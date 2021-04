Un accidente de tren en Taiwán deja al menos 48 muertos y decenas de heridos

El descarrilamiento del tren "Taroko Express" en las inmediaciones de la localidad oriental taiwanesa de Hualien dejó hoy al menos 48 fallecidos y decenas de pasajeros hospitalizados con heridas de diversa consideración.

Entre los fallecidos se encuentra el maquinista del tren y entre los heridos, un total de 66 personas con lesiones entre moderadas y graves que recibieron atención médica en seis centros sanitarios, recoge la agencia taiwanesa de noticias CNA.

El tren se estaba internando en el túnel de Daqingshui con más de 350 pasajeros a bordo en el momento del siniestro, acontecido en torno a las 09.28 hora local (01.28 hora GMT).

La conclusión preliminar de la Administración de Ferrocarriles de Taiwán fue que el tren siniestrado descarriló a la entrada del citado túnel al colisionar con un vehículo de mantenimiento mal estacionado junto a las vías. A consecuencia del accidente, varios vagones chocaron contra los muros del túnel y otros quedaron atrapados dentro de él.

Asimismo, unos 100 pasajeros fueron evacuados de varios de los vagones del tren gracias a los esfuerzos de los equipos de rescate por encontrar supervivientes atrapados.

Ya no quedan personas atrapadas dentro del vehículo accidentado, según CNA. El Departamento de bomberos taiwanés señaló que las tareas de rescate se complicaron porque tres vagones habían quedado completamente deformados y era difícil acceder a ellos.

"Recibimos la notificación del accidente a las 09.35 y enviamos los equipos de rescate a las 09.58", explicó un funcionario del Departamentos de bomberos de Hualien citado por CNA.

El vehículo siniestrado había salido de Shulin, en Nuevo Taipéi, y se dirigía a la localidad de Taitung, en el sureste de la isla.

Un vehículo mal aparcado, principal sospecha

CNA indica que la colisión, que afectó principalmente al octavo vagón del tren, se produjo porque el vehículo de mantenimiento con el que chocó estaba mal aparcado en una pendiente y su caída accidental sobre la vía provocó el siniestro.

Las autoridades sospechan que el conductor no echó el freno de mano. Según la Administración Ferroviaria taiwanesa, el camión no debería haber permanecido allí aparcado en ningún caso porque "no había ningún trabajo de construcción en marcha en ese momento".

Las autoridades llevaron al conductor a una comisaría de Policía a fin de esclarecer las causas del accidente. Vídeos compartidos en las redes sociales muestran a pasajeros heridos saliendo del tren desconcertados y a otros caminando por las vías hasta ser recibidos por los servicios de rescate.

El accidente se produce en el primer día de un periodo festivo de tres días para celebrar el conocido como Día de Barrer las Tumbas, en el que se honra a los seres queridos, pero durante el cual es habitual realizar escapadas turísticas.

El peor accidente de los últimos 40 años

La prensa local considera el accidente como el peor ocurrido en la isla en los últimos 40 años desde que 30 personas fallecieran en 1981 como consecuencia de una colisión ferroviaria en el norte de Taiwán.

Más recientemente, 18 personas murieron y 175 resultaron heridas en 2018 tras el descarrilamiento de un tren en el noreste. Los "fallos mecánicos y humanos", tanto del conductor como de la sala de control, "fueron responsables del accidente ferroviario" de aquel accidente 2018, según el Gobierno isleño.

La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, señaló hoy a través de la red social Twitter que el Gobierno movilizaría a todos los servicios de emergencia disponibles para ayudar a los afectados.

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar su seguridad tras este descorazonador accidente", dijo Tsai, mientras que el ministro de Transporte, Lin Chia-lung, visitó el lugar del siniestro para coordinar los trabajos de rescate.