Los titubeos de Biden marcan el cara a cara con un Trump que aprovecha para embarrar el debate con bulos

El demócrata Joe Biden debatió este jueves contra el republicano Donald Trump en un cara a cara histórico: es la primera vez en la historia de EEUU que un presidente en ejercicio y un expresidente se enfrentan a una batalla dialéctica como candidatos para ocupar la Casa Blanca. El encuentro, emitido en la CNN, estuvo marcado por la salud, en especial la del demócrata, que no paró de titubear con una voz ronca y frases sin terminar.

El actual presidente llegó al encuentro cuando todavía se estaba recuperando de una gripe. Las inconveniencias sirvieron de leña para que Trump plagara sus intervenciones de burlas y un tono agresivo. Por ejemplo, en lugar de mantener un diálogo serio sobre cómo financiar Medicare –el programa de la seguridad social que ofrece atención médica en EEUU–, una declaración errónea del demócrata abrió la puerta a que el derechista contraatacara.

Biden afirmó en un momento dado que "por fin hemos vencido a Medicare", a lo que Trump se aferró en su respuesta. "Tiene razón, venció a Medicare", respondió el expresidente. "Lo golpeó hasta la muerte y está destruyendo Medicare", añadió sin explicar su propuesta para apuntalar la solvencia del programa médico estadounidense.

El derechista aprovechó el lapsus de Biden para difundir bulos y mensajes de odio xenófobo. En concreto, expresó que son "todas estas personas que vienen" y a las que incluyen en el programa Medicare la razón por la que la calidad del sistema sanitario se ha deteriorado. Además, acusó al presidente de convertir EEUU en un "nido de ratas".

Sin embargo, medios locales recuerdan que las personas que llegan a Estados Unidos de manera irregular no pueden acogerse a Medicare. Además, aunque se prevé que el fondo hospitalario del programa sea insolvente en 2036, esto es cinco años más tarde que la proyección anterior.

La agresividad de Trump contrastó con la actitud de Biden, cuya misión en este debate era callar los rumores sobre sus problemas de salud. Sin embargo, costaba entender lo que decía en ocasiones y dejó algunas frases sin terminar. Todo esto alimentó los encendidos comentarios del populista republicano.

"No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", arremetió Trump. La edad de los candidatos fue otro punto de fisura en el enfrentamiento verbal. Biden, de 81 años, es el presidente más mayor que jamás ha tenido EEUU. Sin embargo, el republicano tiene 78 años.

Encuestas rápidas de CNN dieron una victoria clara a Trump, lo que ha aumentado la preocupación entre los demócratas sobre la capacidad de Biden para enfrentar la campaña electoral ante una oposición que vertió toda clase de bulos en el debate de este jueves.

Blindar el derecho al aborto

Los derechos reproductivos de las mujeres ha marcado parte de la agenda política de cara a la próxima convocatoria electoral, que tendrá lugar el 5 de noviembre. El Tribunal Supremo derogó la sentencia Roe contra Wade en junio de 2022, el caso judicial que protegía el derecho al aborto en EEUU desde 1973.

Biden prometió en el debate que convertiría la sentencia en ley para volver a garantizar la libertad reproductiva de las mujeres. Por su parte, Trump se mostró a favor del aborto en tres casuísticas: violación, incesto y cuando el embarazo suponga un riesgo de salud para la madre.

Trump insistió en el fraude electoral y se negó a aceptar los resultados a menos que considerara la elección "justa y legal". Si ganara las elecciones, sería la primera vez en la historia del país que un exmandatario vuelve a ganar unos comicios. El debate también incluyó novedades en sus formas. No hubo público en el plató y los micrófonos de los candidatos estaban cerrados cuando no tenían el turno de palabra.