El derecho a huelga en EEUU, en jaque: el Supremo considera ponerle límites

El Tribunal Supremo de Estados Unidos considera limitar el derecho a huelga tras haber tenido en consideración, este martes, los argumentos de la empresqa de cemento Glacier Northwest contra el Sindicato de Transportistas. La empresa ha informado de que sus camioneros están sujetos a una denuncia estatal por la destrucción de material durante una huelga.

La protesta de Glacier se debe al supuesto abandono de camiones llenos de cemento por parte de los transportistas. Esto provocó el enfriamiento del cemento y que este quedase inservible. Motivo por el que no se entregó a los clientes. Sin embargo, los trabajadores han manifestado que llevaron los camiones de vuelta a la empresa y que los dejaron encendidos para que el material no se pudiera enfriar.

La compañía ha argumentado que el supuesto enfriamiento de cemento equivale a la destrucción del producto, algo que no está protegido bajo las leyes laborales, por lo que el derecho a huelga no impide que los trabajadores sean denunciados. Pero la huelga se ha producido de acuerdo a la ley estadounidense, por lo que el Sindicato de Transportistas considera que no pueden estar sujetos a la demanda estatal. Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo de Washington, que rechazó escuchar el caso.



Glacier ha pedido al Supremo que revierta la decisión de la corte de Washington. En el caso de aceptar como válida la tesis de la empresa, la instancia judicial del país estaría yendo en contra de sus propios precedentes, que estipulan dejar en manos de la Junta Nacional de Relaciones Laborales asuntos que tienen que ver con la legalidad de una acción sindical.



El abogado del sindicato, Darin Dalmart, ha expresado que sus clientes sí que dieron margen a la empresa para recuperar el cemento o entregarlo por otros medios. Ha añadido que todas las huelgas buscan provocar un perjuicio económico a una empresa, por lo que aceptar la tesis de Glacier equivaldría a limitar el derecho a huelga.

La jueza Ketanji Brown Jackson, por su parte, ha comparado la acción de los trabajadores con el resultado que tendría una huelga de personal en un supermercado. Jackson explicó que no se puede culpar a los empleados de que la leche se ponga mala tras abandonar su puesto. Mientras que el abogado Carter Phillips, representando a la Cámara de Comercio estadounidense, ha solicitado que la corte revierta la decisión del tribunal de Washington de no escuchar el caso.