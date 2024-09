Estos son los ficheros de morosos privados que podrían impedirte acceder a crédito

A veces resulta muy complicado saber si estoy en un fichero de morosos porque muchos de ellos son privados. Conocer cuántos ficheros de morosos hay podría permitirte volver a acceder a líneas de crédito de forma rápida. Tanto si eres una persona física como un autónomo o empresa, te interesará conocer todos los ficheros de morosos que existen en España para averiguar si las entidades bancarias tienen información acerca de tus posibles deudas impagadas, así como si tus préstamos y créditos se encuentran al corriente de pago.



Asoban Abogados, un despacho especializado en derecho bancario que ha ayudado a decenas de autónomos, pymes y empresas sumidas en una grave situación financiera desde la pandemia, recuerda que el fichero de morosos público más conocido es la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España). Ahora bien, "técnicamente no es un fichero de morosos, el CIRBE recopila la información sobre todos los riesgos crediticios superiores a 9.000 euros que los bancos y entidades financieras tienen con sus clientes", incluyendo deudas impagadas, préstamos y créditos.



Ficheros de morosos privados en España

Estos son los ficheros de morosos privados que quizás no conocías y que podrían estar impidiendo solicitar nueva financiación para tu negocio o tus deudas personales:



● ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito): se trata del fichero de morosos más conocido en España que recoge información sobre deudas impagadas de personas físicas y jurídicas provenientes de bancos, empresas de telecomunicaciones y servicios, entre otros.

● BADEXCUG: gestionado por Experian y contiene información sobre deudas impagadas tanto de personas físicas como jurídicas. Es ampliamente utilizado por bancos y otras entidades financieras y el gran desconocido para muchos particulares y empresas.

● RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas): gestionado por el Centro de Cooperación Interbancaria, este fichero incluye deudas impagadas que superan los 300 euros y está enfocado principalmente en personas jurídicas.

● FIM (Fichero de Inquilinos Morosos): este fichero de morosos recoge información sobre impagos relacionados con alquileres. Es utilizado por propietarios y agentes inmobiliarios para evaluar la solvencia de posibles inquilinos antes de firmar el contrato de arrendamiento con los posibles nuevos arrendatarios.

● ICIRE: incluye tanto deudas financieras como no financieras y puede ser consultado por cualquier persona o entidad para verificar el historial de impagos de un deudor.



Estos ficheros de morosos son utilizados principalmente para evaluar la solvencia de las personas y empresas, afectando a su capacidad de obtener créditos, contratar servicios, e incluso, realizar transacciones comerciales.



Cómo salir del fichero de morosos

"Muchos clientes nos preguntan cómo se puede salir de un fichero de morosos", explica el despacho de abogados, a lo que agrega: "Lo normal es pagar la deuda pendiente y después solicitar la eliminación de los datos del fichero. Si en 30 días desde el pago total de la deuda no se ha procedido a dar de baja en el fichero de morosos o se han modificado los datos de forma incorrecta, cabe la presentación de una reclamación ante el propio fichero de morosos y, si no hacen caso, tanto ante la Agencia Española de Protección de Datos como una demanda judicial frente al propio fichero de morosos. A través de esta demanda, además de pedir la exclusión de nuestra deuda del fichero, suele existir la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que hayamos sufrido como consecuencia de la inclusión indebida".



Sin embargo, esta opción no es siempre accesible para todos los ciudadanos. "A nuestro despacho nos llegan autónomos y empresarios que atraviesan un verdadero calvario económico desde que se endeudaron durante la pandemia: ya no pueden pagar el alquiler, el colegio de sus hijos o los créditos con los que rescindir créditos antiguos, es decir, sumidos en una auténtica bola de nieve de deudas. Sin embargo, incluso estas personas en situación de insolvencia financiera tienen derecho a una segunda oportunidad y eso, a día de hoy, con la legislación vigente es posible".



Ley de Segunda Oportunidad

"Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, es posible obtener la exoneración del pasivo insatisfecho y, en consecuencia, sacar al deudor de los ficheros de morosos privados y públicos". Así, una vez el juez acuerda la exoneración, el deudor queda liberado de las deudas que no pudo pagar, lo que incluye la obligación de ser removido de listas de morosidad, siempre que dichas deudas hayan sido incluidas en el procedimiento. Por ello, "es crucial que todas las deudas sean consideradas y tratadas dentro del procedimiento para evitar que el deudor siga apareciendo en los registros de morosidad. Si el deudor desea salir completamente de estos registros, debe asegurarse de que no quedan deudas pendientes fuera del proceso de exoneración. Además, cualquier deuda nueva contraída después del proceso puede generar una nueva inclusión en estos ficheros si no se cumple con las obligaciones de pago".