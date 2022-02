"La gente quiere irse al oeste, a ciudades donde no hay aeropuertos e instalaciones militares". Olga, una funcionaria pública de Kiev, resumía así lo que está ocurriendo en la ciudad después de que los primeros bombardeos cayeran sobre algunos edificios de la capital ucraniana. La guerra con Rusia ha empezado y el éxodo de civiles no ha tardado en comenzar después de una noche en vilo ante la amenazante ofensiva lanzada por Vladimir Putin.

Por el momento no se han reportado víctimas, aunque la artillería rusa ha impactado en varios edificios e instalaciones militares de la ciudad, como en el Servicio de la Guardia de Fronteras de Ucrania, dañado por los bombardeos en la región. Las sirenas de ataque aéreo sonaron pasadas las 5.00 horas en el centro de Kiev, cuando varias ciudades de Ucrania fueron atacadas con misiles y artillería rusos, según han informado las autoridades ucranianas.

La huida de ciudadanos de la capital de Ucrania, muchos en pánico por temor a la inestabilidad y al posible avance de las tropas rusas, ha colapsado este jueves la circulación del tráfico en Kiev.

Según esta funcionaria, actualmente es casi imposible abandonar la ciudad por carretera debido a la acumulación de los coches en las principales autopistas de salida. Las autoridades han pedido a los ciudadanos permanecer en casa para no crear mayores atascos mientras decenas de vehículos blindados también recorren las calles de la capital.

Sus habitantes tratan de hacerse con víveres, dinero en efectivo y gasolina. También las estaciones de tren se han ido llenando de viajeros cargados de maletas para alejarse de los principales objetivos de los ataques rusos.

"Hay gente que está en pánico, sobre todo los que tienen hijos. Y salen ahora con los coches. Otros, como algunos amigos míos, han decidido esperar un poco", dijo la joven.

Refugiados en el metro

Cientos de personas se refugian de los bombardeos en el metro de Kiev este jueves, tras el inicio de la operación militar rusa contra Ucrania. — Daniel Leal / AFP

Muchos kievitas también han buscado refugio de los proyectiles rusos en los túneles del metro. El temor a un ataque aéreo de mayor escala ha cundido para muchas familias de la capital.

"Es cierto que hay mucha gente saliendo de la ciudad, pero depende de las opciones, los que no tienen automóvil o a dónde ir no tienen esa opción", comentaba a Efe Carlos, un español residente en la ciudad. Añadía que "las carreteras están colapsadas".

El alcalde de Kiev, el exboxeador Vitali Klitschkó, ha hecho un llamamiento a los habitantes tres millones de habitantes de la capital a mantener la calma y quedarse en casa. En un mensaje en Instagram, pidió también a la gente a tener a mano sus documentos "y un mínimo de cosas" para dirigirse, en caso de necesidad, a un refugio. "Ucrania ha sido atacada por el agresor y el ruido de las explosiones se escucha también en Kiev", escribió Klitschkó.

Agregó enseguida que el peor enemigo ahora es el pánico. "Donde yo vivo no se escuchan explosiones, pero las alarmas de bombardeo se escuchan con las ventanas cerradas", dijo a Efe el español Carlos.

Mientras los que pueden huyen, cientos de personas hacen largas colas en los supermercados y en los cajeros automáticos para estar preparados y abastecidos. Otra española que se encuentra ahora en Kiev dijo a Efe que en el centro de la ciudad está menos concurrido de lo habitual, "las tiendas están casi todas cerradas" y hay gente "con maletas", tal y como ha mostrado Alberto Sicilia, enviado espacial de Público en Kiev.

España recomendó la víspera a sus nacionales que abandonen temporalmente Ucrania, dado la degradación de la situación con la seguridad. Según datos oficiales, en la actualidad en el país permanecen 334 españoles, frente a los 445 que había cuando comenzó la crisis hace unas semanas.

Aumenta el flujo de refugiados ucranianos

El éxodo no se da solo en la capital y con toda seguridad, el flujo de refugiados ucranianos que quieren abandonar el país irá en aumento en los próximos días. Varios centenares de ciudadanos ucranianos ya han cruzado en las primeras horas del día las fronteras de países vecinos como Rumanía o Eslovaquia con el fin de buscar refugio en casas de amigos y familiares ante la invasión militar a gran escala lanzada por Rusia.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha pedido este jueves a los países vecinos a Ucrania que "mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección", después de que ciudadanos ucranianos hayan buscado ya refugio en territorios como Rumanía, Hungría o Eslovaquia.

En un comunicado, el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados también ha pedido que se garantice la seguridad y el acceso de sus efectivos en Ucrania con el fin de poder continuar su asistencia humanitaria a desplazados y refugiados.

Grandi mostró su preocupación por el rápido deterioro de la situación en Ucrania y advirtió que las consecuencias de la guerra en las poblaciones civiles "son devastadoras".

"No hay ganadores en una guerra, sino incontables vidas que serán destrozadas", ha incidido el alto comisionado, quien reclamó a las partes en conflicto que protejan no sólo la vida de los civiles sino también las infraestructuras no militares, en línea con las leyes humanitarias internacionales.

Según el Gobierno ucraniano, desde el comienzo de la crisis de Crimea y el Donbás en 2014 ha habido 1,5 millones de desplazados internos en el país.