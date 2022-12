Soluciones innovadoras y tecnológicas para crear empresas sostenibles

La energía sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la sociedad; no solo a los particulares, sino también a las empresas. En la actualidad, vivimos dos momentos clave que están marcando el funcionamiento del sector energético. Por un lado encontramos la subida de los precios del gas de los últimos meses, provocada principalmente por la invasión rusa de Ucrania. La guerra no solo ha provocado una crisis política y económica, sino también energética, con una subida considerable del precio del gas y la electricidad.



A la subida de precios de la energía se suma la crisis climática, de la que ya estamos notando sus efectos. Según la ONU, si no actuamos con urgencia el calentamiento global se podría incrementar en un 2,8 °C a final de siglo, con las terribles consecuencias que esto puede suponer para el planeta. Este calentamiento global encuentra sus causas, entre otros, en las emisiones de gases contaminantes que se generan para producir la energía.



Ante estos dos problemas, las empresas deben buscar alternativas que les permitan obtener dos beneficios principales: una rebaja de los precios en sus facturas para ser más competitivas, y una reducción de las emisiones contaminantes para ser responsables con el medio ambiente. La eficiencia energética, entendida como el uso eficiente y optimizado de la energía, se convierte entonces en un principio indispensable no solo para los consumidores particulares, sino también para las compañías. Esta eficiencia permite alcanzar ciertos niveles de confort y calidad de vida a través de mecanismos que nos ayudan a ahorrar energía.



En este contexto nace Endesa X, la línea de negocio de Endesa encargada de la eficiencia energética y que busca liderar la transformación del sector eléctrico en España. En concreto, Endesa X ofrece soluciones innovadoras y tecnológicas orientadas a la electrificación de los usos energéticos y la digitalización en hogares particulares, empresas y Administraciones Públicas. En el caso de las empresas, Endesa X lleva años trabajando con diferentes compañías para que estas consigan ser más sostenibles y eficientes energéticamente.



Una apuesta energética sostenible para las empresas

Unas de las empresas que ya ha confiado en Endesa X y ha obtenido resultados positivos es la cadena Silken, especializada en hoteles de cuatro estrellas en España. Tras meses de trabajo, Endesa X es ahora la encargada de la gestión y el control inteligente de la climatización de esta cadena hotelera en dos de sus instalaciones: la de Silken Indautxu Bilbao y la de Silken Puerta Valencia.



Para llevar a cabo la gestión y el control de la climatización, Endesa X ha implementado el innovador sistema Comfort Management, a través del cual pone en uso el Machine Learning y la Inteligencia Artificial de los sistemas de frío y calor de los hoteles. A través de la toma y el análisis constante de datos, la herramienta digital permite optimizar fácilmente y en tiempo real los equipos de climatización, logrando bienestar,una calidad de aire óptima y evitando gastos innecesarios de energía. Con este proyecto el grupo hotelero conseguirá un ahorro anual estimado de 54.000 euros en su factura energética y evitará la emisión de 143 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.



Otra de las empresas que ha apostado por las soluciones innovadoras de Endesa X para ahorrar energía ha sido el banco ING. En cada una de las oficinas comerciales de ING se ha instalado un equipo de medida 4metering que permite, a través del Machine Learning, disgregar los principales consumos de agua y energía. Con los datos obtenidos, Endesa X hace un análisis pormenorizado y se diseñan medidas que se podrán traducir en un ahorro directo. En concreto, Endesa estima que el ahorro puede oscilar entre el 7% y el 40%. Además de monitorizar los consumos energéticos, la digitalización de este proceso permite a ING detectar anomalías, sobrecostes o desviaciones en sus consumos, monitorizando el consumo "fantasma" y controlando fugas.



No se trata de la primera medida que ha implementado el banco en el ámbito de la sostenibilidad. El edificio de la sede de la entidad en España cuenta con la certificación LEED Platinum, ha sido construido con materiales reciclados y cuenta con sistemas de eficiencia energética. Además, las placas solares generan electricidad para la demanda eléctrica del edificio y el 100% del agua caliente que se consume es producida a través de energía termosolar.



Las innovaciones digitales y tecnológicas que ofrece Endesa X, como el uso de Inteligencia Artificial, Machine Learning o el análisis de grandes cantidades de datos explicados los ejemplos reales anteriores, permitirá a las empresas tres grandes beneficios: reducir sus facturas, ser más competitivas en sus sectores y cuidar el planeta.