Las familias de acogida de niños y niñas saharauis: "El giro del Gobierno es una traición"

"El giro del Gobierno es una traición al pueblo saharaui y lo vivimos con mucha indignación". Así se expresa Francisco Javier González, uno de los padres de acogida de niñas y niños saharauis del programa Madrasa, en la Comunidad de Madrid, que siente mucha "impotencia" por este "abandono al pueblo saharaui" . A pesar de que todo parece indicar que están garantizadas las acogidas este verano, la presidenta del programa Madrasa, Marian Castellanos, lamenta la incertidumbre que ha generado el giro del Gobierno. "Cuando bajen los niños, cuando nos arreglan los papeles o las renovaciones de pasaportes quieres que todo vaya bien. Pero, piensas: ¿podrán bajar?", se pregunta Castellanos. Por culpa de la pandemia, los dos últimos años, los jóvenes no han podido volver a sus casas.



Hamudi Abdelmayid y su padre de acogida, Julián Arroyo, durante la entrevista. — Jaime García-Morato

Los y las chicas agradecen los programas de acogida y lamentan que, por culpa de la situación que sufre su país, no puedan desarrollar plenamente sus vidas allí. "Necesitamos ayuda para que los niños cumplan sus sueños, porque ahora mismo hay un montón de niños que no pueden cumplir sus sueños", explica Tekber Mulay Dahan (16 años), que lleva años viviendo en España, gracias a los programas Vacaciones en Paz y Madrasa. No es la única que lo reivindica. Mahmud Mohamed Embarez (18 años) y Hamudi Abdelmayid (18 años) quieren seguir viviendo en España porque en el campamento donde viven "no hay futuro". "A mí me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte, pero es muy difícil desde ahí estudiar y trabajar", explica Embarez.



La familia de Mahmud Mohamed Embarek, durante la entrevista. — Jaime García-Morato

Tras la pandemia y el giro del Gobierno, las familias de acogida creen que en España aumentará la solidaridad con el pueblo saharaui. "Los que estamos en esta causa, seguimos ahí. Va a ser muy difícil que dejemos de aportar", reivindica González. En la misma línea, el también padre de acogida Julián Arroyo, concluye que "lo que empieza siendo un proyecto humanitario para que un niño o una niña no pase calor y que pueda ir al dentista, se convierte en un proyecto de vida".