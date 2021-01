Tras un tenso periodo postelectoral, este miércoles 20 de enero, Joe Biden se convertirá en el 46º presidente de los Estados Unidos. La investidura del candidato demócrata se celebrará con la tradicional toma de posesión siguiendo las costumbres que marcan la constitución. Sin embargo, en esta ocasión tendrá algunas peculiaridades como la ausencia del presidente saliente, Donald Trump; mayores medidas de seguridad por riesgo de manifestantes y estrictas medidas sanitarias para evitar el contagio de la covid-19.

Hora y ubicación de la ceremonia

Desde la toma de posesión de George Washington el 30 de abril de 1789 y, hasta 1933, los mandatos presidenciales arrancaron los días 4 de marzo. Sin embargo, la Vigésima Enmienda de la Constitución, aprobada en 1933, adelantó al 20 de enero la ceremonia, en un intento por reducir el periodo de 'impasse' desde las elecciones.

Por lo tanto, Joe Biden se convertirá en el nuevo presidente de EEUU el miércoles 20 de enero en el Capitolio, en Washington. Los discursos de apertura empezarán a las 11:30 hora local (17:30 hora española).

Protagonistas e invitados

Los protagonistas de la ceremonia son, por supuesto, Joe Biden, que asistirá acompañado por su esposa, Jill Biden, y ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y poco después de que preste juramento su vicepresidenta, Kamala Harris, que será la primera mujer en ocupar el segundo puesto de mayor rango político en el país norteamericano.

Donald Trump no asistirá para entregar el reemplazo a Biden. El republicano ha avisado de que se desplazará la mañana del miércoles próximo a su club Mar-a-Lago de Florida para pasar sus últimas horas como presidente de EEUU. Sí lo hará, sin embargo, el vicepresidente Mike Pence. Por ahora, la Casa Blanca no ha informado hasta el momento los planes oficiales para el día de la asunción, pero medios en Florida señalaron que Trump dejará la Casa Blanca y después tendrá una ceremonia de salida en la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington.



La Comisión Conjunta del Congreso sobre Ceremonias de Investidura es la responsable de coordinar los actos del 20 de enero, también la cifra de asistentes. Tradicionalmente, los organizadores reparten unas 200.000 invitaciones, pero en esta ocasión los congresistas solo podrán acudir con un invitado y no habrá público.



Entre las personalidades ligadas a la política que asistirán se encuentran los ex presidentes, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush, así como la ex candidata demócrata, Hillary Clinton.

Seguridad

Con sus monumentos más emblemáticos resguardados por vallas metálicas y soldados y policías uniformados apostados en puntos estratégicos, Washington comenzó este viernes la cuenta regresiva para albergar el próximo miércoles el acto de investidura del presidente electo. El miedo a otro brote de violencia política ha llevado a las autoridades a blindar como nunca antes la capital de EEUU.

El jefe de la Policía de Washington, Robert Contee, anunció que se desplegarán más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional en los días previos y durante la investidura del presidente electo, ante el temor a enfrentamientos violentos. El centro de la capital estadounidense está prácticamente militarizado y su alcaldesa, Muriel Bowser, ha pedido no acudir a Explanada Nacional desde donde históricamente el público se reúne para seguir la toma de posesión.

Por esta razón, no se realizará el desfile que suele recorrer la Avenida Pennsylvania, cuando el presidente y su familia se dirigen a la Casa Blanca. En cambio lo que se realizará es una escolta oficial con algunos de los representantes de cada una de las ramas del ejército estadounidense.

Asimismo, siguiendo las indicaciones de seguridad, como no habrá público en la explanada del National Mall, que estará cerrado a los peatones, los organizadores han ocupado ese espacio, donde tradicionalmente se realizan masivas concentraciones, con 200.000 banderas de Estados Unidos.

Miembro de las Guardia Nacional en la inmediaciones del Capitolio. — Reuters

Espectáculos y actuaciones

La cantante Lady Gaga interpretará el himno nacional en la toma de posesión. También participará la latina Jennifer López, informó este jueves el comité de inauguración. Ambas artistas recogen así el testigo de Aretha Franklin, que actuó en la primera toma de posesión de Barack Obama, y de Beyoncé, que lo hizo en la segunda.

Lady Gaga, una de las estrellas musicales actuales, ha estado involucrada en la campaña electoral y ha pedido el voto para Biden, así como Jennifer López, quien apareció en un vídeo electoral de apoyo al demócrata junto a su pareja, Alex Rodríguez.

Por otra parte, el actor Tom Hanks presentará un especial de televisión que, bajo el título de 'Celebración en Estados Unidos', ofrecerá actuaciones y mensaje de apoyo en horario de máxima audiencia.

El chef español José Andrés será parte de la ceremonia de investidura del demócrata Joe Biden. El español se suma así a una lista de artistas que incluye a Bruce Springsteen, Foo Fighters, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, en el programa de un acto que celebrará la diversidad del país, de acuerdo al Comité de la Inauguración Presidencial.

José Andrés, que con su organización sin fines de lucro World Central Kitchen (WCK) provee comida a personas necesitadas, introducirá un segmento de la ceremonia, al igual que las actrices Kerry Washington y Eva Longoria, el exjugador de baloncesto Kareem Abdul-Jabbar y la activista por los inmigrantes Dolores Huerta. El compositor y actor Lin-Manuel Miranda recitará una obra clásica durante el programa, agregó el comité.

"Celebrando Estados Unidos", será trasmitido a las 20.30 hora local del próximo miércoles (01.30 GMT del jueves) por las principales cadenas de televisión estadounidense y diversas redes sociales.



¿Dónde puedo verlo?

Siguiendo la recomendación de los organizadores de la ceremonia de no asistir a las inmediaciones del capitolio, la prensa estadounidense se volcará especialmente en la cobertura, el acto se podrá ver en streaming por internet a través el Comité de Toma de Posesión Presidencia, así como por el The New York Times a las 17:30 hora española.

Asimismo, desde Público contaremos en directo para nuestros lectores cada detalle del acto de investidura del nuevo presidente de EEUU.