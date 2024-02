Bruselas investiga si los fondos europeos están afectados por el 'caso Koldo'

La Comisión Europea, bajo el lema "tolerancia cero" contra la corrupción, está en contacto con las autoridades españolas para "determinar si hay fondos europeos" involucrados en el caso Koldo. La institución ha mandado información sobre la materia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para que se investigue la procedencia del dinero.

La institución que dirige Ursula Von der Leyen "tomará las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea". El órgano también ha recordado que tiene "tolerancia cero con el fraude", según declaraciones de uno de los portavoces recogidas por diversas agencias. Las mismas fuentes han precisado que Bruselas sigue la situación "muy de cerca" y que mantiene un contacto estrecho con "la autoridad nacional de gestión", que en este caso sería el Ministerio de Hacienda.

La OLAF no quiere pronunciarse respecto al caso Koldo. La Fiscalía Europea, por su parte, ha señalado que no hace comentarios de "investigaciones en curso ni tampoco confirma públicamente en qué casos está trabajando", según ha informado EFE. El órgano, no obstante, ha reconocido que es de su competencia "comprobar cualquier indicio" que esté bajo el ámbito de su departamento.

En el marco español, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado este martes a la Fiscalía Europea los contratos de la trama que implica al exministro Ábalos. Los acuerdos se firmaron con los gobiernos autonómicos de Balears y Canarias por un importe total de 15,3 millones de euros. Bruselas quiere investigar si los pagos se efectuaron con fondos europeos.

La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido al juez que lleva el caso que prohíba salir de España sin autorización a Juan Carlos Cueto. El empresario está acusado de ser uno de los cerebros del caso Koldo, que investiga el cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Además de Juan Carlos Cueto, también está siendo investigado Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos. Otro de los implicados es Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol.