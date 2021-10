Las principales distribuidores de cine se compromenten ante la CNMC a cambiar sus prácticas y evitan una sanción

Las grandes distribuidoras de cine, conocidas como "majors", han evitado la multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras haber adquirido un compromiso de modificación de las prácticas restrictivas de la libre competencia por las que estaban siendo investigadas. Las "majors" deben mantener este acuerdo durante cinco años, según un comunicado difundido hoy por la entidad.

La CNMC investigaba, por un lado, la homogeneización de políticas comerciales adoptadas por las distribuidoras, así como la empresa integradora Ymagis, en el proceso de digitalización de las salas de cine y, por otro, el intercambio de información comercialmente sensible (fechas de estrenos, número de espectadores, recaudación, etc.) entre las grandes distribuidoras con la colaboración de la compañía de medición de audiencias Rentrak.

En el primer caso, la Comisión ha archivado las actuaciones, ya que "no ha quedado acreditada la existencia de prácticas restrictivas en el marco de la prueba incorporada al expediente".

Sin embargo, en el segundo, la CNMC considera que "podría haber restringido la competencia, por ejemplo, en la política de estrenos entre las compañías".

La CNMC ha resuelto el expediente mediante la fórmula conocida como "terminación convencional" que evita la imposición de sanciones a cambio de hacer vinculantes los compromisos adquiridos por las empresas investigadas.

Las empresas involucradas son Paramount y Paramount Pictures International Limited S.L., Sony Pictures y Columbia Pictures Corporation LTD, Twdc, the Walt Disney Company Limited e Hispano Foxfilm, Universal Pictures, Wbee y Warner Bros Entertainment Nederland B.V. y la empresa de medición de audiencias Rentrak y Rentrak B.V.

Los compromisos

Las distribuidoras han presentado, junto a Rentrak, unos compromisos a la CNMC por los que eliminan los intercambios sobre determinada información que no es pública, así como el acceso a ciertos datos del mercado español de la distribución cinematográfica, de tal manera que las distribuidoras de cine no facilitarán a las empresas de audiencias información no pública sobre las fechas previstas de estrenos.

A su vez, la empresa de medición de audiencia no facilitará a las primeras información no pública sobre el número de salas de cine previstas para la exhibición y limitará los datos que les da sobre ingresos por taquilla.

Los compromisos serán de obligado cumplimiento durante un plazo de cinco años.

La terminación convencional está prevista en el artículo 52 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y es un modo atípico de terminar el procedimiento administrativo.