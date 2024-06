Crecen las voces en los demócratas que piden reemplazar a Biden por otro candidato tras el fallido debate con Trump

Tras la cuestionada actuación del presidente estadounidense Joe Biden en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca, en el Partido Demócrata han empezado a surgir voces que hablan de la necesidad de otro candidato. Pero, a falta de menos de cinco meses para las elecciones, ¿es realista y técnicamente posible?

"En términos de reglamento, absolutamente se podría hacer", explicó a Efe el politólogo Grant Reeher, profesor de la Maxwell School of Citizenship & Public Affairs.

Pese a ser desde hace semanas el candidato virtual, Biden todavía no es el nominado oficial. Tras la debacle del jueves, este viernes, los pasillos del Congreso, cuenta la prensa estadounidense, se llenaron de rumores y filtraciones que hablan de que muchos demócratas prefieren explorar una alternativa.

Uno de los que habló más claramente es el legislador de California Jared Huffman, quien reconoció que "no fue una buena noche" y que la cuestión de reemplazar a Biden es "parte del procesamiento" mental que hay que hacer.

Cada demócrata, explicó, "necesita hacer un gran examen de conciencia y hay que concentrarse en ganar". "Apoyaré cualquier forma en que podamos derrotar a Donald Trump", dijo.

Un demócrata de la Cámara de Representantes afirmó al diario Axios que ya se empieza a proponer a varios gobernadores demócratas como posibles alternativas: Gretchen Whitmer de Míchigan, Tim Walz de Minnesota, Roy Cooper de Carolina del Norte, Josh Shapiro de Pensilvania y, sobre todo, Gavin Newsom de California.

"Se habla mucho sobre si podemos hacer algo. Pero solo hay una unanimidad general, que fue malo y una sensación de fatalidad", dijo el legislador, sin autorizar a dar su nombre.

También dentro del Partido Republicano hay figuras que piensan que los demócratas apostarán por un nuevo candidato. Algunos como el mediático excandidato presidencial Vivek Ramaswamy afirman incluso que lo tenían guionizado. "Creo que fijaron el debate presidencial para el 27 de junio, el más temprano de la historia (...), como una última prueba para Joe Biden y como una forma de hacerle pasar por el último aro antes de ganar esa nominación", sostuvo en una entrevista.

¿La alternativa es realista y factible?

Según la normativa del Partido Demócrata, existe la posibilidad de cambiar de candidato, aunque el calendario es muy ajustado, más de lo normal. La formación había previsto (un hecho poco frecuente) nombrar oficialmente a Biden antes de la Convención Demócrata que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.

En caso de que Biden se retirase después de la Convención Demócrata, el presidente nacional del partido, Jaime Harrison, consultaría con los líderes demócratas en el Congreso y en la Asociación de Gobernadores Demócratas y presentaría un informe al Comité Nacional Demócrata, pero los propios miembros tendrían la última palabra, señala el diario The New York Times.

Son los delegados que integran el Colegio Electoral los encargados de elegir un nombre. "Todo lo que se necesita en términos de reglamento es que otros delegados voten a alguien más", explica Reeher.

Pero, puesto que las reglas del partido hacen casi imposible reemplazar a los candidatos sin su consentimiento, para que los delegados pudieran elegir "de manera realista" a alguien que no sea Biden lo primero que tendría que suceder es que él mismo anunciara su salida.

"Debería decir: No volveré a postularme. Tendría que aparecer en televisión como lo hizo Lyndon Johnson en 1968 y decir: Me salgo del proceso, no aceptaré la nominación", añadió.

Y, en segundo lugar, "los demócratas con liderazgo tendrían que ponerse de acuerdo sobre un candidato alternativo". Como por el momento no lo hay, existiría la posibilidad de que la salida de Biden conllevara una auténtica batalla campal.

"El partido se vería sumido en el caos, daría la impresión de falta de cohesión y de confianza. Creo que sería un golpe político del que no podrían recuperarse de aquí a noviembre", sentenció el politólogo, quien no ve factible, por tanto, que se vaya a optar por la salida de Biden.

En cuanto a la vicepresidenta Kamala Harris, es probable que también sea una de las candidatas consideradas para una posible sustitución del actual líder demócrata, pero según The New York Times, "su posición en el partido es cuestionable". El diario señala además que no se le garantizaría automáticamente el puesto número dos en la papeleta, incluso si ella lo deseara, en caso de que Biden fuera reemplazado.

Biden admite que "no debate tan bien como solía", pero se ve capacitado para gobernar

Biden continúa negando que vaya a retirarse: "No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego", dijo este viernes en su primer acto público.

"No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", afirmó con voz enérgica este viernes en un multitudinario mitin en Carolina del Norte.

El demócrata habló con un tono más firme y constante que el empleado durante el debate, donde su voz sonaba ronca debido a una gripe. Apoyado por un teleprompter, expuso argumentos más concisos contra Trump, describiéndolo como un peligro para la democracia estadounidense.

'The New York Times' pide que deje la carrera electoral

El diario The New York Times pidió este viernes, en un editorial, a Biden que abandonara la carrera electoral por mantenerse en la Casa Blanca.

"Para servir a su país, el Presidente Biden debería abandonar la carrera electoral", se titula el editorial en el que el prestigioso periódico asegura que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

El desempeño de Biden en el cara a cara con el político republicano dejó la imagen de un candidato mermado por el factor de la edad y en el que titubeó en varias ocasiones, pronunció frases inconexas e introdujo datos inexactos.

"Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la debilidad del señor Biden", recalca la cabecera, evidenciando que su petición al candidato demócrata no es un halago a Trump, sino todo lo contrario; lo consideran un enemigo común.

The New York Times calificó a Biden como "un presidente admirable", pero que ya "no es el hombre que era hace cuatro años". Para el citado medio, en las filas demócratas hay líderes que encarnan mejor "una alternativa, clara, convincente y enérgica" a una segunda presidencia de Trump, aunque no se aventuraron a deslizar nombres: "No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país".