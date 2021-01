El caso Reddit-GameStop en Wall Street: ¿La revolución de los pequeños inversores o una especulación masiva de la bolsa?

"Un estrangulamiento bursátil [squeeze, en la jerga] que pasa una vez en la vida". Así definió en un tuit el pasado viernes el inversor y comentarista de la cadena CNBC Jim Cramer. Se refería al episodio que lleva desde principios de enero revolviendo la bolsa de Nueva York, Wall Street. Una pléyade de pequeños inversores agrupados en torno al canal WallStreetBets de la red social Reddit lo ha puesto todo patas arriba: empezaron a comprar acciones de empresas a la baja como GameStop hasta disparar su valor bursátil, hasta el punto de que Wall Street tuvo que parar esta semana hasta nueve veces la cotización de esta firma. WallStreetBets tiene 2,8 millones de miembros, todos ellos personas corrientes, pequeños inversores no profesionales. Hicieron que GameStop casi cuadruplicara su valor en apenas diez días: el 11 de enero la acción de esa empresa se pagaba a 20 dólares y el 22 de ese mes llegó a superar los 73; y a finales de diciembre una acción se vendía a 2,57 dólares. El moderador de WallStreetBets, cuyo apodo es Bawse1, llegó a decir, según informa la revista Wired, que era la primera vez en la historia del canal en que "todo el mundo está haciendo dinero", y lo mejor, dice, es que "todo empezó con un meme".

El columnista de Bloomberg Matt Levine ha calificado este episodio como de "nihilismo completo". Pero, ¿están haciendo trampas los de WallStreetBets o sólo están jugando con las mismas reglas que los grandes inversores, con más o menos disimulo, emplean a diario? Es el debate de fondo que está dejando este caso contra el que está cargando todo el establishment bursátil y económico.

Según explica a Público Omar Ocampo, economista del Instituto de Estudios sobre Políticas, con sede en Washington, "la subida del precio de las acciones de GameStop se ha producido por especulación, pero también representa una reacción contra Wall Street. Wall Street no sólo ha perdido miles de millones de dólares en los últimos días, sino que está molesto por el mayor acceso de los inversores no tradicionales al mercado, lo que hace más difícil que pueda manipular el mercado de valores en su beneficio. Por eso están intentando restar importancia a lo ocurrido con las acciones de GameStop en los últimos días".

"Este tipo de episodios no son infrecuentes y demuestran la facilidad con la que se puede manipular el mercado de valores, que es intrínsecamente volátil", añade Ocampo. "Este episodio debería servir como un duro recordatorio de que no debemos confundir el mercado de valores con la cantidad actual de bienes y servicios que se producen y venden en la economía". La economía real frente a la digital: al fin y al cabo GameStop es una empresa de alquiler de videojuegos.

Que GameStop esté en el centro de todo no es baladí. Esta compañía lleva años de capa caída, desde que es mucho más fácil descargarse un videojuego a través de cualquier plataforma digital que ir a la tienda a hacerse con uno en persona. La economía digital, de nuevo. La empresa cotizaba en bolsa en 2013 a 55 dólares la acción, una cifra que se desplomaba hasta los 2,57 dólares el pasado diciembre. El joven y exitoso inversor Ryan Cohen, que en 2017 vendió Chewy por 3.350 millones de dólares, decidió mover ficha y comprar acciones de GameStop en agosto del año pasado. Los mercados reaccionaron bien, pero modestamente; en enero Cohen llegó a consejo de dirección de la empresa y ahí empezó todo. Empezó el juego de verdad.

Fondos de alto riesgo como Melvin Capital y Citron Research llevaban tiempo invirtiendo a la inversa: es decir, compraban acciones apostando a que las de GameStop seguiría bajando y bajando. Sin embargo, tras el ascenso de Cohen apareció el meme en el canal de Reddit y miles y miles de sus pequeños inversores empezaron a comprar acciones de GameStop como si fueran un ejército coordinado de corredores de bolsa profesionales. Resultado: las acciones empezaron a subir, lo que provocó que siguieran comprando y que siguieran subiendo. Y así, en cuestión de días, la burbuja bursátil se infló del todo.

La semana pasada, el fundador de Citron Research, Andrew Left, se quejó contra estas operaciones y vaticinó, quien sabe si más por estar contrariado por sus pérdidas económicas que por la lógica bursátil, que las acciones de GameStop caerían pronto a 20 dólares. En un vídeo de YouTube publicado ese mismo día, Left argumentó su pronóstico: "Es una empresa minorista fallida y su valor no se basa en los resultados de su análisis fundamental [volumen de negocio, trabajadores, clientes, etc.]. Esto sólo muestra", se quejó Left, "el estado natural del mercado ahora mismo".

Puede ser. O no. Frente a esto, el periodista y analista económico del medio Axios, Felix Salmon, asegura que el mercado en estos momentos "es un juego, mucha gente está jugando desde sus teléfonos móviles, no les importa nada la evaluación de una empresa, simplemente si su cotización va hacia arriba o no". Es otra cara más de la economía digital.

En este contexto, el límite entre invertir en bolsa y manipular la bolsa es muy estrecho y difuso. Según Salmon, si hay coordinación planificada entre inversores con la intención de manipular un resultado, es ilegal, pero ¿existe esa coordinación en el canal de Reddit donde se agrupan casi tres millones de pequeños inversores?.

En el canal WallStreetBets saben lo que hacen, desde luego. Aparecen memes como uno de Leonardo Di Caprio en El lobo de Wall Street con el lema "El espectáculo debe continuar". Otro mensaje dice: "Esto es la prueba de nuestra estrategia. Compra acciones. Sácales provecho. Que se jodan las instituciones". Otro usuario confiesa que ha invertido todos los ahorros de sus padres en acciones de Blackberry (empresa de capa caída y con apuestas contra su valor como lo estaba GameStop): "O se jubilan en un yate o pidiendo cupones de comida", dice.

No es la primera vez ni mucho menos que sucede una burbuja de este tamaño, ya ocurrió en el boom de las puntocom en 1999 y en el caso Porsche-Volkswagen en 2008, cuando el 29 de octubre de ese año Volkswagen subió como la espuma y llegó a ser la empresa más grande del mundo durante unas horas. Lo que diferencia estos casos del de GameStop es, sobre todo, que la volatilidad y la burbuja la han creado decenas o cientos de miles de pequeños inversores aficionados a través de una red social.

"Es difícil predecir el futuro próximo, pero el escenario actual está enviando definitivamente una señal a los fondos de cobertura [hedge funds] de que no tienen el monopolio en el mercado de valores y no pueden simplemente elegir ganadores y perdedores", dice Ocampo. "La cadena de cines AMC también ha sido objeto de ventas en corto por parte de Wall Street y los usuarios de Reddit están animando actualmente a la gente a comprar acciones de AMC. Parece que está funcionando, ya que las acciones de esta empresa han subido de 3 a 19 dólares en una semana". Así es la economía bursátil y así es el juego. Aunque estos vientos estén soplando ahora contra la propia bolsa de Nueva York usando sus propias reglas.

Wall Street tuvo que detener casi diez veces la cotización de GameStop, los reguladores no saben del todo cómo afrontar estos episodios y más si acaban convirtiéndose en frecuentes o hasta en la norma a partir de ahora. Millones de Davides más o menos puestos en contacto a través de una red social podrían ser los nuevos Goliat de la bolsa. El grupo de Reddit parece haber tomado al pie de la letra aquello que dice el personaje de Matthew McConaughey a Leonardo Di Caprio en El lobo de Wall Street, cuando llamaba a mantener a los clientes y a uno mismo: "En la rueda de la fortuna: el parque está abierto las 24 horas, 365 días, todas las décadas, todos los malditos siglos. Es todo. Así es el juego".