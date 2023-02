Biden responde a Putin: "Occidente no busca destruir Rusia"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha contestado con firmeza a su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien durante una comparecencia este martes ante ambas cámaras del Parlamento ruso ha acusado a Occidente de "empezar la guerra para imponer sus valores totalitarios" y de querer acabar "para siempre" con Rusia.

Biden, dirigiéndose al pueblo ruso durante un discurso en Varsovia, ha asegurado que Occidente no quiere destruir Rusia: "Esta noche, me dirijo una vez más al pueblo de Rusia: Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no planea atacar a Rusia como ha dicho Putin hoy".

Como ya había adelantado este lunes en su visita a Kiev, Biden ha dicho que Estados Unidos impondrá esta semana más sanciones contra Rusia y ha prometido que todos aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra tendrán que rendir cuentas por ello.

"Este ha sido un año extraordinario en todos los sentidos. Ha sido extraordinaria la brutalidad de las fuerzas rusas y de los mercenarios que han cometido depravados crímenes de lesa humanidad. Han atacado sin escrúpulos a civiles, y han provocado muerte y destrucción", ha denunciado Biden.

Sus acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra Rusia se producen días después de que, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, acusara oficialmente a Rusia por primera vez de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la invasión de Ucrania.