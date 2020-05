El servicio de atención del SEPE, bloqueado: teléfonos que no funcionan y citas previas imposibles

Aunque son muchas las personas que ya han cobrado sus prestaciones por ERTE, hay todavía trabajadores que siguen esperando, desesperados, el ingreso desde hace dos meses. Por este motivo, desde el Ministerio de Trabajo entienden que se han producido errores de comunicación en los datos y han pedido a todas aquellas personas que no hayan recibido el dinero, a pesar de que esté aprobado el ERTE de su empresa, que se pongan en contacto con el SEPE para comprobar los datos, y así saber dónde puede estar el error.

Es muy probable que muchos de estos errores se hayan producido en alguna cifra del DNI o de las cuentas corrientes en las que se ingresa el dinero, debido a la cantidad de expedientes que han llegado al Servicio Público Estatal de Empleo, pudiendo venir algunos de estos fallos de las propias empresas.

En la página web del SEPE hay un listado de teléfonos, que corresponden a cada provincia de España, pero algunos de ellos no funcionan y aparece una locución que dice que "el número marcado no existe", lo que hace muy complicado ponerse en contacto por esta vía.

Al ser prácticamente imposible ponerse en contacto por teléfono y estar las oficinas de atención al ciudadano cerradas, los trámites deben realizarse por internet. Esto resulta complicado para muchas personas, ya sea por falta de conocimientos ofimáticos o por no tener un dispositivo en su casa. Circunstancias que ponen en evidencia la brecha digital que existe en nuestro país.

Además, es importante destacar que cualquier gestión o trámite que se quiera realizar con el Servicio Público de Empleo Estatal debe hacerse mediante la plataforma digital de este organismo, al no estar abiertas las oficinas.

Si el usuario quiere pedir una cita, ya sea para aclarar sus datos y poder cobrar el ERTE o para cualquier otra gestión, debe clicar en el apartado 'Cita Previa' y rellenar los datos solicitados. Una vez rellenados, el usuario podrá elegir un día y una hora –dentro de las opciones que marque el programa– y el SEPE se pondrá en contacto.

Para trámites más complejos que una cita y que necesitan firma, el usuario deberá tener obligatoriamente un certificado digital, DNI electrónico o la Cl@ve electrónica. Además, para poder utilizar los servicios que se prestan a través de la Sede Electrónica se necesita (según su propia página web); Windows 10, Google Chrome actualizado, visualizador de archivos Adobe Acrobat Reader, Java 7 update 79 CPU y la aplicación de Firma 'autofirm@'. Requerimientos informáticos, aplicaciones o programas que pueden no estar al alcance de todos los usuarios.

A Julia le hicieron un ERTE a finales del mes de marzo por productividad hasta el día 31 de Julio, prorrogable en el caso de que la empresa lo necesitase. A fecha de hoy, todavía no ha cobrado la prestación y hasta hace dos semanas la prestación le daba error cada vez que ingresaba sus datos en la plataforma.

"El mensaje daba error y te derivaba a una oficina del SEPE, algo que era imposible porque a día de hoy estas oficinas siguen cerradas", explica a Público.

"Como pasaban las semanas y seguía sin cobrar, pedí a mi empresa que revisase toda la documentación. Me comentaron que todos mis datos estaban correctos y que un compañero mío tampoco había cobrado", cuenta.

Julia explica que, desde hace unos días, el ERTE está tramitado, pero que –según la página web– este expediente termina el 9 de junio, cuando –en realidad– la empresa lo ha tramitado hasta el 31 de junio.

"Yo he llamado a mi banco y desde allí me informan de que no les ha llegado ningún aviso de pago, por lo que no me pueden pagar. Así que así estoy, a 20 de mayo, sin cobrar ni un euro y llamando más de 30 veces y mandando más de 10 correos al día", lamenta.

"Intento pedir cita para pedir ayuda y me la dan para dentro de mes y pico… no hay derecho, a este paso voy a cobrar la prestación por ERTE cuando termine mi ERTE…", finaliza.

Vanessa fue despedida a finales del año 2019 y se le agotó el subsidio de desempleo el 14 de marzo de este año. Lleva desde entonces intentando pedir un subsidio de seis meses y no consigue ponerse en contacto con el SEPE.

"He llamado muchísimas veces, conseguí pedir una cita y nadie se puso en contacto conmigo… ahora ya no puedo pedir una cita. Lo he intentado en diferentes provincias y no hay forma de conseguir una cita…" explica.

Justificante que acredita el intento de solicitud.

Confirmación de la cita a la que Vanessa asegura que no le llamaron.

Además, asegura que se ha intentado poner en contacto por vía telefónica en numerosas ocasiones sin ningún éxito y que los trámites los tiene que realizar con un ordenador "prácticamente estropeado".

Desde Público hemos intentado programar una cita y la opción más temprana ha sido en la oficina de San Isidro para el día 26 de junio del presente año. También hemos comprobado que muchos teléfonos no funcionan y hemos llamado al teléfono de información sobre los ERTEs proporcionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social sin éxito.



Cita confirmada para el 26 de junio.

Es importante destacar que, cuando a un trabajador le hacen un ERTE, éste no tiene que realizar ningún tipo de trámite, pero para otras cuestiones sí (informar de que no ha cobrado un ERTE y otro tipo de subsidios) y es ahí cuando surgen los problemas.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo explican a Público que el SEPE está teletrabajando llegando a tener picos –durante la emergencia del coronavirus–del 500%.

Además, recuerdan que la plantilla de este organismo público está diezmada desde hace años, debido a la no reposición del funcionariado, entre otras cosas. Por ese motivo han contratado a 1.000 personas desde que comenzó la emergencia en nuestro país, para apoyar en la avalancha de prestaciones debido a los ERTEs.

También ha añadido que desde el SEPE "están y han estado trabajando mucho", y que dan soporte a la ciudadanía por todas las vías posibles: teléfono, correo, redes sociales… intentado solventar el mayor número de dudas posibles.

Aseguran que la tasa de reconocimiento de prestaciones por ERTE es del 98% y que los cobros del mes de marzo y del mes de abril se solucionarán, en su totalidad, en los próximos días.