La sexta jornada de huelga de Ryanair deja tres cancelaciones y casi cien vuelos con retraso 

La nueva jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair ha provocado que este martes hasta las 9:00 de la mañana tres cancelaciones y 99 vuelos retrasados, según han informado los sindicatos.

Las tres cancelaciones se corresponden con la ruta Palma de Mallorca-Madrid (ida y vuelta) y el otro Valencia destino London Stansted. El mayor número de retrasos se han registrado en el de El Prat, (Barcelona), notificándose siete demoras en salidas y seis en llegadas. Le siguen el de Alicante con tres llegadas y el de Palma, con una salida y dos llegadas.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona (33 vuelos de salida o llegada demorados), Palma de Mallorca (19 retrasados) y Málaga y Madrid-Barajas (10 en cada aeropuerto). En Alicante han salido o llegado con retraso 8 vuelos; en Ibiza, 6; en Valencia y Santiago de Compostela 5 vuelos en cada caso; en Girona, 2, y en Sevilla, 1.

Los sindicatos reclaman a Ryanair un cambio de postura y una vuelta a las negociaciones para la firma de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y se adapte a la legislación española, según han expuesto en un comunicado.

Tras la ruptura de las negociaciones con Sitcpla y USO Sector Aéreo, la aerolínea irlandesa y CCOO alcanzaron a finales de mayo un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) afiliados a CCOO que incluía un un calendario para negociar y firmar antes de octubre de 2023 un convenio colectivo completo.

No obstante, los sindicatos convocantes de la huelga no están conformes con este acuerdo y exigen la firma del convenio ya que, a su juicio, el acuerdo con CCOO recoge "condiciones de trabajo ya conseguidas por Sitcpla y USO como resultado de las anteriores huelgas y reclamaciones judiciales". A su vez, señalan que las mejoras que recoge el acuerdo "no son tales".

Resaltan que siguen sin tener 22 días laborales de vacaciones al año ni 14 festivos nacionales. También afirman que "se obstaculiza" el acceso a los derechos de reducción de jornada por guardia legal o cuidados familiares y los trabajadores siguen sin recibir su nómina en el modelo legal ni en castellano.

Nuevas jornadas de huelga en julio

Las doce nuevas jornadas serán paros de 24 horas y están fechadas del 12 al 15 de julio, del 18 al 21 de julio y del 25 al 28 de julio en los 10 aeropuertos españoles en los que opera Ryanair: Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante, Málaga, València, Girona, Ibiza, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela.

Desde el inicio de esta nueva huelga en el mes de julio, en total se han cancelado 73 vuelos y ha habido retrasos en 589. El 12 de julio hubo 13 cancelaciones, 76 retrasos; el 13, 10 cancelaciones, 121 retrasos; el 14, 11 cancelaciones, 231 retrasos; el 15, 26 cancelaciones, 46 retrasos; el 18, 10 cancelaciones y 93 retrasos; y este martes 19, 3 cancelaciones y 22 retrasos.