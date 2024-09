El uso del hambre como arma de guerra causa un daño desproporcionado sobre los niños con discapacidades en Gaza

Por medio de su último informe, "Destruyeron lo que teníamos dentro': niños con discapacidades en medio de los ataques de Israel sobre Gaza", Humans Rights Watch ha denunciado las dificultades a las que se enfrenta uno de los grupos más desvalidos en esta crisis humanitaria. La ONG estima que la cifra ya rondaba los 98.000 niños, antes del comienzo de los ataques de Israel sobre territorio palestino, el pasado 7 de octubre, pero que sigue creciendo de forma alarmante.

Tanto los niños que ya sufrían alguna discapacidad antes del conflicto, como aquellos que, víctimas de los ataques, las padecen actualmente, viven una crítica situación debido a la falta de medios disponibles. "El asedio continuo de Gaza, la obstrucción ilegal de la ayuda humanitaria, el uso de la hambruna como arma de guerra y el daño y la destrucción de hospitales causan un daño desproporcionado a los niños con discapacidades", apunta HRW.

"Me di por vencida y me senté en el suelo en medio de la carretera. Les dije que siguieran sin mí" - Ghazal, 15 años

Ghazal, una niña de 15 años con parálisis cerebral, reveló haberse sentido un lastre para su familia durante un ataque israelí. En mitad de una evacuación, y habiendo perdido su dispositivo de asistencia, les pidió que la dejaran atrás. "Me di por vencida y me senté en el suelo en medio de la carretera. Les dije que siguieran sin mí".

Las familias de estos niños también se ven involucradas en su tragedia. Leila al Kafarna recuerda el día que uno de sus hijos perdió un brazo. Sucedió durante un bombardeo inesperado en un mercado del campo de desplazados de Nuseirat. "El misil impactó en el supermercado y perdí el conocimiento... Me desperté y todavía estaba sosteniendo la mano de mi hijo, así que comencé a correr... y luego sentí que mi hijo no pesaba (...) Entonces, miré y no vi a mi hijo, y fue entonces cuando descubrí que solo estaba sosteniendo su brazo".



Los discapacitados físicos no son los únicos afectados por la ausencia de recursos. Muchos menores precisan de dietas específicas, a las que no pueden acceder debido al uso del hambre como arma de guerra. Según El País, Muhammad (5 años) sufre parálisis cerebral e intolerancia a la lactosa y el gluten. Su tío, quien se encarga de él, narra su dificultad para acceder a otro alimento que no sean naranjas, que además debe partir porque el niño no puede masticar.

La indiferencia de los Estados

Al haber firmado en 2012 en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Israel está obligado a garantizar "todas las medidas necesarias" para proteger a los discapacitados. HRW exige a Israel que cumpla con estas medidas, entre las que se incluyen los suministros de comida, agua, medicamentos y atención sanitaria.

La ONG también se dirige al resto de países, como Estados Unidos, Reino Unido y miembros de la Unión Europea. Les insta a condenar las acciones de Israel. "Los gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para presionar a Israel a que cumpla con sus obligaciones legales para prevenir más atrocidades y garantizar que se respeten los derechos de los niños con discapacidad", reclama Emina Cerimovic, responsable de HRW.