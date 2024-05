El expresidente uruguayo José Mujica tiene un tumor maligno y recibirá radioterapia

El tumor en el esófago que tiene el expresidente de Uruguay José Mujica es maligno y será tratado con radioterapia. Así lo ha anunciado este jueves su médico personal, Raquel Pannone, durante una rueda de prensa en la sede del Movimiento de Participación Popular, sector político de quien gobernó Uruguay en el período 2010-2015.

"Pepe tenía unas molestias no demasiado importantes a nivel del tubo digestivo, por lo que me consultó el 15 de abril. El viernes pasado hicimos una endoscopia digestiva", ha explicado la doctora, la cual ha apuntado que Mujica tiene un tumor no demasiado extenso a nivel del esófago inferior.

"Por las características que se vieron en la imagen teníamos la alta sospecha de que era un tumor maligno. Evidencia que mostró la anatomía patológica. Pepe tiene un cáncer de esófago", ha apuntado. Una tomografía y una ecografía practicadas este martes mostraron que el expresidente no tiene lesiones en ningún otro órgano.

Por otra parte, tras agradecer los ofrecimientos llegados desde Uruguay y desde otros países del mundo, ha señalado que, junto a Mujica y a su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolanski, han decidido que el tratamiento se lleve a cabo en su país.

"Estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento", ha declarado Pannone, quien ha remarcado que las posibilidades eran la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia.

Sin embargo, ha resaltado que la edad de Mujica —cumple 89 años el 20 de mayo— y una enfermedad inmunológica que padece desde hace dos décadas, sumada a una insuficiencia renal, llevaron a descartar las dos primeras opciones.

Mujica recibirá radioterapia y es probable que el comienzo sea la próxima semana. "Es un tratamiento diario de cinco a diez minutos de lunes a viernes", ha puntualizado la doctora. También ha expresado que esta podría tener efectos secundarios como generarle a Mujica mayor cansancio e inmunodeprimirlo aún más.

Asimismo, ha comentado que el hecho de tratarlo en Uruguay y no en otro país permitirá que el exmandatario se mantenga cerca de su esposa, de su chacra y de sus compañeros de la política, lo que lo ayudará en su recuperación.

"Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo, en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", ha informado Mujica. Asimismo, ha confirmado que, mientras pueda, seguirá militando junto a sus compañeros y entretenido con sus verduras y sus gallinas.

"Mientras el rollo aguante voy a estar. Quiero agradecerles y transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Luchen por el amor", ha concluido el expresidente.