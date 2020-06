Las autoridades indígenas han denunciado que una menor de 12 años fue secuestrada el domingo y agredida "por un número indeterminado de soldados". La menor fue encontrada la noche del lunes cerca de un colegio de la zona y acto seguido la trasladaron al hospital. Según la Organización Nacional Indígena, que hizo público el caso, la pequeña fue retenida toda la noche.

La supuesta violación colectiva de una niña indígena de 12 años por un grupo de soldados del Ejército de Colombia ha conmocionado al país. La Fiscalía General ya investiga el suceso ocurrido este lunes en corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en el centro del país.

La investigación apunta a un grupo de soldados del batallón San Mateo, según comunicó el Ejército que aseguró que el hecho "deplorable" ya había sido comunicado al comandante de este batallón. La Fiscalía señaló concretamente a siete soldados como "presuntos autores", aunque el pelotón está compuesto por una treintena de uniformados. "Los responsables merecen una sanción severa", apuntó el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que en sus redes sociales declaró que ha dado instrucciones de colaborar en la investigación.

Cadena perpetua

Hace una semana el Congreso aprobó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños. La medida ha sido muy aplaudida por diferentes sectores del país dados los constantes abusos de este tipo de denunciados. "La violación de los niños es un cáncer que corroe a la sociedad. Hemos tomado una decisión buena, una decisión que le sirve al país", manifestó el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde.

Por su parte el presidente Iván Duque ha dicho que "si toca inaugurar la cadena perpetua" con estos soldados, se hará. "Frente a este caso que me duele y me conmueve le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo los que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades."

Diversos usuarios de las redes sociales han aprovechado este suceso para denunciar las múltiples violaciones a menores que ocurren en el país y han pedido justicia para la menor indígena.

"Este país tiene que enfrentar, con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor. Cualquier asesinato o cualquier violación, sea quien sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de esas conductas. Tenemos que ser drásticos", declaró este miércoles tan pronto trascendió la noticia el presidente del país. "Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción", concluyó el presidente.