EEUU dice que las fuerzas israelíes fueron las que "probablemente" dispararon a la periodista Shireen Abu Akleh

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha comunicado que, aunque no se ha podido llegar a una conclusión definitiva sobre cuál fue el arma desde el que se disparó la bala que causó la muerte de la periodista Shireen Abu Akleh el pasado 11 de mayo, los resultados del análisis forense y balístico que realizaron expertos sí que determinan que "probablemente" fueron las fuerzas israelíes las que dispararon.

Según ha explicado Price, los investigadores no han llegado a "una conclusión definitiva" sobre el origen de la bala porque estaba "muy dañada". El informe asegura "no tener razones para creer que (los disparos) fueron intencionados", sino el resultado de "trágicas circunstancias" durante una operación liderada del Ejército israelí contra facciones de la Yihad Islámica.

Varios estudios ya adelantaron que la bala era israelí

Varios medios como la CNN, The Washington Post, The New York Times o Al Yazira llevaron a cabo sus propias pesquisas y ya adelantaron que la reportera murió "muy probablemente" por disparos de militares israelíes. En la misma línea, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó que "todas las informaciones recopiladas" por sus investigadores independientes apuntan a que la periodista, de doble nacionalidad palestina y estadounidense, murió por disparos de fuerzas de seguridad israelíes.

No hay pruebas de que los palestinos presentes en lugar del crimen fueran armados, según la ONU

"Los disparos no provinieron de palestinos armados, como inicialmente defendieron las autoridades israelíes", avanzó la ONU, que consideró "alarmante" que Israel no haya iniciado aún una investigación criminal sobre el asesinato. Es más, la organización asegura que no hay pruebas de que hubiera actividad armada de grupos palestinos en el lugar del crimen.



Akleh se encontraba cubriendo una operación israelí en el campo de refugiados de Jenín, que había generado una ola de indignación en territorio palestino y a nivel internacional, cuando fue asesinada.

La familia de Abu Akleh dice que el informe es un "insulto"

La familia de la fallecida se ha mostrado especialmente molesta ante la conclusión de que el disparo que mató a la reportera no fue intencionado: "Esto es un insulto a la memoria de Shireen e ignora la historia y el contexto de la brutal y violenta naturaleza de la que es hoy la más larga ocupación militar en la historia moderna", señalan en un comunicado, que describe su muerte como una "ejecución extrajudicial".



"Decir que esta investigación, con su total falta de transparencia, objetivos indefinidos y apoyo a la posición general de Israel es una decepción sería insuficiente", ha agregado la familia, que continuará pidiendo justicia "a pesar de los intentos de ocultar la realidad".

Palestina acusa a EEUU de intentar ocultar la verdad

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheij, ha acusado a Estados Unidos de "intentar ocultar" la responsabilidad israelí por la muerte de la periodista: "No permitiremos intentos de ocultar la verdad o referencias tímidas al señalar con el dedo acusador a Israel", ha señalado.



El tipo de bala que mató a Shireen Abu Akleh sólo es usada por el Ejército israelí

La oficina del fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha descrito el anuncio estadounidense como "inaceptable" y ha denunciado que el daño de la bala no era un impedimento para conectarla con el arma israelí que, se cree, efectuó el disparo. La bala, recubierta con un refuerzo metálico especial para atravesar blindajes, se usa sólo en Oriente Próximo por parte de francotiradores del Ejército israelí, añade el departamento.

Además, cuentan con la investigación que el fiscal general palestino Akram al Khatib difundió en mayo, que concluyó que tropas israelíes habían disparado deliberadamente contra la veterana periodista. El estudio se basó tanto en un análisis balístico como testimonios de testigos y pesquisas sobre el terreno.

Por su parte, Israel ha hecho oídos sordos a las deducciones de las autoridades estadounidenses y se ha limitado a respaldarse en el mal estado de la bala y la supuesta imposibilidad de establecer vinculación alguna con el arma de origen.