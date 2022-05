Alberto Fernández, presidente de Argentina: "Mi objetivo es que nunca más gobierne el neoliberalismo en el país"

Tras la reunión y conferencia de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente argentino Alberto Fernández volvió a remarcar que su principal objetivo en su gestión es impedir la vuelta del neoliberalismo a la Casa Rosada. Lo hizo en una entrevista con el medio alemán DW, en la cual repitió el mensaje dado días atrás en su llegada a España: "Yo tengo un solo problema, un objetivo que lograr, y es que nunca más el neoliberalismo gobierne en Argentina, porque eso fue Macri. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri", apuntó.

Durante la entrevista, Fernández enfatizó que el motivo de la gira internacional responde a la intención de conseguir inversiones y acuerdos para suministrar a Europa alimentos y gas. "Efectivamente, Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos y energía y que podría interesarle a Europa, para que nos ayude a explotar mejor lo que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo, y que nos permitiría enviar gas licuado a la parte de Europa que lo necesita", dijo. Añadió que la producción agrícola argentina batió récords en los últimos meses. Incluso, en los primeros diez días de mayo se duplicó el monto de liquidación de exportaciones, según cifras de la Cámara de Exportadores de Cereales (CIARA).

En cuanto al "debate de ideas" que conmueve a la alianza oficialista, el presidente insistió que su rival es Mauricio Macri y no quiso dar alguna definición sobre el 2023. "Mi problema no es mi reelección. Mi gran adversario, mi gran enemigo es Macri", indicó. En tanto, aclaró que él no "decepcionó" al electorado peronista, sino que "la pandemia afectó mucho a la sociedad argentina". "La pandemia ha sido algo muy perjudicial para el mundo. Porque era algo desconocido y el mundo no sabía cómo afrontarlo. Siento que eso afectó a muchos seres humanos que claramente algunos han visto perder sus negocios, su trabajo, a sus seres queridos y ni siquiera pudieron despedirse de ellos", explicó.

Otras cuestiones a tratar

Cumbre de las Américas. El presidente aseguró que piensa ir a la Cumbre de las Américas, pero "le pido a los organizadores lo mismo que les pide (Andrés) López Obrador, que invite a todos los países de América Latina".

Guerra en Europa. "Yo visité a Putin en un momento donde la guerra no existía (..) tengo muy claro que el presente es otro y que, evidentemente, después de la pandemia que hemos vivido, después de que se hayan muerto 6 millones de personas, moral y éticamente no podemos avalar ningún acto de violencia y mucho menos una guerra de estas características".

Sanciones a Rusia. "Cuando se sanciona a Rusia, hay un sinfín de petróleo, de gas, de trigo que deja de llegar al resto del mundo. La verdad, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de muchas personas del continente y ponemos en riesgo la seguridad energética de muchos países del continente".

Relaciones internacionales con China y Europa. "China es una gran potencia, pero que no tiene lazos culturales fuertes con América Latina, no tiene historia con América Latina".