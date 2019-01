Infringir la Ley de Protección de Datos, entre otras que vigila la AEPD, puede hacer mella en tus cuentas, especialmente si eres una empresa del sector de las telecomunicaciones. Si no, que se lo digan a Orange, que ha recibido 249 multas que suman 8,7 millones de euros desde 2015. No es la única. Junto a Telefónica y Vodafone, los tres grupos empresariales bajo los que caen marcas tan famosas como Movistar, Ono, Simyo o Jazztel acumulan 22 millones de euros en sanciones, lo que supone casi un 38,3% del total de las multas impuestas en ese periodo.

El monto total en sanciones a todo tipo de empresas y asociaciones asciende a 57,6 millones de euros: partidos políticos, sindicatos o empresas del sector energético, entre muchas otras, se encuentran en este listado. Pero, ¿cuál es el principal motivo por el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) pone estas multas?

Suma de las sanciones por grupo empresarial Telecomunicaciones Bancos y cajas Energía Internet Otros ORANGE TELEFÓNICA VODAFONE BBVA CAIXABANK ENDESA ENERGÍA FACEBOOK

En el caso del sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, son dos: la contratación fraudulenta de servicios y la introducción de clientes en ficheros de morosidad. Una de estas multas, interpuesta por la AEPD en mayo de 2018 contra Jazztel, relata cómo suplantaron la identidad de una persona para contratar servicios de su empresa. Su factura llegó a ser de más de mil euros, una cantidad que para Jazztel contaba como deuda. La empresa terminó incluyendo sus datos en un fichero de morosidad y ese fue el motivo de la denuncia.

Las deudas por las que incluyen a clientes en ficheros de morosos terminan, muchas veces, en manos de empresas intermediarias. A esto se dedica, por ejemplo, Altaia Capital, que compra y vende deuda. Es lo que pasó con una de las denunciantes: le suplantaron su identidad y contrataron servicios a Orange. La deuda terminó en manos de Altaia, que la incluyó en el fichero de morosos. Por este caso, la AEPD multó a Altaia con 120.000 euros. Es la más alta de las sanciones de la empresa, aunque en total suma más de 700.000 euros en multas desde 2015. La cosa va de deudas, algunas creadas por las propias compañías. Paradojicamente, en septiembre de 2018, Altaia Capital debía a la AEPD 470.000 euros.

Bancos, energía y muchos más

Incluir a clientes de forma indebida en ficheros de morosos no es solo una práctica indebida de las empresas de telecomunicaciones. Los bancos y cajas también cometen las mismas ilegalidades, aunque no en la misma cantidad. Todas las multas interpuestas a entidades bancarias desde 2015 no suman ni siquiera las cantidades a la que se enfrenta Orange de forma individual. Sin embargo, no es una cantidad despreciable: suman casi 8,5 millones de euros en sanciones. BBVA, Caixabank y el Banco Santander encabezan una lista de 25 grupos empresariales con más de un millón y medio de euros en multas cada uno.

Distribución por motivo de la sanción FICHEROS DE MOROSIDAD CONTRATACIÓN FRAUDULENTA OTROS PUBLICIDAD (EXCEPTO SPAM) SERVICIOS DE INTERNET SPAM (LSSI) DIRECTORIOS RECLAMACIÓN DE DEUDAS

El otro gran motivo de sanción, la contratación fraudulenta, es la seña de identidad para otro sector, el de la energía. El Decreto ley de medidas urgentes para la transición energética que entró en vigor en octubre del 2018 prohibía la contratación puerta a puerta de la electricidad y el gas natural para evitar las contrataciones fraudulentas. Desde 2015, Endesa, Iberdrola y Gas Natural acumulan 2,6 millones de euros en sanciones en gran parte, por este motivo.

Conocer la identidad del responsable de la infracción no es siempre posible, ya que la propia norma protege su identidad cuando es una persona física y no jurídica. No tenemos la suerte de saber, por ejemplo, quién fue el gestor de siete páginas de contenido para adultos que recogió información personal de los visitantes sin informarles correctamente del tratamiento de sus datos.

Más de un millón de euros en multas son a particulares y, a diferencia de los sectores antes mencionados, aquí la mayoría de sanciones tiene como motivo la creación de directorios que vulneran la protección de datos y la utilización de videovigilancia de forma ilegal.

Deudas a la AEPD

Las sanciones económicas que impone la AEPD distan mucho, en algunos casos, del dinero que termina recibiendo. Solo 1,30 de cada 10 euros de las multas impuestas a personas físicas de las que desconocemos su identidad se han pagado. Muchas veces, los sancionados han interpuesto recursos de reposición o demandas contencioso-administrativas para reducir la multa. En total, entre personas físicas y jurídicas, los multados deben a la AEPD 9,4 millones de euros.

Las multas individuales más cuantiosas

Aunque el sector de las telecomunicaciones agrupa la mayor suma de sanciones económicas, las multas individuales más cuantiosas no las recibieron esas empresas. En esa lista destacan Whatsapp (filial de Facebook), Google y Facebook. Un ejemplo: una de las multas impuestas a la red social Facebook en 2017 superó el millón de euros; que se suma a otras dos posteriores de 300.000 y 150.000 euros.

