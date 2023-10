Embajador de Palestina en España: "La guerra no será corta porque lo que está en juego es la supremacía israelí y sus mitos"

Usted nació en un campo de refugiados en 1960. Su familia había tenido que abandonar sus tierras, tierras que hasta hoy están ocupadas por Israel.

No hay palestino que no sepa lo qué significa la ocupación israelí. Ya van tres o cuatro generaciones nacidas bajo ocupación israelí, en Palestina o fuera de Palestina. Son generaciones marcadas por la ocupación y sus consecuencias. Uno no elige dónde nace, ni la nacionalidad, ni la etnia a la que pertenece, tampoco a la familia. Pero una vez nacidos, todos nos identificamos con lo nuestro. Mi familia, al igual que las de tres cuartas partes del pueblo palestino, fue expulsada de su hogar en 1948 por el recién creado Estado de Israel. Por eso hemos nacido en campos de refugiados. En un campo de refugiados, las condiciones de vida son infrahumanas, escasea absolutamente todo y lo único que abunda es la pobreza. Somos producto de esta realidad, mientras el mundo mide con diferentes varas y aplica distintos criterios en situaciones similares. Y esto es parte de la incongruencia y de la hipocresía de la comunidad internacional y de nuestros amigos en Occidente.



¿Cuál es la situación de Gaza en este momento?

A muchos medios y a muchos políticos les tomó por sorpresa [el ataque de Hamás] porque si Israel agrede o bombardea es normal, no es noticia. La muerte de palestinos dejó de ser noticia hace tiempo. Ahora sí es noticia porque afecta a Israel y, una vez más, caemos en la incongruencia de nuestros amigos occidentales. Palestina está bajo ocupación israelí desde hace 75 años y el mundo lo tolera y lo acepta.

Buena parte de los líderes mundiales condenan la agresión de Hamás y absolutamente nadie hace mención a la ocupación. Como si un día los palestinos despertaran y decidieran invadir Israel. La historia de la ocupación no cuenta y esto es lo que se entiende de la postura de nuestros amigos.

Cuando era estudiante, la Física no era mi materia preferida pero aprendí algunas leyes de la naturaleza, una de ellas es que a mayor presión, el resultado es explosión; y otra es que cada acción tiene una reacción igual a la potencia y en dirección contraria. A lo largo de tantos años, el pueblo palestino ha sido sometido a una política sistemática de asesinato, represión, confiscación de tierras, encarcelamiento, judeización del territorio palestino... Para Occidente esto es nada, pero para los que viven esta realidad lleva a una reacción y a la explosión. Y esto es lo que estamos viviendo.

La franja de Gaza lleva 17 años bajo un bloqueo acérrimo por mar, aire y tierra, donde no se permite el ingreso absolutamente de nada y de nadie sin el consentimiento de Israel. Parece que nuestros amigos europeos y norteamericanos esperan que el pueblo palestino no reaccione y cuando reacciona, entonces, condena la reacción al punto de que el presidente [Joe] Biden dio instrucciones y el Pentágono dio órdenes para que el portaaviones USS Gerald R. Ford se movilice hacia nuestra región temerosos por Israel. Nos convencieron de que Israel es una gran potencia militar con un ejército invencible, una potencia tecnológica, de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia y de no sé cuántas cosas más, pero movilizan portaaviones norteamericanos porque consideran que se amenaza a Israel. ¡Es inconcebible!.



Quiero preguntarle por la matanza de Hamás en el festival de música: han encontrado 260 cadáveres de personas jóvenes.

No puedo aceptar la pérdida de vidas humanas de quien sea o del lado que sea. Pero me gustaría que esta reacción de parte de la comunidad internacional se aplique en todos los casos cuando se cometan masacres y matanzas porque, aunque muchos tengan complejo de superioridad, yo no tengo que aceptar esta supremacía. Nuestro pueblo, un pueblo milenario, no tiene complejo de inferioridad. Nuestra vida vale como la de los otros y las masacres contra el pueblo palestino también merecen la atención que se da cuando se trata de otros.

El señor George Bush, el señor Tony Blair, y otros, invadieron Irak con un pretexto falso y masacraron a dos millones de iraquíes, y no pasa nada. Francia colonizó buena parte de África; sólo en Argelia, asesinó a más de un millón y medio, y no reconocen su responsabilidad. Israel viene masacrando al pueblo palestino desde hace 75 años y parece mucho reclamar un derecho básico a la vida. Hay que ser ecuánime y aplicar el mismo criterio en situaciones similares.



Volvamos al ataque de Hamás. Fue histórico, nunca antes se había producido una operación de tal calibre contra Israel. ¿Cómo fue posible burlar la seguridad del Ejército y la Inteligencia israelíes?



No soy experto militar y, por lo tanto, no puedo analizarlo desde esa perspectiva, pero puedo referirme al mito que han creado y la imagen que han estampado en la conciencia individual y colectiva de la supremacía de Israel, presentándola como invencible. Esto nos deja una lección: no hay que desmerecer ni desestimar a nadie. La necesidad es la madre de los inventos. Cuando un pueblo está sometido o tratan de someterlo, está reprimido y privado de sus derechos más elementales, puede pensar en reaccionar.

Hamás domina la franja de Gaza, que está sitiada por mar, aire y tierra, es una cárcel a cielo abierto, donde hay más de 2,5 millones de palestinos tomados como rehenes, donde cunde la pobreza y la escasez. Las Naciones Unidas advirtieron en 2015 que Gaza no iba a ser apta para la vida humana en 2022. Este pueblo, en estas condiciones, ha encontrado la forma de decirle al mundo que esto no puede seguir.



El embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, durante una entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Desde Gaza, precisamente, el portavoz de Hamás, Ghazi Hamad, ha reconocido que tuvieron “apoyo directo” de Irán en el ataque masivo del sábado. ¿Cuál cree que ha sido el papel de Irán?

Nosotros [Autoridad Nacional Palestina (ANP), dominada por Al Fatah] no compartimos con Hamás ideología, son nuestros adversarios políticos. Nosotros hemos pretendido siempre ser amigos de Europa y de Estados Unidos, ellos saben lo que digo. Siempre hemos intentado abrir canales y relaciones de amistad, pero lamentablemente Occidente no quiere ser nuestro amigo, no quiere reconocer los derechos del pueblo palestino a la independencia, a la libertad y a los derechos más básicos. Dicen que están a favor de la solución de 'dos estados', pero esa solución no va a caer del cielo, no se va a concretar con la voluntad divina. Esa solución requiere voluntad humana y no hacen nada nuestros amigos europeos y norteamericanos. La solución de 'dos estados' ha sido una consigna sin contenido y cuando se buscan alianzas con otros, los culpan.

Yo no comparto las políticas de Hamás, ni sus alianzas, pero ¿por qué siempre Europa y Estados Unidos tienen razón y los demás no? Y si tienen razón, deberían ser más sabios e imparciales si pretenden mediar. Una parte tan parcial no puede ser intermediaria.





Estos hechos ocurren cuando Israel está negociando el establecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí. ¿El ataque se puede interpretar como un aviso?

Nosotros hemos sido muy claros siempre, Israel puede firmar acuerdos con los 193 países miembros de Naciones Unidas pero a quien ocupa es a Palestina, a quien reprime es al pueblo palestino. Si Israel y la comunidad internacional, los patrocinadores de esta política de normalización, pretenden realmente llegar a una paz y una estabilidad regional, lo primero es poner fin a la ocupación y que Israel firme un acuerdo de paz con Palestina, permitir al pueblo palestino vivir dignamente en un Estado propio, independiente y soberano, donde pueda desarrollar su identidad nacional y pueda aportar a la civilización, como hicieron nuestros antepasados. Somos cuna de las tres religiones monoteístas.

Pero más allá de que Israel tenga derecho a establecer relaciones con las naciones que considere, ¿ustedes, los palestinos, se han sentido abandonados por esos pueblos musulmanes o árabes de Oriente Medio o del Magreb, en el caso de Marruecos [que ha establecido lazos con Israel]?

Yo lo veo desde otra perspectiva, lo veo como parte de la política de Europa y EEUU de considerarlo un problema árabe y no un problema que crearon ellos. No fueron los árabes los que crearon el Estado de Israel, fueron Europa y EEUU, por lo tanto, el abandono y las responsabilidades son de Europa y EEUU, los que mandan en este orden internacional. Culpar a árabes y musulmanes del abandono de los palestinos y presentarlo como si fuera un problema interárabe, no lo puedo aceptar. Es un problema de seres humanos. Es un problema político y tiene que inmiscuir a todos, especialmente aquellos que mandan en este mundo y que se creen los amos y señores del planeta.



¿Palestina tiene el apoyo de las llamadas potencias emergentes, me refiero a China, India e incluso Rusia?. ¿Estos apoyos pueden cambiar el orden regional de Oriente Medio?



A lo largo de la historia de la humanidad ha habido potencias que dominaron una era y fueron sustituidas por otras en otras eras. Esto es parte de la evolución de la política y de la sociedad. Lamentablemente, en los últimos siglos a las potencias les faltó sabiduría y se basaron en una política de injusticia y de dominio colonial, han primado sus intereses y han tratado de explotar a los demás. Esta es la realidad. Hoy estamos viviendo un momento de transformaciones y aparentemente estamos siendo testigos de la emergencia de nuevos actores políticos importantes. Los que dominan el orden mundial resisten a toda costa este cambio. Si frente a esta situación que se vive en Palestina e Israel, Estados Unidos moviliza portaaviones, ¿qué haría si se tratara de una confrontación con China?. No quiero imaginarlo. Estas potencias emergentes han sido más objetivas y no quiero decir que sean aliados incondicionales de Palestina porque son amigos de Israel también. Y esto es lo que nosotros reclamamos a los europeos y norteamericanos, que sean buenos amigos de Israel, pero que también sean buenos amigos de Palestina. No entiendo que los hace tan hostiles a Palestina, ¿qué les hemos hecho? ¿En qué les afecta que los palestinos tengamos nuestra libertad? Nuestro pueblo no puede entender esta hostilidad de los norteamericanos y sus aliados.



Esta reconfiguración del orden mundial en el que están tomando peso otras potencias frente a Estados Unidos y Europa, ¿puede dar un impulso a los anhelos del pueblo palestino?



Esperamos que sí. Hoy en día Estados Unidos tiene el monopolio de manejar el llamado orden mundial y este orden ha diseñado la forma en que vivimos. Un nuevo orden y el ingreso de nuevos actores tiene que cambiar el tratamiento de los distintos temas. Nosotros confiamos en que el nuevo tratamiento será menos injusto y más propicio para la vida de nuestra región y para el pueblo palestino porque una de las regiones que ha sufrido más a lo largo de la historia ha sido la nuestra.

En los últimos 50 o 60 años, en ninguna zona del planeta ha habido tantas guerras como en la nuestra y no es porque seamos amantes de las guerras: simplemente las potencias occidentales han dividido y repartido nuestra región y han injertado elementos para que perdure la discordia y se prolonguen los conflictos. Las grandes potencias sacan enormes dividendos de esta situación. La población del mundo árabe no asciende al 5% de la población mundial, sin embargo, los países árabes compran cerca del 30% de las armas producidas en el mundo. ¿Quién fabrica armas? ¿Los círculos de poder manejados por la industria armamentística permitirán la paz en nuestra región y privarse, entre comillas, de esta fuente inagotable de ingresos? Este es el tema.



Usted ha hecho una referencia general a Occidente, pero le quiero preguntar de forma concreta sobre qué opina de la reacción que ha tenido el Gobierno de España a lo sucedido.



Yo no puedo juzgar la política del Estado español. España es un país amigo y tenemos unas relaciones que siempre aspiramos a que se fortalezcan. Yo espero que no solamente España, sino todos los países, cuando juzguen lo que ocurre en nuestra región, se acuerden de que hay una ocupación israelí de Palestina y que cada acción tiene una reacción. Hay que ser consecuente, si apoyan a los ucranianos que luchan por su libertad en contra de la invasión, no entiendo por qué nos privan de este derecho de luchar por nuestra libertad. Es incongruente.



En Israel, gobierna Netanyahu con la extrema derecha, hay problemas internos, descontento social. En Gaza, el poder lo tiene Hamás, pero en Cisjordania lo ostenta Al Fatah. Hamás y Al Fatah son adversarios políticos. La situación es muy compleja. Le pregunto: ¿Cómo manejaría la situación la Autoridad Nacional Palestina si los palestinos de Cisjordania se sumaran a la guerra?



La gente común no se suma a la guerra, los que se suman a la guerra deben tener armas y preparación militar, pero un pueblo civil nunca se suma a una guerra. En Cisjordania está la ocupación israelí y la represión constante y cotidiana que no permite a ningún palestino tener un cuchillo de cocina. Si compro un cuchillo, voy de una ciudad a otra y me pillan en el trayecto, me matan o me detienen. En Cisjordania, sentimos lo que les ocurre a nuestros hermanos en la franja de Gaza. Lógicamente nos solidarizamos y compartimos lo poco que tenemos con ellos. Seguramente habrá protestas y movilizaciones de apoyo, pero guerra hay que pensarlo dos veces antes de emitir un juicio al respecto.



En ese escenario, ¿cuál cree que sería la reacción de los palestinos de Cisjordania si el Ejército isralí tomara por tierra la franja de Gaza?



Espero que Israel sea racional, y sé que pido mucho porque nunca ha sido racional. Más allá del daño que pueda causar al pueblo palestino y la muerte que pueda sembrar en la franja de Gaza, una invasión terrestre por parte del Ejército israelí se tendría pensar mucho porque puede significar también muchas bajas en el lado israelí.

Así que yo espero que esto no ocurra. Pero en caso de que esto se produzca, tenga la certeza de que no solamente el pueblo palestino en la Cisjordania se movilizará popular y masivamente, sino que buena parte de la humanidad se movilizará contra tal invasión.



¿Va a ser una guerra larga?

Pienso que no va a ser corta porque lo que está en juego es la supremacía israelí y los mitos que acompañan esta supremacía, esa imagen que ha creado Israel y que ha blindado Europa y Estados Unidos. También por la instigación de Estados Unidos y Europa a Israel para extremar sus políticas. El señor [Antony] Blinken ha instado a Israel a actuar con dureza, también las declaraciones y comunicados de países europeos de apoyar incondicionalmente a Israel. Instan a actuar con mayor dureza y esto es lamentable porque Israel lo entiende como un apoyo incondicional y carta blanca para hacer lo que se le antoje.



¿Teme por su pueblo, teme que se puedan producir masacres de palestinos?

Por supuesto que sí, es una masacre continua la que vive el pueblo palestino. El historiador israelí Ilan Pappé lo reconoce en su libro Palestina, un genocidio progresivo. En Palestina se está cometiendo un genocidio a goteo, nuestro pueblo todos los días paga un costo alto en vidas humanas como producto de esta ocupación israelí.