Las “Santander Smart Talks” gratuitas transforman el concepto de sucursal bancaria tradicional

Emprendedores, autónomos, pymes, jóvenes universitarios… Perfiles de personas que han ido dejando de visitar sucursales bancarias en los últimos años, debido al auge de la banca online y las APPS, están volviendo hoy a ellas. Al menos a las oficinas que el Banco Santander ha ido transformando en España en centros de innovación, conocimiento y coworking profesional, con nuevos talleres y conferencias gratuitas para clientes y no clientes, que están teniendo una gran acogida por todo el país, incluida la España vaciada.



"Santander Smart Talks" es la denominación con que el banco está lanzando convocatorias para la libre asistencia a todos los eventos formativos que se celebran semanalmente en varias de sus oficinas, por muchas ciudades de España. Forman parte de los nuevos conceptos de oficinas bancarias que el Banco Santander ha ido poniendo en marcha en los dos últimos años en muchos de los países donde opera: focos de conocimiento e innovación, en ambientes colaborativos y altamente digitalizados, para ayudar a las empresas y a las personas a progresar más rápidamente en sus proyectos, acompañados desinteresadamente por expertos en estrategias, recursos humanos, tecnología, economía, finanzas… Entre estos nuevos conceptos de oficinas bancarias, existen inclusos los Work Café, cafeterías de última generación dentro de las mismas oficinas bancarias.



Por ejemplo, hoy, 3 de abril, en Ciudad Real, el Banco está invitando a cualquier interesado a que participe gratuitamente -en su oficina de la calle Alarcos- en dos talleres "Santander Smart Talks" sobre cómo superar un proceso de selección de empleo y cómo preparar bien el curriculum vitae, que se celebrarán por la tarde. Estos talleres están pensados especialmente para aquellos jóvenes universitarios que estén intentando introducirse por vez primera en el mercado laboral y quieran superar con éxito todas las pruebas que exigen las empresas, cada vez más exigentes. Los asistentes aprenderán a enfrentarse a la entrevista personal y a ganar seguridad en sí mismos, además de a diseñar un CV espectacular en el que las empresas se fijen. También en otras ciudades de España están previstos varios talleres específicos sólo sobre las técnicas para afrontar bien una entrevista de trabajo.



Durante el primer semestre del año, estos tres talleres, junto con un cuarto titulado "Aprende a hacer tu Elevator Pitch", se van a ir desarrollando por otras ciudades de España: Tarrasa, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada, Teruel, Palencia, Huesca, Lugo, León, Alicante, Eibar, Burgos, Las Palmas… El "elevator pitch" es un anglicismo que representa una supuesta situación en la que, en lo que dura un viaje en ascensor -menos de 2 minutos-, debes despertar el interés de tu interlocutor por tu proyecto, ya sea un inversor, un cliente potencial o un colaborador. La finalidad no es vender sino generar interés sobre tu proyecto, romper el hielo, lograr una entrevista o reunión para más adelante.



Además de talleres formativos, las "Santander Smart Talks" tienen también sitio para la inspiración profesional. El 25 de abril, en el Work Café Sagrados Corazones, en Madrid (la sucursal del banco en la plaza del mismo nombre, junto al estadio Santiago Bernabéu), llegará el muy afamado taller #GITTogether: StoryTelling y StoryDoing. Este es uno de los eventos principales de las Girls in Tech, la asociación internacional sin ánimo de lucro que impulsa el talento tecnológico femenino y fomenta el espíritu emprendedor de las mujeres en 27 países distintos.

Èlia Guardiola impartirá el taller #GITTogether: StoryTelling y StoryDoing.

Será impartido por Èlia Guardiola, especialista en marketing emocional y experiencial, storytelling y marketing de contenidos. Es profesora en universidades, Escuelas de Negocios, nacionales y en Latinoamérica. Ha sido directora de varios hoteles y responsable de comercialización, marketing y comunicación de más de 100 de ellos. "Serendipia by Èlia Guardiola" es su marca personal (www.eliaguardiola.com) y en septiembre pasado fue nombrada una de las 15 personas más influyentes en marketing digital en habla hispana.



#GITTogether es un programa de eventos orientados a la ciencia, la tecnología y el desarrollo de "soft-skills", las habilidades necesarias para cualquier persona en cualquier profesión. Su objetivo es reunir a profesionales y organizaciones de diferentes ámbitos, y a los jóvenes del futuro, en un espacio abierto que invite al networking, al mentoring, a compartir conocimientos y experiencias.



Además de los talleres a celebrar, el sitio web oficial de las “Santander Smart Talks” recoge ya diversos vídeos cortos de expertos sobre temas relevantes en torno al emprendimiento, la empresa y la tecnología. Algunos títulos son: “El comercio del futuro: conectado, virtual e inteligente”, una charla de Susana Voces, manager de España e Italia de eBay; “Cómo trabajar en equipo en entornos 2.0”, con Marta Romo, directora general de BeUp, escritora y conferenciante, o “Coaching: la herramienta para desarrollar un gran equipo”, con Gemma González, socia directora de Konnectare Value.

El sitio web oficial de las “Santander Smart Talks” recoge ya diversos vídeos cortos de expertos sobre temas relevantes en torno al emprendimiento, la empresa y la tecnología.

En España, Banco Santander ha transformado ya 500 oficinas en centros Smart y espera alcanzar las 1.000 sucursales de este tipo, de mayor tamaño que las tradicionales, más ergonómicas, diáfanas y luminosas.