Suspenden la cotización de Evergrande en Hong Kong tras arresto domiciliario de su presidente

La negociación de las acciones de la promotora inmobiliaria china Evergrande y de dos de sus filiales en la Bolsa de Hong Kong ha sido suspendida tras trascender el arresto domiciliario del presidente de la compañía, Hui Ka Yan, en un clima de creciente preocupación por el futuro de la empresa, con problemas de liquidez, ante el creciente riesgo de liquidación.

Las acciones de la empresa bajaron un 19% el miércoles en el mercado de Hong Kong, lo que eleva sus pérdidas al 81% desde la reanudación de la cotización a finales de agosto, tras 17 meses de suspensión.

La legislación china prevé que el régimen de incomunicación y la entrega a las autoridades del pasaporte y DNI a la que se ha visto sometido Hui no exceda un periodo de seis meses. No obstante, no han trascendido los motivos para tales medidas, ya que no ha sido formalmente detenido ni se le han imputado cargos.



Con un pasivo de más de 300.000 millones de dólares (casi el producto interior bruto de Finlandia), Evergrande se ha convertido en el paradigma de la crisis de la deuda en el sector inmobiliario chino, que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía.

Evergrande ha estado trabajando para obtener la aprobación de los acreedores para la reestructuración de su deuda internacional. El proceso se complicó esta semana después de que Evergrande dijera que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación sobre su principal filial en China.

Según algunos analistas, el plan de reestructuración de la deuda en el extranjero parece abocado al fracaso y aumentan los riesgos de liquidación de la empresa. Un importante grupo de acreedores internacionales de Evergrande tenía previsto sumarse a una petición judicial de liquidación presentada contra la promotora si esta no presentaba un nuevo plan de renovación de la deuda antes de finales de octubre.

"No está claro por qué Hui está bajo vigilancia policial, pero puede ser señal de ciertas negociaciones exigidas al Gobierno. Los últimos acontecimientos han desbaratado las esperanzas de reestructuración", dijo Gary Ng, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

"Ninguna promotora es demasiado grande para caer en China, por lo que resulta difícil imaginar un rescate total. Aun así, en lo que respecta a la estabilidad, es posible que el Gobierno influya más de distintas formas", afirmó Ng.

Los últimos problemas de Evergrande se producen en un contexto en el que Pekín ha puesto en marcha una serie de medidas en las últimas semanas, incluida la reducción de los tipos hipotecarios, para reactivar el maltrecho sector inmobiliario.

Según Redmond Wong, estratega de mercado de Saxo Greater China, la reciente relajación regulatoria puede estabilizar en cierta medida el mercado de la vivienda en la segunda mayor economía del mundo.

"Sin embargo, el exceso de oferta de vivienda en las ciudades de menor nivel que se enfrentan a la disminución de la población persistirá durante varios años", dijo.

"Esto dará lugar a más noticias sobre impagos, reestructuración y liquidación de promotores insolventes, causando pérdidas a los accionistas, tenedores de bonos, bancos e inversores en productos fiduciarios y de gestión de patrimonios vinculados a proyectos inmobiliarios."