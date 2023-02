La CDU gana las elecciones regionales de Berlín, según los sondeos a pie de urna

La Unión Cristianodemócrata (CDU) ha sido el partido más votado en las elecciones regionales de Berlín de este domingo, según los sondeos de pie de urna.

La CDU obtuvo el 27,5% de los votos, el Partido Socialdemócrata un 18,5% lo mismo que Los Verdes, La Izquierda un 12,5% y la ultraderechista Alternativa por Alemania un 9%. El Partido Liberal (FDP), según los sondeos de pie de urna, se quedaría fuera del parlamento regional con el 4,5%.

Esos resultados harían posible tanto una coalición presidida por la CDU con el SPD como socio minoritario como la continuidad de la alianza tripartita actual entre el SPD, Los Verdes y La Izquierda. Una alianza entre la CDU y Los Verdes también sería posible pero hay demasiada distancia ideológica entre los dos partidos.

Tras obtener los resultados, el candidato de la Unión Cristianodemócrata en estas elecciones, Kai Wegner, reclamó este domingo el mandato para formar Gobierno tras su claro triunfo en las urnas. Wegner dijo que en los próximos días entablará conversaciones con los otros partidos para intentar formar Gobierno.

No obstante, la actual coalición, presidida por la socialdemócrata Franziska Giffey y a la que pertenecen también Los Verdes y La Izquierda, seguirían teniendo una mayoría en el parlamento regional para gobernar.

Giffey, en una primera reacción, reconoció que el resultado ha sido una decepción para su partido. "En una campaña que era una campaña de excepción lo hemos dado todo. Y estamos en una situación en que tenemos que decir que no somos el primer partido y no sabemos si será el segundo", dijo. "Los berlineses han dicho que no están satisfechos con lo que hemos hecho", agregó.

De parte del SPD, de Los Verdes y de La Izquierda ha habido felicitaciones a la CDU y a Wegner pero también se ha recordado que quien quiera formar Gobierno deberá tener una mayoría en el parlamento regional.