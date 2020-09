La exmodelo Amy Dorris ha acusado públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberla agredido sexualmente durante el torneo de tenis US Open de 1997 en Nueva York, según ha publicado este jueves el diario británico The Guardian.

En aquella época, Dorris tenía 24 años y Trump, que estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples, tenía 51. Según ha explicado la exmodelo en una entrevista en exclusiva al diario británico, Trump aprovechó que estaban cerca del baño en su palco VIP para meterle "la lengua hasta la garganta" y manosearle todo el cuerpo.

"Me metió la lengua hasta la garganta y yo lo rechacé. Fue entonces cuando me agarró más fuerte, sus manos me apretaban mucho, sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo", explica. "Empujé su lengua fuera de mi boca con mis dientes. Para mí fue como si hubiera durado mucho tiempo pero probablemente no fue así. Me atenazaba y no podía soltarme", recuerda Dorris.

Los abogados del presidente estadounidense niegan las acusaciones de la exmodelo y del resto de mujeres que ya habían arremetido contra Trump por acoso sexual. Dorris consideró hablar públicamente sobre lo ocurrido cuando otras acusaciones parecidas se hicieron públicas durante la campaña electoral en 2016, pero finalmente no lo hizo porque temía que pudiera perjudicar a su familia. Sin embargo, "quiere ser un ejemplo a seguir" para sus dos hijas de 13 años y que sepan que "no hay que dejar que nadie te haga nada que no quieras".

"Siempre he descrito lo sucedido como si un pulpo me hubiera abrazado. Me sentí atrapada", explica Dorris durante la entrevista. En aquel momento, la modelo contó lo ocurrido a su madre y a una amiga y, posteriormente, a su terapeuta. Según la exmodelo, Trump "parecía el tipo de persona que siente que tiene el derecho a hacer lo que quiera".

Asimismo, la exmodelo cuenta que se sintió "abrumada" y "violada" y que no procesó lo ocurrido hasta mucho despúes. "Las personas pasan años junto a otras que han abusado de ellas, eso es lo que ocurre cuando te pasa algo traumático te congelas", explicó.