"Twitter haz tu magia": una nueva forma de intentar conseguir trabajo

La emergencia del coronavirus no sólo ha desatado una crisis sanitaria a nivel mundial, también ha provocado la destrucción de millones de puestos de trabajo. Se estima que la economía española no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el año 2023 y se prevé que la tasa de desempleo ascienda al 19% durante el presente año.

Además, el cierre de empresas ha sido constante desde que se decretó el estado de alarma en nuestro país. Sólo durante el mes de marzo, el coronavirus destruyó más de 85.000 empresas, según los registros de la Seguridad Social, lo que supone un 6,5% del tejido empresarial.

Ante esta situación, son muchos los países que están sufriendo una crisis social y millones de familias, que necesitan encontrar una fuente de ingresos para poder llevar dinero a casa, se lanzan a las redes sociales para intentar lograr un puesto de trabajo.

Twitter, una red social cada vez más utilizada

Aunque Twitter no es una red social creada para buscar empleo, como sí lo es Linkedin, muchos usuarios la utilizan para buscar trabajo o para intentar vender sus productos.

Lara es una de estas personas que encontró trabajo antes de la llegada del coronavirus, el pasado noviembre, gracias a un tuit en el que explicaba su situación personal.

"Me encontraba realmente desesperada y, como había visto a bastante gente buscar trabajo por Twitter, me animé y puse un tuit. Me escribieron tres personas, una de ellas me ofreció limpiar en su casa y en casa de una amiga mientras esperaba a ver si salía algo más. Otra me ofreció un trabajo cuidando a su hija a media jornada y otra me dijo que buscaba una dependienta. Me quedé con la tercera opción y a día de hoy sigo trabajando y estoy muy contenta", cuenta.

El caso de Cristina es similar. Trabajaba en un camping antes de la emergencia del coronavirus y perdió su trabajo, por lo que decidió probar suerte poniendo un tuit pidiendo empleo.

"Ante la situación, el 15 de marzo fui despedida. Justo se me acababa el contrato en marzo (renuevo cada 6 meses) y no me metieron en ERTE. Conseguí hasta abril un trabajo de días sueltos en un almacén, pero empezó a entrar mucha gente a dedo por la situación y no me han llamado más. Así que estoy tirando de mi paro", cuenta a Público.

Cristina explica que decidió utilizar Twitter para buscar trabajo porque está cansada de postular en diferentes páginas webs y que nadie responda a su solicitud. "Ví que en Twitter un mensaje así puede llegar a mucha gente, entre ellos empresarios, y lo intenté", explica.

De momento ya han contactado con ella cinco personas, aunque todavía ningún contacto ha llegado a contratación. "Algunos me han pedido el currículum para pasarlo a conocidos y otros me han ofrecido un posible puesto, pero por ahora no se ajustan a mí, ya sea por motivos de residencia o por formación", finaliza.

Buenas, soy una chica de 25 años q ante la actual situación me quedé en paro. (S.turismo) no quiero ningún tipo de ayuda, quiero trabajar y contribuir por el bien común.



Tiendas, almacenes, campo, hostelería. Lo que sea.



¿Me ayudas a encontrar trabajo?



Por favor, difunde. ❤ — K r i s (@cristinahr95) June 1, 2020

Como Cristina, Ara también ha pedido ayuda por redes sociales. En su caso, su padre se quedó sin trabajo como consecuencia del coronavirus y la familia no tenía dinero para pagar la universidad. "Por eso pedí trabajo, pero no me ha salido nada", cuenta.

Esta red social también ha servido a muchos para promocionar sus pequeños negocios, como es el caso de las joyas de Carla, una artesana que, debido al coronavirus, no ha podido vender sus manualidades.

Una amiga quiso ayudarla y, en tan sólo 24 horas, la página web se saturó de la gran acogida que tuvo entre los usuarios de la red.

✨Twitter haz tu magia✨

Mi amiga Carla hace joyas súper bonitas y sólo las vende en ferias de artesanía, pero este año no va a poder por el coronavirus. Está vendiendo en su web pero no es muy conocida… sería genial si pudierais dar RT para ayudar ✨https://t.co/8haXdpehlU pic.twitter.com/ix56WFJmp6 — Marta Guillén (@Expertaenoserlo) May 27, 2020

Otras opciones para buscar trabajo

Aunque algunas veces puede salir bien, la realidad es que no siempre se consigue trabajo ni por Twitter ni por redes sociales. No obstante, Rosa Sánchez, experta en Recursos Humanos, explica a Público que las redes sociales pueden ayudar para encontrar trabajo, pero no siempre son efectivas.

"Redes sociales como Linkedin son muy buenas para buscar trabajo. Hay que tener en cuenta que las páginas de búsqueda de empleo suelen recibir un aluvión de visitas, por lo que es muy difícil que se fijen en nuestro perfil. Es importante tener una red de contactos, aunque es complicado", explica.

Sánchez asegura que es importante tener las redes dedicadas al trabajo actualizadas, pero sin obsesionarse "demasiado". También aconseja suscribirse a las alertas de empleo que suelen llegar cada mañana a los correos de los solicitantes.

Las redes sociales también pueden jugar en nuestra contra

Aunque las redes sociales pueden jugar un importante papel a la hora de una contratación, también pueden ser contraproducentes, ya que hay muchas empresas que revisan las redes antes de una entrevista y, aunque esto puede ser ilegal porque discrimina a las personas a la hora de contratar, la realidad es que esta práctica se produce.

El abogado laboralista Íñigo Molina explica a Público que las empresas sí pueden mirar las redes sociales "públicas" , ya que son accesibles a cualquiera, siempre y cuando no suponga una discriminación en el empleo por las opiniones religiosas, políticas o sindicales.

"Esta discriminación se sanciona muy duramente por la legislación laboral general y, específicamente, por la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) que establece fuertes multas al respecto", explica.

Además, señala que las empresas deben valorar a los candidatos exclusivamente de manera profesional. "Se valorará la aptitud de la persona y la adecuación de la misma al puesto de trabajo, así como sus cualificaciones profesionales o sus posibilidades de desarrollo. Estas son las circunstancias que legalmente pueden ser tenidas en cuenta a la hora de contratar a una persona", sentencia.