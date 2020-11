"Vosotros sois los médicos de nuestros bolsillos"

"Los médicos de nuestros bolsillos", "nuestro ángel de la guarda", "el chaleco salvavidas", "a partir de ahora vamos a poder dormir"... Decenas de clientes pymes del Banco Santander de muchos países han querido dejar su testimonio de agradecimiento a la entidad financiera y a los directores de sus sucursales por el apoyo que les han prestado durante la pandemia, sin el cual no habrían podido sobrevivir a la crisis.



En todo el mundo las pymes están siendo duramente golpeadas. En España es un sector especialmente relevante, porque representa el 99,8 por ciento del tejido empresarial y dos tercios del empleo total. Si la primera ola acabó con el 8% de las pymes españolas, la segunda ola está dificultando el futuro inmediato de más de la mitad de ellas. Los datos de paro del tercer trimestre confirman que el fin del confinamiento no fue suficiente para recuperar la actividad anterior al virus, el mercado laboral estaba dejando una pérdida de 697.500 puestos de trabajo y aproximadamente medio millón de ocupados siguen pendientes de la espada de Damocles que suponen los ERTE. Un estudio de Sage revela que el 68% de las pequeñas y medianas empresas en España prevé no recuperar la facturación previa al covid-19 hasta el segundo semestre de 2021.



Los préstamos avalados por el Instituto Oficial de Crédito (ICO) han inyectado ya casi 99.000 millones de euros a empresas, pymes y autónomos en nuestro país. Santander se ha hecho cargo de la mayor cuota, superior al 27 por ciento. En el tiempo transcurrido desde el inicio de la pandemia, ha destinado ya más de 50.000 millones de euros a pymes, empresas y autónomos, y ha ayudado a 200.000 familias con el aplazamiento de pagos y anticipos de liquidez. Decisiones como esa, que se han reproducido en todos los países donde opera Santander, son las que llevaron en verano pasado a Euromoney -igual que en 2016 y 2017- a reconocer al banco español como el Mejor del Mundo para Pymes, y también en Europa occidental y en Latinoamérica. Sólo entre abril, mayo y junio, los más duros de la primera ola, Santander estaba concediendo 1.600 millones de euros por día. "La covid19 ha dado al banco español la oportunidad de demostrar las ventajas de una franquicia global de pymes, incluso para clientes sin operaciones internacionales", dijo entonces Euromoney.



Santander tiene infinidad de productos y servicios adaptados y personalizados para cada pyme concreta, una característica que se acentúa aún más en España en estos días con el lanzamiento de la nueva estrategia Santander One. Pero la liquidez en los momentos críticos y la confianza personal de los directores de oficina son los elementos que más valoran y agradecen los clientes, como lo demuestran los testimonios personales que decenas de pymes han dejado a través de videoconferencias y piezas audiovisuales recogidas en Youtube, en conversaciones virtuales de pymes españolas, polacas, argentinas... con sus socios financieros del Santander. En España, podemos hablar de empresas como la especialista valenciana en extinción de incendios Valfu, del Grupo restaurador Deluz, de la inmobiliaria orensana TBH, de la ibicenca Toldos Merino, de las bodegas pacenses López Morena, de la catalana Informática Carpio, de la empresa leonesa de integración sociolaboral Soltra, de la ceutí Helity Copter Airlines, la extremeña Gevora Fruits, de la madrileña Valenzuela Atelier, de la coruñesa Bionix Technlogies, del histórico bar madrileño El Brillante, del Hostel La Pedriza, también en Madrid, y de otro bar clásico en Coslada, el Santa Olalla.



Entre los testimonios, podemos hablar del de Marcos Rodríguez, propietario de este último bar, un negocio familiar fundado por sus padres hace 40 años. Natalia Zurdo, directora de la oficina Santander que trabaja para él, recuerda en uno de los vídeos: "El caso de Marcos me encogió el corazón, había tenido que cerrar su bar y estaba absolutamente desolado por la situación, con una pena enorme". "Te ves ahí -dice Marcos- que no sabes cómo salir adelante"... Pero salió adelante con la ayuda del banco. "Cuando se iba por la puerta -recuerda Zurdo-, muy contento y muy agradecido por la financiación que le habíamos dado, se dio la vuelta, me miró y me dijo: Natalia, que sepas que vosotros sois los médicos de nuestros bolsillos". Eso era cuando todavía España salía a aplaudir a los profesionales sanitarios a las ocho de la tarde. En otro testimonio muy emocionante, Cecilia María Torres, propietaria de una tienda de productos ecológicos en Sort (Lleida), dice que "la gente que maneja la sucursal (de Santander) es gente humana, empática", dirigida por Jordina Parriego, y añade: "¡Muchísimas gracias! Aprovecho para darte las gracias a ti y a Ana (la compañera de oficina de Jordina en Sort) por ser tan humanas. He vivido desde el minuto 1 todo contigo. Fue duro verte en el banco cómo intentabas ayudar a todo el mundo. El futuro será lo que sea, ya lo veremos. Te doy las gracias porque nos has ayudado a coger un poquito más de aire. !Gracias, gracias y gracias, porque eres como un ángel de la guarda, realmente!".



Silvia Abad, gerente de Valfu, recuerda especialmente emocionada la llamada que recibió de Jaime Zapata, director de oficina en la territorial de Valencia, preguntándole si necesitaba algo. Santander apoyó a su negocio para que pudiera seguir adelante tras la gran caída de actividad y ella le agradeció infinitamente que "a partir de ahora vamos a poder dormir". En su caso, además, se trata de una compañía con poco tiempo en la cartera del banco. "Fue una gran sorpresa -explica Silvia- porque apenas llevábamos con ellos cinco meses, no veinte años, una compañía que conocen, con mucho trato... no, no, realmente confiaron en nosotros y eso ya es algo muy importante para nosotros".



Todos los clientes del Santander expresan su gran agradecimiento en estos vídeos testimoniales, que son resultado de esa cercanía del banco a las pymes, reconocida tanto nacional como internacionalmente. Hoy en día, Banco Santander cuenta con productos, servicios y plataformas específicas para pymes en liquidez, financiación y asesoría, pero también para la digitalización, para el respaldo a la hora de intentar la internacionalización o para su adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible.