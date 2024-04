Boluarte cambia a seis ministros ante el escándalo del 'Rolexgate' en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha renovado este lunes su gabinete y ha tomado juramento a seis nuevos ministros. El Ministerio del Interior, que antes dirigía Víctor Torres, estará ahora en manos de Walter Ortiz Acosta, quien fue Director General de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior.

También renovará el Ministerio de Educación, a cuya cabeza estará Morgan Quero Gaime, el de Desarrollo Agrario y Riego con Ángel Manuel Manero Campos, así como el Ministerio de Producción con la entrada de Sergio González Guerrero. Asimismo, Elisabeth Galdo Marín ocupará el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y Ángela Teresa Hernández Cajo será ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Estos cambios en la composición de seis carteras ministeriales se produce a tan solo un par de días de llevarse a cabo el registro de la vivienda de Boluarte por el conocido como Rolexgate, una investigación fiscal por corrupción y enriquecimiento ilícito debido a la posesión de relojes de lujo no declarados. Torres había renunciado a su puesto tras ser cuestionado por la participación de agentes de la Policía Nacional en el registro de la residencia de la presidenta peruana en la noche del viernes pasado en el marco de estas investigaciones.

También anunciaron su dimisión la líder de la cartera de Mujer, Nancy Tolentino, quien agradeció "la confianza brindada" por el Gobierno hasta el momento, y la ministra de Educación, Miriam Ponce.

De este modo, la reestructuración del gabinete de Boluarte se produce a dos días de que Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros del Perú y exministro de Justicia y Derechos Humanos, solicite un voto de confianza en pleno escándalo de corrupción y crisis del Gobierno.

Un Gobierno salpicado por el 'Rolexgate'

En relación con las investigaciones relativas al Rolexgate, la mandataria andina evitó inicialmente comparecer ante la Fiscalía y sostuvo en todo momento que uno de los relojes señalados era "de antaño", producto de su "esfuerzo". Sin embargo, los relojes y las joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación.

Por este motivo, la oposición de izquierda, liderada por el partido Perú Libre, ha presentado una moción por incapacidad moral contra Boluarte.

La presidenta de Perú desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes de registro que se realizó en su residencia, así como en el Palacio de Gobierno de Lima. Sin embargo, éste procedimiento fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.

"En mi calidad de supuesta beneficiaria del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de habeas corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo", declaró la líder.

Por su parte, el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, envió una carta en la que solicitó al Ministerio Público que esa declaración sea tomada "de forma inmediata, a efectos de esclarecer lo más pronto posible los hechos materia de investigación".