Se filtran en Argentina conversaciones entre jueces, fiscales y empresarios que intentaron ocultar un viaje a la Patagonia

La filtración de un chat de jueces, exagentes de inteligencia y empresarios argentinos para encubrir un vuelo en un charter privado a Lago Escondido ha causado un profundo repudio dentro de la política del país. Desde la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández, ha calificado estos mensajes de "tremendos". Según ha declarado el entorno del mandatario al medio Página 12, desde el Gobierno se están analizando las medidas a seguir teniendo en cuenta de que se trata de un "hackeo ilegal" de conservaciones privadas. "Hay que ver cómo moverse con eso, de qué manera se puede accionar para denunciarlo y hacer todo lo que haga falta", han sostenido.

Entre los impulsores del grupo de Telegram está el juez federal Julián Ercolini, factotum de la persecución a Cristina Fernández de Kirchner y quién elevó sin pruebas la causa del juicio por Vialidad. Además en las conversaciones aparece incitando a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas, como señaló el ministro de Justicia, Martín Soria, el pasado domingo.

Soria ha calificado los chats sobre el encuentro de Lago Escondido como "una radiografía precisa de la podredumbre del lawfare de Argentina". El círculo cercano de la vicepresidenta ha declarado que se trata de "un comportamiento totalmente delictivo para tapar una dádiva. No hay mucho que opinar porque está todo ahí y es tremendo".

Los chat filtrados pertenecen a un grupo de Telegram creado el pasado 17 de octubre que sitúa a los jueces de camino en charter a la estancia del magnate inglés Joe Lewis, dueño de cientos de hectáreas en la Patagonia, en Bariloche. Entre los integrantes de este grupo se encuentran: los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola, también el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D' Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; Leonardo Bergot, también exmiembro de la secretaría de Inteligencia y empresarios del multimedio Clarin.



Se planearon estrategias para impedir la investigación y se previnieron represalias ilegales contra los funcionarios de la PSA

Según revelaba el pasado octubre el medio argentino Página 12, los participantes de este chat planearon diferentes estrategias, como la creación de facturas truchas, para impedir la investigación. También se previnieron represalias ilegales contra funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a quienes se les considera "sospechosos" de haber entregado la primera información del vuelo privado. "Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar", dice uno de los mensajes sobre el de ellos sobre el director de la PSA, José Glinski. En otro fragmento de los chats, hablan de un supuesto acuerdo con una fiscal de Bariloche con quién coordinaron y habrían dado instrucciones sobre cómo cerrar la causa.

"Es una muestra exacta de cómo la Justicia, los Medios y el macrismo le atan las manos a la democracia. Quienes deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo", ha afirmado Soria. Además el ministro ha agregado que "los chats son una extraordinaria confesión de múltiples delitos. Dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos.. "

"Tenían que proteger a quienes los protegen a ellos. Hay que elegir entre la democracia o la mafia"

Otro de los funcionarios que se ha pronunciado al respecto ha sido el diputado Leopoldo Moreau, quien ha publicado en sus redes sociales el chat completo entre los jueces y funcionarios macristas, acompañado del siguiente texto: "Ahora se entiende el escándalo que Juntos por el Cambio montó en el Congreso. Lo único que preocupa a los jueces y fiscales a los que se escucha planificar delitos varios para tapar el delito de dádivas es qué podía pasar en el Consejo de la Magistratura. Tenían que proteger a quienes los protegen a ellos". A lo que ha añadido: "Hay que elegir entre la democracia o la mafia".

Por su parte la senadora argentina, Juliana Di Tullio, ha agregado: "Si crees que operan solo para que Cristina vaya presa, estás muy equivocado/a. Son los dueños de los y las dirigentas del PRO, los empleados de las empresas que suben precios y los que te van a meter en cana cuando vayas a protestar por lo tuyo".

El diputado del Partido Justicialista Rodolfo Tailhade ha sido más tajante. Considera que los chats conocidos el pasado domingo "desnudan la impúdica connivencia entre jueces federales, funcionarios macristas, medios y servicios de inteligencia que nos cansamos de denunciar". A continuación hizo un listado de los delitos que para él se cometieron: "El primero y más obvio es el cobro de una dádiva: fin de semana con viaje en jet privado, traslado en helicóptero y hospedaje pagado" por un medio. Tailhade ha calificado esta trama como "una película de mafiosos", en la que se llega a armar una causa por "espionaje ilegal para apretar al funcionario que ellos suponen entregó la planilla del vuelo".



Otra de las voces que se ha pronunciado es la de la legisladora de la ciudad de Buenos Aires Victoria Montenegro quien junto a la publicación de los chats ha añadido: "¿Viste que a veces es difícil explicar el lawfare? Bueno, en este grupo de Tekegram se explica solo. Complicidad judicial, política y empresarial. Cuanta impunidad!". Más corto fue el mensaje del ministro bonaerense Andrés Larroque: "La que anda bien es la Justicia", dijo con ironía. La abogada Graciana Peñafort, por último, remarcó que "no se si me espanta mas el chat de los jueces que fueron a la Patagonia o la certeza que muestran las editoriales sobre la condena a CFK por el mamarracho de la causa 'Vialidad' todo es parte de un mismo sistema corrupto y acomodaticio que ya no sirve".