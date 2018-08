Fue la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, quien quiso protagonizar la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno para dar la máxima importancia a un acuerdo ya tildado de histórico: la decisión de exhumar los resto del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, "sin perder un solo instante", apuntó.

Y la vicepresidenta del Gobierno hizo gala de su experiencia como catedrática de Derecho Constitucional para dar concreciones de este acuerdo que, según dijo, espera que sea llevado a efecto antes de final de año. En concreto, la intención del Gobierno, según apuntaron a Público varias fuentes de La Moncloa, es que si todo sale como está previsto se pueda celebrar el 40 aniversario de la Constitución, el próximo 6 de diciembre, con los restos del dictador fuera del Valle de los Caídos.

Calvo explicó que el Real Decreto Ley modifica dos aspectos puntuales de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con un objetivo político claro: cumplir con las indicaciones de Naciones Unidas, con la propia Ley de Memoria Histórica y con el pronunciamiento que hizo el pleno del Congreso de mayo de 2017, donde ningún grupo se opuso a la exhumación

Para Calvo, "es inasumible para una democracia” que un dictador esté en un mismo lugar y de forma preferente donde están las víctimas de ambos bandos y, añadió, en que esta misma situación supone el incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

Calvo explicó que el procedimiento administrativo se iniciará en un próximo acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del próximo 31 de agosto, donde se iniciará la incoación del procedimiento.

Calvo indicó que se han tomado todas las garantías posible y, a partir de esa fecha, se requerirá a la familia para que, en el plazo de 15 días, para personarse en el procedimiento y realizar todas las alegaciones que consideren. En dicho plazo, los familiares podrán comunicar el destino que desean para los restos mortales, indicando el lugar de reinhumanación.

En el caso de que existieran discrepancias entre los familiares o no manifestaran su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministro decidirá el lugar para su nueva inhumación, asegurando “una digna sepultura”, aseguró la vicepresidenta.

El procedimiento tiene un plazo de caducidad máximo de doce meses, pero el Gobierno cree que no será necesario agotarlo. Además, dio por hecho que el Estado tiene mecanismo suficientes para que la Iglesia no pueda impedir la exhumación, y que el acuerdo adoptado hace muy complicado que se pueda prolongar el proceso.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE/Chema Moya

Calvo indicó que espera contar con la mayoría en la Cámara Baja para la ratificación del Real Decreto Ley y, además, aseguró que ese procedimiento se quiere abrir el debate a otras cuestiones.

Primo de Rivera, se queda



Como temas a tratar, la vicepresidenta mencionó el traslado a un lugar menos preferentes de José Antonio Primo de Rivera , aunque se mostró partidaria de que siga en el Valle de los Caídos; o la anulación de los juicios y sentencia franquistas, como solicita ERC.

La vicepresidenta justificó la urgencia del Real Decreto porque, en su opinión, ya ha pasado demasiado tiempo, y recordó que Naciones Unidas lleva instando a España a dar este paso desde 2014, y que el acuerdo del Congreso es de mayo de 2017. “Esto debemos hacerlo por la dignidad de nuestro recuerdo y nuestra memoria”, concluyó.

"Con todas garantías y escuchando al Parlamento"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para exhumar los restos de Franco y ha asegurado que se hará con todas las garantías y escuchando a los grupos parlamentarios.



Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios. El #Gobierno actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la #democracia. pic.twitter.com/hNuKRzAO39 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de agosto de 2018

Sánchez se ha referido a este real decreto en un comentario en su cuenta de Twitter después de la comparecencia de la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios. El Gobierno actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la democracia", ha escrito el jefe del Ejecutivo.