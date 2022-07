Comienza la carrera para suceder a Boris Johnson

Los nombres más sonados para suceder a Boris Johnson como líder del gobernante Partido Conservador británico empiezan a perfilar sus candidaturas. Aunque es una decisión que puede alargarse hasta después del verano. Hasta entonces, Johnson ocupa el puesto de primer ministro de manera interina, por lo que seguirá anunciando en las próximas horas más nombramientos de cargos ministeriales para ocupar las vacantes dejadas por las dimisiones en cascada de los últimos días.



Se prevé que hasta octubre no habrá un sustituto, pero a la carrera para hacerse con el puesto siguen sumándose nombres. Los últimos, el titular de Transporte, Grant Shapps, y el presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat.

Tugendhat, a pesar de su falta de experiencia gubernamental, ya ha conseguido el apoyo de varios compañeros con la promesa de "erradicar el reciente aumento de la cotización a la seguridad social, reducir el impuesto por combustible y levantar aranceles en importaciones extranjeras", según ha publicado The Daily Telegraph.



Por otro lado, Shapps ha sido definido como "una gran opción" por el secretario de Estado en su ministerio, Robert Courts, que ha alabado su "sobresaliente trabajo" en una entrevista en la BBC.

El titular de Defensa, Ben Wallace, resultó como favorito en una reciente encuesta de opinión

El diputado Jeremy Hunt, extitular de Exteriores y de Sanidad, es otro de los candidatos que podría dar el paso adelante en los próximos días, según recoge EFE. Otros nombres que han crecido en los pasillos de Westminster son el del recién dimitido ministro de Economía, Rishi Sunak, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, el ex responsable de Sanidad Sajid Javid, el titular de Defensa —y favorito en una reciente encuesta de opinión— Ben Wallace o el nuevo ministro de Economía, Nadhim Zahawi.



También han hecho público su interés la abogada general del Estado, Suella Braverman, y el diputado pro brexit y presidente adjunto del Grupo de Recuperación de la covid-19, Steve Baker. Por otro lado, aflora cierto rumor sobre las opciones de la titular de Interior, Priti Patel, el responsable del Grupo de Investigación de diputados conservadores del norte, Jake Berry y Kemi Badenoch, una secretaria de Estado considerada una "estrella emergente" en las filas del partido.

El líder laborista pide elecciones tras librarse del 'beergate'

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha reclamado que se convoquen elecciones generales para devolver "la honestidad y la integridad" a la política británica. Starmer dio una rueda de prensa tras ser exonerado de la innvestigación del beergate.



La Policía indagó sobre un evento celebrado en el norte de Inglaterra en el que pudieron violarse las normas anticovid y contó con su participación. El laborista había prometido dimitir si recibía una multa por esa razón, aunque finalmente ha sido exculpado junto a su número dos, Angela Rayner.

"La gente me decía que estaba asumiendo un riesgo (con esa promesa), pero no debería ser controvertido decir que quienes hacen la ley deben cumplirla", respondía en referencia a la sanción que recibió Boris Johnson por el partygate.

"La política puede cambiar vidas, y es lo que haré como primer ministro", declaraba antes de agregar que tras la dimisión de Johnson son necesarias unas elecciones generales y un cambio de Gobierno.



El líder de la oposición se ha mostrado convencido de que de celebrarse unas elecciones los conservadores "caerán" y ha afirmado que "los laboristas tenemos un plan". También ha amenazado con una moción de censura a Johnson de continuar en el cargo como interino.

"Le corresponde al partido tory hacer lo correcto; si no lo hacen, presentaremos una moción de censura. Ellos saben que se le ha apartado del cargo porque no es apto para desempeñarlo, no por una política concreta", advertía.