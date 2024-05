El Grupo de Puebla solicita sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo

Firmantes de la declaración

Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia.

Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial, coordinador del Grupo de Puebla, Chile.

Clara López, Senadora de Colombia.

Ricardo Patiño, ex Canciller de Ecuador.

Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.

Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.

Pilar Cancela, Secretaria de estado de migraciones del Gobierno de España.

Irene Montero, ex Ministra de igualdad de España.

Cecilia Nicolini, Parlamentaria del Mercosur, Argentina.

Iván Cepeda, Senador de Colombia.

Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile.

Beatriz Paredes,

Andrés Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador.

Adriana Salvatierra, ex Presidenta del Senado, Bolivia.

Hugo Martínez, ex Canciller y ex candidato presidencial de El Salvador.

Carlos Sotelo, ex Senador, México.

Gabriela Rivadeneira, ex Asambleísta, Ecuador.

Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay.

Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador.

Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Perú.

Carlos Ominami, ex Ministro de economía de Chile.

Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina.

Anaisabel Prera, ex Ministra de Cultura, ex embajadora, Guatemala.

Maria José Pizarro, Senadora, Colombia.

David Racero, Diputado, Colombia.

Carlos Tomada, ex Embajador, Argentina.