Éxodo selectivo de ucranianos a Israel: sólo para judíos y con un destino estratégico

La invasión rusa sobre Ucrania está dejando millones de desplazados que huyen a través de los países fronterizos. Uno de ellos, Moldavia, recibe cada día miles de personas en busca de refugio, allí reciben la asistencia de autoridades y asociaciones humanitarias. Según ha podido conocer Público también hay varias organizaciones judías que se encargan de recoger a ucranianos judíos, a los que instalan en hoteles y dan cursos acelerados de hebreo antes de embarcarlos en vuelos rumbo a Tel Aviv, que son los únicos que operan desde el aeropuerto de Chisinau.

Se trata de una oportunidad para escapar del horror y encontrar una vida mejor que está sujeta a condiciones: tienen prioridad quienes posean orígenes judíos o familiares en Israel y por tanto derecho a obtener la ciudadanía.

Se trataría pues de un proceso selectivo que, según nos aseguran desde el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), forma parte de una estrategia bien planificada para continuar con la colonización de los territorios ocupados: "El apartheid israelí también está instando a los refugiados ucranianos que son judíos (mientras discrimina a los no los judíos) a migrar, con planes para asentar ilegalmente a muchos en tierras palestinas robadas en el territorio ocupado. Los palestinos, de nuevo, están pagando un alto precio por una guerra en la que no han tenido ningún papel". Los responsables de esta organización ven en este movimiento una manera de mantener "el régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo".

La política de Israel con respecto a los refugiados ucranianos que no son judíos es muy restrictiva, lo que ha sido duramente cuestionado. En un principio las autoridades habían puesto un coto máximo de 5.000 que podrían ser "invitados" a entrar en el país, eliminando el depósito de 2.800 euros (10.000 shéckels) que deben abonar como garantía. Eso sí, se les obliga a firmar un compromiso para abandonar el país cuando termine el estado de emergencia en Ucrania.

Lo que sí se está llevando a cabo es un plan mediante el cual se proporcionará a los refugiados alojamiento temporal, asistencia alimentaria y material, servicios sociales y otros derechos como seguro médico y matrícula en el sistema educativo, según anunció el primer ministro israelí, Naftali Benet. En resumen, los judíos podrán quedarse, los que no lo sean serán atendidos en los cupos marcados por el Gobierno, pero tendrán que irse.

Esto ha provocado un gran malestar en el gobierno ucraniano. Andrey Yermak, jefe de gabinete del presidente Volodimir Zelenski, publicaba a través de su perfil de Facebook una clara crítica a tales medidas. "Agradecemos a Israel los esfuerzos que está haciendo para lograr la paz en Ucrania. Sin embargo, las recientes decisiones de la dirección israelí dirigidas a limitar la recepción de los ucranianos son sorprendentes, como poco. Consideramos que la suspensión de visados y la implementación del sistema de permisos electrónicos del Ministerio del Interior para la entrada a Israel de ciudadanos ucranianos es una medida antipática que necesita una corrección inmediata. Responderemos duramente y prontamente a cualquier medida que perjudique los intereses de Ucrania y los ucranianos".

Zelenski, de ascendencia judía, también ha afeado la conducta de Israel en lo que se refiere a su falta de apoyo armamentístico para su ejército y sancionador contra Rusia. "Os pedimos ayuda. Se puede hacer una mediación entre países pero no entre el bien y el mal. La apatía mata. Vuestro sistema defensivo que neutraliza misiles, Cúpula de Hierro, es el mejor del mundo ¿Por qué no podemos recibir armas de vosotros? ¿Por qué Israel no aplica sanciones serías contra Rusia?", reclamaba desde Kiev en una intervención virtual ante los diputados del Parlamento de Israel.

Asimismo, comparaba la situación de su país con el holocausto nazi: "Escuchad qué dice el Kremlin, es la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia. Entonces querían destruir Europa y no os quisieron dejar con vida (a los judíos). Ahora nos toca a nosotros. Entonces lo llamaron la solución final".