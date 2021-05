El FBI señaló al grupo de piratas informáticos "Darkside" como responsable del ciberataque que mantiene fuera de servicio desde el viernes pasado a Colonial, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, y que ha llevado al país a declarar el estado de emergencia regional.

El FBI señaló además en un comunicado que continúa trabajando con la empresa y sus socios del Gobierno en la investigación del ataque de un "ransomware", por medio del cual el grupo de piratas informáticos bloqueó el acceso a los ordenadores de la compañía y pide dinero para liberarlos.

La información confirmó las previsiones iniciales de expertos de seguridad que apuntaban como posible sospechoso a "DarkSide", un grupo supuestamente localizado en Europa del este.

El ciberataque, que podría ser el más grande a la infraestructura petrolera de Estados Unidos, obligó a la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a reunir a un grupo de trabajo de la Casa Blanca y el Departamento de Transporte.

Elizabeth Sherwood-Randall, ha señalado, no obstante, que actualmente "no hay problemas de escasez de suministro", aunque el Ejecutivo se está preparando para "cualquier posible escenario".

Biden anticipó que liderarán un "esfuerzo global" contra este tipo de ataques por parte de criminales transnacionales que, afirmó, "a menudo utilizan redes globales de lavado de dinero para llevarlos a cabo".

Biden asegura que "hay pruebas" que confirman que los ciberdelincuentes están en Rusia

El gobernante apuntó que, según los datos de la inteligencia estadounidense, "hasta ahora no hay pruebas" de que "Rusia esté involucrada" y recordó que espera reunirse próximamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, sin mencionar una fecha. Esa cita se espera tenga lugar en junio, cuando Biden viajará a Europa para reuniones como las del G7 y la OTAN. Pero sí "hay pruebas", añadió, de que el grupo de piratas informáticos esté en Rusia y consideró que las autoridades de ese país tienen "cierta responsabilidad para lidiar con esto".

El Kremlin dice que Rusia "no tiene nada que ver"

El Kremlin aseguró hoy que Rusia "no tiene nada que ver" con los ciberataques efectuados. "Rusia no tiene nada que ver con estos ataques cibernéticos y no tuvo nada que ver con los ciberataques anteriores", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Añadió que "Moscú rechaza categóricamente todas las acusaciones" en este sentido contra Rusia y lamentó que EEUU "rehúse cualquier cooperación relacionada con amenazas cibernéticas".

"Consideramos que esa cooperación, tanto a nivel internacional como bilateral, podría realmente ayudar en la lucha común contra este mal, contra los ciberdelitos", recalcó el portavoz.