Más de 100 municipios polacos, que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie del país, se han declarado «zonas libres de ideología LGTBI». En estos lugares, las personas trans, homosexuales, bisexuales e intersexuales son rechazadas y excluidas socialmente.

Tal como recoge El País, estas declaraciones no tienen validez legal, son de carácter principalmente simbólico, pero tienen una profunda carga de odio LGTBIfóbico. Este movimiento, a pesar de su incapacitación legal, cuenta con el apoyo del Gobierno polaco, liderado por el ultraconservador católico Jaroslaw Kaczynski.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea han intervenido en repartidas ocasiones para condenar rotundamente esta polémica. La primera medida comunitaria contra esta iniciativa se tomó el pasado julio, cuando la UE rechazó abiertamente conceder una ayuda económica a seis municipios polacos que se habían declarado "zonas libres de LGTBI".



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apoyó esta sanción: "Las zonas libres de ideología LGTBI no tienen cabida en nuestra Unión (Europea)", apuntó en su discurso político anual ante el Parlamento Europeo. Además, Von der Leyen indicó que el Ejecutivo del bloque presentará pronto "una estrategia para reforzar los derechos del colectivo LGTBI" e impulsar el reconocimiento de todos los tipos de familias en los distintos países de la UE.

Actualmente, algunos estados del bloque reconocen el matrimonio y la paternidad del mismo sexo, pero otros no. Esto lleva a situaciones en las que, por ejemplo, dos mujeres reconocidas como madres en Francia no serían tratadas de la misma manera en Polonia, lo que implica que no cuentan con los mismos derechos según el territorio de la UE en el que estén.

El profesor de Derecho de la Universidad de Varsovia Jakub Urbanik, activista proeuropeo y que forma parte del colectivo LGTBI polaco, confía en que las acciones de la UE surtan algún efecto en Varsovia. "No pueden dejar crecer más al monstruo. Pasó en Hungría, donde Orbán ha minado la democracia y el Estado de derecho. La UE no puede dejar que en Polonia pase lo mismo".

La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país con el apoyo de la extrema derecha de Ley y Justicia (PiS), en el Gobierno desde 2015. Ante esta situación, muchas ciudades de Europa occidental han cancelado sus acuerdos con las ciudades polacas "libres de ideología LGTBI" y el ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, ha calificado este rechazo de "ilegal", instando a la Comisión de la UE a que lo revocara. La presidenta Von der Leyen ha respondido con la advertencia a Polonia de que "no tolerará más infracciones al Estado de derecho".



La legislación polaca prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero no existen leyes que protejan a las personas de este colectivo, por lo que quedan indefensos frente a la peligrosa tendencia que existe en Polonia de eliminar todo lo relacionado con la "ideología" LGTBI.