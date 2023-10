Guerra entre Israel y Hamás, en directo: Biden reitera su apoyo a los israelíes y pide miles de millones al Congreso de EEUU

Biden compara a Israel con EEUU tras el 11S

"He pedido al Gobierno de Israel que no se deje llevar por la ira", dijo el mandatario en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, que fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país. Biden comparó el momento que está viviendo Israel con el que experimentó su país después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando muchos estadounidenses se sintieron indignados y se cometieron "errores" en la respuesta que dio Estados Unidos al terrorismo, mientras buscaban justicia.



El presidente de EEUU ha pedido miles de millones de dólares al Congreso para luchar contra los "tiranos" y "terroristas" de Putin y Hamás. No especificó la cantidad exacta de fondos que solicitará al Congreso, pero se espera que la propuesta supere los 105.000 millones de dólares (unos 99.307 millones de euros), según medios como The New York Times. Puedes leer la información completa aquí.