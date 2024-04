Tesla despedirá a 15.000 empleados, un 10% de su plantilla global 

Tesla ha anunciado este lunes que despedirá al 10% de la plantilla global, es decir, 15.000 puestos de trabajo, para reducir costes, según ha comunicado Elon Musk a sus empleados vía correo electrónico.

En el mensaje, el director ejecutivo ha transmitido a sus trabajadores que los despidos se producen para reducir costes y "aumentar la productividad", ya que Tesla está preparando "una fase de crecimiento", ha señalado.

"Como parte de este esfuerzo, hemos realizado una revisión exhaustiva de la organización y tomado la difícil decisión de reducir la plantilla más de un 10% globalmente", ha añadido Musk.

Todavía no se sabe qué equipos específicos se verán afectados por los despidos. No obstante, Drew Baglino y Rohan Patel, dos renombrados ejecutivos de la empresa, ya no cuentan con la insignia "afiliado a Tesla" en su perfil de la red social X.

Las ventas se desploman en el primer trimestre

El anuncio se produce días después de que Tesla comunicase que las ventas de la compañía cayeron un 8,5% en el primer trimestre de 2024, coincidiendo de esta manera con el desplome del valor de sus acciones de casi un 30%. La empresa dará a conocer los resultados financieros de estos tres primeros meses el próximo 23 de abril.

Los analistas del sector indican que el crecimiento de la empresa ha llegado a su fin debido al aumento de la competencia de vehículos eléctricos, por parte de los fabricantes tradicionales y de la proliferación de las empresas chinas.