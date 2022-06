La extrema derecha en Argentina, a favor de la venta de órganos: "Es un mercado más"

"Estas propuestas exóticas, que ya se dieron hace un siglo, hoy son absurdas. Este tema nos retrasa un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos a comienzos del siglo XX", dijo este jueves Carlos Soratti, presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), respecto de las declaraciones del diputado Javier Milei, quien aseguró que si el sistema de trasplante funcionase como uno de libre mercado, funcionaría mejor.

En declaraciones televisivas, Soratti, además de desacreditar a Milei, remarcó: "No hay ningún país del mundo en donde los trasplantes se vendan en un mercado como cualquier otro producto". Y aseguró que "el sistema de trasplantes de órganos en Argentina funciona con una alta confianza por parte de la sociedad y una actitud solidaria muy positiva". De hecho, aclaró que "cada día se realizan entre cinco y seis trasplantes" en el país.

Por otro lado, el funcionario sostuvo que existe un entramado normativo que permite que los programas de ablación y trasplantes "tengan continuidad y crezcan".

Acerca de si dejarlos a merced de las reglas del libre mercado mejoraría el mecanismo actual, como propuso el diputado de extrema derecha, Soratti sentenció: "Este tema atrasa al país un siglo, desde el debate bioético que desarrolló la historia del trasplante de órganos".

Y añadió: "En ese tiempo, la causa mayor del requerimiento de un trasplante era el fallo renal, que a día de hoy tiene la lista de espera más larga. La extracción de un órgano de un individuo sano era considerado un delito en cualquier país del mundo, por eso todos los países desarrollaron regulaciones específicas para regular el trasplante y garantizar la continuidad de su desarrollo".

La Asamblea Mundial de la Salud dictó los principios rectores de los trasplantes y los marcos normativos

A principios de los años 90, la Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la OMS, dictó los principios rectores de los trasplantes y los marcos normativos. En aquellos lugares donde la legislación es débil o incluso, inexistente, "se produjeron documentos para luchar contra el 'turismo de trasplantes' y el comercio de órganos", sostuvo Soratti.

"En la actualidad, ese tipo de casos son de una incidencia muy baja, que además son combatidos desde todos los organismos reguladores integrados por todos los países", concluyó.

Qué dice Javier Milei sobre la venta de órganos

El economista y diputado nacional de La Libertad Avanza comentó este jueves en declaraciones por la radio que la venta de órganos "es un mercado más", al mismo tiempo que cuestionaba "por qué todo tiene que estar regulado por el Estado".

"¿Cuál es el problema si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, por el motivo que sea?", señala Milei

"Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?, dijo en una entrevista en el programa "Lanata sin filtro", en Radio Mitre. "O sea, hay un doble rasero: para que el Estado me esclavice, entonces sí, pero si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿Cuál es el problema?", sostuvo el diputado.

E insistió: "Es una decisión del individuo. Es decir, ¿quién soy yo para meterme con el cuerpo de otra persona? El que decide vender sus órganos, ¿en qué afecta a la vida, propiedad o libertad de los demás? ¿Quién eres tú para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Si es su vida, su cuerpo, su propiedad".

Y concluyó: "Hay estudios en Estados Unidos que demuestran que, si se deja este tipo de mercado libre, funciona muchísimo mejor y tienen menos problemas. Es una decisión de cada uno".

La Asamblea Mundial de la Salud sobre los trasplantes

Ante la necesidad de la actualización de los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud reiteró en 2010 la condena a "la adquisición de partes del cuerpo humano para el trasplante y la explotación de las poblaciones más pobres y vulnerables y el tráfico humano que se deriva de esas prácticas".

A su vez, ratificó que "la donación voluntaria y no remunerada de órganos, células y tejidos de donantes fallecidos o vivos contribuye a prevenir el daño que causa la búsqueda de beneficios económicos o de la obtención de ventajas comparables en transacciones con partes del cuerpo humano, incluido el tráfico de órganos humanos y el turismo de trasplantes".