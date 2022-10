Donald Trump demanda a la CNN por difamación y solicita una compensación de 475 millones de dólares

El expresidente de Estados Unidos (EEUU) Donald Trump ha demandado este lunes al canal de televisión CNN por supuestas difamaciones. El magnate ha solicitado una compensación por "daños punitivos" de 475 millones de dólares (480 millones de euros).

Este recurso interpuesto por los abogados de Trump, Lindsey Halligan y James M. Trusty, se ha presentado ante una corte federal en Fort Lauderdale, Florida, alegando que la cadena ha contaminado su imagen utilizando "su enorme influencia" para calificarle con etiquetas "escandalosas, falsas y difamatorias, entre las que se encuentran apelativos como racista, lacayo ruso y, en última instancia, Hitler". Esto sucedió en el programa Fuentes confiables cuando el presentador, Brian Stelter indico que Donald Trump es tan destructivo "en este siglo como lo fueron Hitler, Stalin y Mao en siglo pasado".

La parte demandante ha argumentado que la CNN ha emitido difamaciones y calumnias contra el multimillonario para evitar su postulación como presidente en 2024. Defiende que la "CNN teme" que esto pueda suceder y, por ello, han aumentado en los últimos meses.

Trump contra la CNN

El enfrentamiento entre la CNN y Donald Trump se remonta a 2018. El entonces presidente de EEUU le revocó la credencial permanente de la Casa Blanca al periodista Jim Acosta. Este había protagonizado un encontronazo con el mandatario la semana anterior. Ante esto, la CNN denunció al presidente y a cinco de su equipo por haber violado la primera y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense.

Este asunto quedó zanjado cuando la Casa Blanca le devolvió al periodista de la cadena su acreditación permanente. En la campaña de 2020 Trump demandó por primera vez a la CNN por difamación. Sin embargo, esta cadena no ha sido el único medio de comunicación que ha recibido ataques por parte del expresidente estadounidense. The Washington Post y The New York Times recibieron la misma demanda a raíz de la pasada campaña electoral.