Con motivo de la reapertura de la frontera entre España y Francia, el embajador francés en España, Jean-Michel Casa, ha concedido una entrevista en la cadena Ser en la que no se ha mordido precisamente la lengua y se ha atrevido a opinar de la actual situación política española.

La reapertura de fronteras ha sido celebrada por Casa, aunque con la cautela necesaria en un tiempo de pandemia: "Es algo muy feliz. La situación de la epidemia está más o menos controlada, pero debemos seguir vigilantes", ha dicho el embajador, quien también ha expresado su preocupación por posibles rebrotes y ha llamado a la cautela al tiempo que ha criticado la concentración este pasado domingo de cientos de personas en París en una fiesta de la música y pedía que "este mal ejemplo francés" no se traslade a otros lugares.

Pero lo más jugoso de la entrevista ha llegado después. Tras anunciar una cumbre hispano-francesa entre Emmanuel Macron y Pedro Sánchez para finales de este año o principios del que viene, el embajador francés ha destacado la "total" sintonía entre los dos países. Un entendimiento que les ha llevado a hacer frente común en Europa, donde han tenido que pelear contra "algunos países tacaños" a la hora de repartir los fondos destinados a la recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. "La última cumbre fue importante para medir las diferencias pero salimos de esta de esta cumbre con una visión un poco más optimista, sabiendo que hay un un un par de tacaños entre los Estados miembros. Pero bueno, estos países tacaños también tendrán que darse cuenta de que no se puede sólo recibir. Países Bajos o Austria tienen también sus rebajas en su contribución, pero no pueden tener todo: rebajas y no pagar la solidaridad indispensable. Además, es que eso también va en su interés".

Tanta es la sintonía entre los dos países, que al ser preguntado por la situación política en España, marcada por crispación, el embajador ha sido muy contundente: "Muchos de mis colegas [embajadores] estamos un poco preocupados por la crispación y la polarización extrema en torno a cosas que para nosotros no lo merecen, como la polémica sobre las cifras de muertos. Eso pasa en todos los países. Desde el punto de vista del Gobierno francés, y lo digo muy claramente, cree que la gestión de la crisis de la pandemia por parte del Gobierno español ha sido no sólo excelente, sino muy conforme a lo que se podía esperar en una situación tan difícil, con un reto tan fuerte y muy parecida a la nuestra".

Por eso, el embajador francés asegura que "sorprende" la actitud del PP. "Cada partido juega su papel y el PP quiere hacer oposición así. Es un poco raro de ver este punto de crispación y de crítica. Todo esto ha sido por Vox con una actitud muy polémica de acusaciones de crímenes y que crea un ambiente político que me da pena porque España es una gran democracia y necesitamos una España fuerte y podríamos esperar una mayor cohesión nacional".