Estos son los 31 países que no tienen Ejército … ¡y casi todos son paraísos fiscales!

Algunas naciones del planeta obtienen un doble beneficio. Por la vía de ingresos, con la atracción de ingentes cantidades de capitales, gran parte de ellos de procedencia ilícita -evasiones fiscales o dinero lavado (es decir, reconducido a los canales del mercado tras generarse por actividades como el narcotráfico, la financiación terrorista o casos de corrupción, entre otros- a través de lo que las instituciones multilaterales y centros de investigación califican de “prácticas tributarias dañinas”. Y que reciben en sus jurisdicciones territoriales atraídas por la baja imposición de sus leyes reguladoras. Pero también por el lado de los gastos. Porque la mayoría de estos territorios, que presentan los niveles de renta per cápita más altos del planeta y contribuyen de manera directa a retirar riqueza y recaudación de todos los rincones del mundo, aunque especialmente de las potencias industrializadas y, en los últimos tiempos, de los grandes mercados emergentes, no dedican reembolsos a sus partidas militares. Sobreviven sin fuerzas armadas. No parecen que las necesiten; las superpotencias se ocupan de ello. Asumen la responsabilidad de su seguridad en caso de peligro contra sus defensas nacionales. O, en ciertos supuesto, jurisdiccionales, para ser más exactos.

El dato parte de una fuente fidedigna, el Factbook de la CIA, el servicio de inteligencia americano, con un amplio bagaje de décadas de información y estadísticas sobre los más variados asuntos geopolíticos, económicos y, por supuesto, militares. En su última versión, menciona a 31 países que no disponen de Ejército. De su listado, se aprecia con nitidez la coincidencia con enclaves a los que acuden los grandes patrimonios y las empresas, en su mayoría multinacionales, en busca de sus beneficios impositivos. Este ranking incluye a territorios que reciben asistencia militar de las principales superpotencias, esencialmente EEUU y Reino Unido, y jurisdicciones o estados en los que sus fuerzas policiales actúa, de facto, como cuerpos militares. Todo un paradigma porque la mayoría de ellos, obviamente, ostentan una soberanía en la que no tiene cabida un aspecto tan relevante dentro de este concepto estatal como la seguridad nacional. ¿Doble privilegio? En esencia, parece que sin duda. Estos son los 31 países o territorios sin fuerzas militares.

1. Andorra. El mini-Estado pirinaico de tan sólo 85.000 habitantes dispone de su propia policía, la Cos de Policia d’Andorra, pero no es un cuerpo militar. La defensa de este enclave independiente es responsabilidad de España y Francia, por proximidad.

2. Aruba. Este estado isleño del Caribe es un territorio separado y semiautónomo de Holanda que se ha erigido en los últimos años como un destino especialmente popular para el turismo. La defensa de sus 116.000 habitantes está a cargo de su antigua metrópoli y focaliza sus esfuerzos, esencialmente, a combatir el crimen organizado y el terrorismo.

3. Islas Caimán. Situadas también en el Caribe, pertenecen a los territorios de ultramar de Reino Unido, nación que le ofrece y administra la defensa de su archipiélago, a apenas 150 millas del sur de Cuba. Aun así, existe una policía nacional, la Royal Cayman Islands Police Force.

4.- Islas Cook. Toman su nombre del capitán de la Marina Real Británica, James Cook. Isla situada al sur del Pacífico independiente pero estado libre asociado a Nueva Zelanda, el país que se encarga de su defensa, aunque sólo a instancias y bajo previo requerimiento de las autoridades de este país insular.

5.- Costa Rica. La nación centroamericana renunció a tener ejército propio en 1949, aunque sus fuerzas policiales realizan habitualmente funciones propias de un estamento militar. La llamada la Suiza de América Central proclamó su condición permanente de país neutral y desarmado en 1983. Pero su protección corresponde a EEUU.

6. Curasao. Otro estado isleño y del Caribe que carece de Ejército. Sin embargo, su seguridad la controla Holanda, que también asume la política exterior de sus casi 150.000 habitantes. En un referéndum en 2009 se aprobó que el país tuviera un gobierno propio, aunque dentro del Reino de Holanda. La Guarda Costera Caribeña holandesa también les provee de seguridad marítima.

7. Dominica. Isla de las Antillas, miembro de la Commonwealth, la unión de estados soberanos que fueron antiguas colonias británicas. Bajo protección de Londres. Pese a tener una fuerza policial que también actúa como guardacostas, la Commonwealth of Dominica Police Force.

8.- Islas Feroe. Localizadas en el norte del Atlántico, entre las islas británicas, Noruega e Islandia, tienen 51.000 habitantes. Dinamarca, de la que dependen por su condición de territorio autónomo adscrito a este socio europeo, es la que les proporciona la defensa en caso de ataque. Lo hace su Comando Ártico, una división de sus fuerzas armadas.

9.- Polinesia francesa. En el sur del Océano Pacífico cuyo territorio más famoso es Tahití. Tiene censados unos 290.000 habitantes. Su seguridad depende de Francia.

10.- Groenlandia. La isla más extensa del norte del Atlántico es un territorio autónomo que pertenece a Dinamarca. Más próximo a Norteamérica, EEUU acaba de hacer el tercer intento histórico de adquirir este territorio e incorporarlo a su federación de estados. Desde 2008 disfruta de amplias competencias de gobierno propias. En asuntos domésticos. Un año después, aprobó su Ley de Auto-Gobierno, en la que se reconoce la capacidad de sus ciudadanos a solicitar el derecho de autodeterminación bajo legislación internacional. Copenhague ejerce el control sobre varias áreas, incluida la exterior y la de seguridad. También la financiera.

11.- Granada. Isla al parte de las Antillas, en el Caribe. Desde la invasión estadounidense en 1983, el país carece de fuerzas militares. Sin embargo, poseen un cuerpo policial, la llamada Royal Grenada Police Force, que actúa como guarda costera.

12.- Islandia. Aunque es miembro de la OTAN, carece de ejército permanente. La Alianza Atlántica es la responsable de su defensa. Desde 2006, todas las fuerzas estadounidenses se retiraron del país. Reikiavik participa en misiones de paz mediante unidades de gestión de crisis civiles.

13. Kiribati. Estado independiente desde 1979, se localiza al oeste del Océano Pacífico. Tiene 109.000 habitantes. Las también llamadas Islas Gilbert, tienen prohibida constitucionalmente la creación de fuerzas armadas. Aunque dispone de cuerpos policiales.

14. Liechtenstein. Es el sexto estado más pequeño del mundo. Dispone de fuerzas policiales que cooperan estrechamente con los ejércitos de sus vecinos, Austria y Suiza.

15.- Islas Marshall. Tras casi cuatro décadas bajo la Administración estadounidense, lograron su independencia en 1986. Sin embargo, EEUU les sigue otorgando protección militar para garantizar su defensa nacional.

16. Mauricio. La isla del Océano Índico, con 1,3 millones de habitantes, consiguió su independencia del Reino Unido en 1968. Dispone de unidades paramilitares con estatus policial, la Special Mobile Force, encargada de la seguridad interna y externa del país.

17.- Micronesia. La mayor parte de su territorio son las Islas Carolinas que se unieron a otros territorios insulares en 1979, acabando con la tutela de EEUU. La Federación de Estados de Micronesia se independizó en 1986. Sin ejército, su seguridad depende de EEUU. 1

18.- Mónaco. El segundo país más diminuto del mundo, con apenas 31.000 habitantes, ha cedido la seguridad de su ciudad-estado a Francia.

19.- Montserrat. Isla caribeña considerada territorio de ultramar británico desde 1783. Las repetidas erupciones volcánicas han provocado la salida del país de miles de habitantes en los últimos 25 años. Aunque tiene su propia policía, carece de fuerzas militares y su defensa depende de Reino Unido.

20.- Nauru. Al sur de las Islas Marshall, es la república más pequeña del planeta. Tras pasar por varias soberanías en los dos últimos siglos, el país fue declarado territorio de fideicomiso de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. En 1968, obtuvo la independencia. Con apenas 10.000 habitantes, su defensa, mediante un acuerdo bilateral, la suministra y gestiona Australia.

21.- Niue. En el Pacífico Sur, la isla tiene 1.600 habitantes y es territorio con gobierno propio, aunque libremente asociado a Nueva Zelanda, que es la nación que le proporciona la seguridad exterior. Dispone de fuerza policial.

22.- Palau. Situado al oeste de las antiguas Islas Carolinas. El archipiélago se opuso a su unificación con la Federación de Estados de Micronesia en 1978 y se declaró inmediatamente después como estado independiente. Aun así, todavía tiene un acuerdo de libre asociación con EEUU, a cuyas fuerzas militares les permite estar estacionadas en su territorio. Aunque nunca ha ocurrido. Dispone de policía nacional.

23.- Panamá. La nación centroamericana abolió el ejército en 1990 y creó las Fuerzas Públicas Panameñas. Dispone de fuerzas policiales, de un servicio nacional de aviación y de unidades de vigilancia fronteriza. Desde 1994, la Constitución de Panamá prohíbe la creación de un ejército permanente.

24.- Santa Lucía. Isla perteneciente a la Commonwealth. Sin ejército, tiene fuerza policial y unidades especiales y una naval específica.

25.- San Vicente y Granadinas. Isla caribeña que logró la independencia en 1979 después de estar subordinadas al Reino Unido. De 102.000 habitantes, carecen de ejército, pero disponen de su propia fuerza policial.

26.- Samoa. La primera nación de la Polinesia que obtuvo la independencia, en 1962. No tiene estructura de Defensa ni fuerzas armadas regulares, pero sí de unidades policiales. Su defensa la tiene acordada con Nueva Zelanda.

27. San Marino. No sólo es la república más antigua del mundo, sino el tercer país europeo de menor dimensión. Este mini-estado, inserto geográficamente en Italia, tampoco dispone de ejército, aunque posee fuerzas militares voluntarias que actúan en ceremonias oficiales y que son susceptibles de ser utilizadas como fuerzas policiales. En caso de emergencia, este estado se reserva el derecho de solicitar a todos los habitantes de San Marino entre los 16 y los 60 años a hacer uso de las armas. La responsabilidad de su defensa corresponde a Italia.

28. San Martín (Sint Maarten). Isla caribeña autónoma, aunque forme parte del Reino de Holanda. Si bien su territorio del norte es un enclave de ultramar de Francia. La defensa es responsabilidad de Holanda.

29.- Islas Salomon. Independientes desde 1978, dispone de policía. Entre 2003 y 2017 tuvo que recibir ayuda policial y militar de quince países para restablecer el orden político y civil después de sucesivas oleadas de violencia, que catapultaron las tasas de criminalidad hasta límites desorbitados.

30.- Tuvalu. Desde su independencia, en 1978, la isla del Pacífico -conocida como Ellice durante su periodo como colonia británica-, el cuarto país más pequeño del planeta, con sólo 11.000 habitantes, tiene fuerza policial, pero no militar.

31.- Vanuatu. Hasta la proclamación de su independencia, en 1980, perteneció a las Nuevas Hébridas, territorios del Pacífico administrados por Reino Unido y Francia. Su estado lo conforman 80 islas. Sin Ejército, sí dispone de una fuerza policial, otra de Movilidad y un ala de policía marítima.

De todos estos estados, un grupo mayoritario está incluidos entre las diferentes clasificaciones internacionales de paraísos fiscales, si bien estos listados están siendo liberados por supuestos acuerdos de intercambio de información económica-tributaria para vigilar y perseguir posibles delitos de evasión fiscal y lavado de capitales. Por ejemplo, el de la ONG Oxfam que, aunque tan sólo mantiene a Samoa en su lista negra -jurisdicciones sin cooperación- sigue considerando a un nutrido grupo de estos países sin ejército en su lista gris, donde enumera a los enclaves que han iniciado cambios legales, aún no determinantes, para combatir las prácticas fiscales dañinas y emprendido cauces de intercambio de información con autoridades judiciales y las agencias tributarias de las naciones que lo requieran. En esta última clasificación aparecen territorios como Andorra, Aruba, las islas Caimán, Cook y Curasao, Dominica, las Islas Feroe, Granada, Groenlandia, las Islas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Panamá, Santa Lucía, San Marino y Vanuatu. Deja fuera, como la UE, a Mónaco, Liechtenstein o Andorra. Supuestamente, por haber cedido a las presiones del Ejecutivo comunitario para abandonar este tipo de prácticas. Y añaden a otros que, como Holanda, gestiona la seguridad de varios de los territorios sin fuerzas armadas de la radiografía anual de la CIA. Al igual que Luxemburgo, Irlanda o Malta. A todos ellos, los evalúa como paraísos fiscales.

Otro caso significativo es el de Suiza. La organización no gubernamental británica también sigue catalogando a este centro con secreto financiero como enclave con prácticas fiscales dañinas por la baja tributación de su sistema impositivo a los capitales foráneos. También ha logrado ser la imagen de la neutralidad. Históricamente. Pero la nación supuestamente más pacifista es el trigésimo tercer ejército más poderoso del planeta, según el ranking 2019 de Global FirePower y el país con una población más armado; a razón de 46 armas por cada cien habitantes. Casi una por cada dos residentes. Además de exigir, por ley, adiestramiento militar a sus ciudadanos de entre 20 y 42 años. A los varones, de forma obligatoria y a las mujeres de manera voluntaria. Una paradoja en un estado que nunca ha participado en conflicto bélicos, pero por el que se mueven 2 millones de armas privadas en poder de sus 8,3 millones de residentes. Además del arsenal de su Ejército. Aun así, su último atentado con armas de fuego fue en 2001, cerca de la sede parlamentaria de Zug, uno de sus cantones confederados, donde fallecieron 14 personas, además del suicidio del autor material de la masacre, con problemas mentales.