Las facciones conservadoras "entierran" a Sunak con las urnas todavía abiertas en Reino Unido

El ruido de sables entre las distintas facciones del partido, que lleva 14 años en el gobierno, no ha hecho más que empezar. La primera en abrir la veda parece ser la exministra de Interior Suella Braverman, quien, en un artículo publicado este miércoles en el diario conservador The Daily Telegraph, apuntaba sin tapujos: "Esto se ha acabado, y tenemos que prepararnos para la realidad y la frustración de la oposición".

Braverman, a la derecha de su partido, añadía, en su escrito, que el Partido Conservador "ha fracasado en recortar la inmigración, los impuestos y las emisiones contaminantes, también en las políticas de diversidad y pluralidad sobre las que ha gobernado durante catorce años". Y si Braverman hace este diagnóstico de su partido en el gobierno, podría presentarse como el remedio a la enfermedad y conducir la formación política hacia su vera.

La exministra de Interior ocupó el cargo de octubre de 2022, con la ex primera ministra Lizz Truss, hasta noviembre de 2023, con Rishi Sunak; un año en el cargo, el menor tiempo en Interior desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde que dimitió, por compartir información indebida sobre migración, ha sido un azote al primer ministro. Braverman es partidaria de endurecer las medidas migratorias y la asistencia a quienes llegan en embarcaciones a las costas inglesas. Para que nadie dude de sus credenciales conservadoras, cercanas a la extrema derecha, aduce que el éxito de Reform UK (14% del voto, en algunos sondeos) se debe a que muchos británicos están decepcionados con el Partido Conservador. Recordemos que Reform UK lo encabeza Nigel Farage, instigador del Brexit, y xenófobo.

En la misma derecha del Partido Conservador está situada la ministra de Negocios y Comercio, Kemi Badenoch, que se presentó a las primarias para liderar el partido en verano de 2022, tras la dimisión de Boris Johnson, y compitió contra Liz Truss (45 días de primera ministra), Penny Mordaunt y Rishi Sunak, primer ministro desde octubre de 2022 hasta, al menos, este jueves.

Badenoch asegura que supone "una falta de respeto a Sunak especular sobre quién lo sucederá en el liderazgo mientras él ocupa el cargo". Es decir; ni sí, ni no. Además, en declaraciones a GB News, se aparta de posibles quinielas: "Es de todos conocido que yo me presenté a las primarias, pero ahora mi objetivo es ganar el escaño y, justamente, a los electores de mi distrito no les gusta que los políticos hablemos de nosotros mismos". Después de varios intentos de ser diputada del Partido Conservador, Badenoch consiguió el escaño de North West Essex, cercano a Londres, uno de los distritos más fieles a los tories.

La ministra de Negocios y Comercio, como la exministra de Interior, Suella Braverman, tiene cierta predisposición a la opinión y no se limita a hablar de las competencias de su cartera ministerial, sino que aborda todo tipo de temas. Así, Badenoch ha llegado a protagonizar recientemente una agria polémica con el actor David Tennant, decimocuarta encarnación de Doctor Who, quien en unos premios LGBTI+, dijo: "Sólo quiero que Kemi Badenoch se calle", al hilo de unas declaraciones suyas sobre las personas transgénero. Fue entonces cuando la política conservadora le acusó de "misógino" y avisó: "No me voy a callar".

Pero no son únicamente Badenoch y Braverman, ambas de 44 años y partidarias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) en el referéndum de 2016, las que no saben, no contestan, sobre el prematuro entierro de Rishi Sunak como primer ministro y líder del partido (es tradición tory, quien pierde, se retira). La ministra de Sanidad, Victoria Atkins, aupada por el número dos de Sunak, Oliver Dowden, no quiere hablar (todavía) de su candidatura a líder del partido. Dowden ha dicho que Atkins es la única alternativa a Sunak.

La ministra de sanidad es tory liberal y moderada de familia y hasta de nombre muy inglés, y europeísta, partidaria de quedarse en la UE en el referéndum. Atkins cierra los labios a cada pregunta sobre si quiere suceder a Rishi Sunak o, como mucho, ha llegado a esgrimir: "No voy a contestar ninguna pregunta sobre el liderazgo; ahora toca hacer campaña electoral y ganar el escaño".

Atkins, de 58 años, representa la tradición moderada y centrista, pragmática por encima de la ideología, del partido al que ya pertenecieron sus padres con cargos en el Gobierno y en ayuntamientos. Pero, de momento, las casas de apuestas colocan a Badenoch y Braverman por encima de Atkins, y en medio de unas y otras se cuelan también algunos hombres como Tom Tugendhat o James Cleverly. Habrá que esperar a este viernes (así de rápida suele ir la política británica) para ver quién entra o sale del 10 de Downing Street y si se confirman las encuestas que auguran una victoria histórica para los laboristas.