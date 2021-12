La absolución del entrenador de judo que agredió a la campeona olímpica enfurece a Francia

Estrellas del deporte y de la política franceses han expresado su indignación por la absolución de un entrenador de judo acusado de violencia de género contra la campeona olímpica de judo Margaux Pinot. El pasado sábado, la judoca francesa, de 27 años, denunció a su pareja por un delito de malos tratos y agresiones que lleva sufriendo de forma continuada por parte de Alain Schmitt, también judoca y que fue entrenador de la selección nacional de Francia.

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, tenía serias lesiones faciales (incluida la rotura de la nariz) cuando acudió a la policía a presentar una denuncia en la madrugada del domingo. Afirmó que su compañero y entrenador, Alain Schmitt, la había atacado en su apartamento en las afueras de París, que la tiró al suelo, la insultó, la golpeó muchas veces, le golpeó la cabeza contra el suelo repetidamente y trató de estrangularla. Finalmente pudo escapar del piso gracias a la ayuda de unos vecinos y llamó a la Policía, que arrestó e interrogó a Schmitt esa noche. Pinot afirmo que se salvó gracias al judo y a los vecinos, porque pensaba que la iba a matar.

El caso fue visto en audiencia judicial este pasado martes, donde Schmitt, de 38 años, negó las acusaciones. La Fiscalía había solicitado un año de condena condicional por lo que consideró "violencia muy grave". El juez, sin embargo, estimó que no había "suficientes pruebas de culpabilidad" y lo absolvió. Según recoge el periódico inglés The Guardian, la argumentación del magistrado es que "un tribunal nunca está ahí para decir quién dice la verdad y quién miente".

El argumento de Schmitt es que se había tratado de una pelea entre amantes iniciada por Pinot y que él era inocente de las acusaciones. En una rueda de prensa el entrenador apareció con moretones en un ojo y afirmó que fue Pinot quien le agredió a él y afirmó en rueda de prensa que las redes ya lo habían juzgado. Afirmó que nunca había golpeado a nadie.

Posteriormente Pinot también salió a hacer declaraciones en una rueda de prensa, con la cara deformada por los golpes y publicó una foto de su rostro hinchado y herido en las redes sociales. "¿Qué faltaba? ¿Mi muerte al final, quizás? Probablemente fue el judo lo que me salvó y mis pensamientos están con otras mujeres que no pueden decir lo mismo ", manifestó la judoca.

Pinot relató que la agarró del pelo, "me tiró al suelo, se montó a horcajadas sobre mí y empezó a tirarme del pelo y a golpearme la cabeza contra el suelo. Quería estrangularme".

Ella describe la relación controladora y llena de insultos. Afirmó que Schmitt no quería que se supiera de su relación y a menudo la maltrataba verbalmente, diciendo que su carrera no llegaría a ninguna parte y criticando su personalidad. Afirmó que la agresión del fin de semana comenzó con su pareja haciendo comentarios despectivos. Que ella se acostó en su cama con los dedos en los oídos para no escucharlo y luego entonces comenzaron los golpes. Pinot afirmó que en otras ocasiones en sus ataque de ira Schmitt había destrozado cosas en su apartamento.

La ministra de deportes, Roxana Mărăcineanu, dijo que apoya a Pinot, "quien para mí es claramente la víctima de lo sucedido".