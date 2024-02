El hostigamiento del ultra Milei a la artista Lali Espósito

Javier Milei continúa con los ataques hacia Lali Espósito. Después de llamarla "Lali Depósito" al criticar los pagos que recibió por parte del Estado por algunos de sus shows, durante este jueves el presidente aseguró que la artista es "un parásito que vivió chupando de la teta del Estado".

"Si quieres agredir, tienes que estar limpio. Si eres un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problemas y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, ere un mecanismo de propaganda, no eres una artista", afirmó Milei en una entrevista en la radio, en vez de referirse a otros temas como la inflación o las medidas de ajuste.

Lejos de calmarse o de pedir disculpas por volver a cargar contra la compositora y productora, el mandatario ultraderechista añadió que va "a pelear contra la inmoralidad" porque "robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa" ya que con el IVA "le quitas la comida a los desnutridos del Chaco" (provincia del noroeste Argentina).

"Ella podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que, si va al bolsillo de ella, que se le quite el plato de comida a la gente no le parece mal", argumentó.

Para cerrar, insistió en que "no se va a quedar callado". "¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. ¿Quieres hacerte la valiente? Acepta que te responda", concluyó.

El origen de las agresiones de Milei

Los intercambios entre Lali y Milei comenzaron el año pasado después de que la cantante lamentara la victoria del líder de La Libertad Avanza en las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) de agosto.

"Qué peligroso. Qué triste", había publicado la cantante en Twitter. El tiempo pasó, pero la intérprete de éxitos como "Disciplina" y "N5" se convirtió en un blanco de hostigamiento por parte de los seguidores libertarios y los "trolls" de redes sociales.

Lo más reciente fue el discurso de la actriz de la exitosa gira Casi Ángeles en el que respondió a las críticas y ataques virtuales.

"Que si fumo/ que si vivo/ que si digo/ que si bebo/ que si vivo del Estado", cantó Lali en la presentación de su tema "Quiénes son?", al que le agregó la última frase para responder a los cuestionamientos que comenzaron desde que se expresó contraria a las ideas del Gobierno libertario.

En otro tramo de la noche, le habló a sus seguidores y les dijo: "Esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a quitar jamás. Depende de nosotros y de ustedes, de acompañar y defender. Esta canción es para los mentirosos, las malas personas, los antipatria y todos".

Referentes de la cultura apoyaron a Lali

Con más de 20 años de carrera, Lali realizó varios y reconocidos programas juveniles de televisión, encabezó obras de teatro y películas, editó cinco álbumes de estudio, y protagonizó y produjo series de streaming. Su éxito y su calidez humana llevó a que decenas de excompañeros, admiradores y colegas del ambiente artístico y de la cultura salieran a apoyarla tras los insultos del presidente y sus seguidores.

Uno de los primeros fue su actual pareja, el periodista Pedro Rosemblat, que con ironía, señaló que Milei está "obsesionado" con la cantante, al igual que él.

"Lo primero que quiero decir es que a Milei lo entiendo. Javier si estás mirando esto o te pasaron este corte, te entiendo hermano, yo también estoy obsesionado con Lali. Le hago las mismas tonterías que tú, miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice, me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella, me preguntan sobre los gobernadores y hablo de Lali, estoy hablando sobre los docentes y termino hablando de Lali y a veces es desesperante", ironizó en su programa de streaming.

Desde otra perspectiva, el empresario Daniel Grinbank usó su cuenta de X y desde allí reflexionó: "Sr. Presidente, le aseguro que su Gobierno es el que más dinero le va dar a Lali por la cantidad de propuestas millonarias de las distintas plataformas para hacer un documental sobre su incansable persecución a ella".

Desde el grupo Divididos, que compartió con Lali la programación del festival Cosquín Rock que ella aprovechó para expresarse, Ricardo Mollo subió una foto de cuando la muchacha cantó el himno en la final del Mundial y dijo: "El único 'poder' que tienen los artistas es poder alegrar a quienes disfrutan de ese arte. No nos desviemos de lo importante. No somos el problema socioeconómico de este, nuestro país".

El baterista del trío, Catriel Ciavarella, escribió en sus redes sociales: "El sábado quise tocar en Cosquín con alguna prenda de Lali. Sobradas eran ya las razones para hacerlo. Y hoy, tristemente, son más las que; el grado de miserabilidad del presidente no tiene precedentes -o son demasiado oscuras- y se vuelve insoportable".

Por su lado, los actores y excompañeros como Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Felipe Colombo, Eugenia "La China" Suárez, Rocío Igarzábal, Jimena Barón, entre otros, también subieron afectuosas publicaciones junto a la cantante.



El fuerte repudio de María Becerra

Durante la tarde del jueves, los fanáticos de Lali también comenzaron a compartir su apoyo, pero además pedían las palabras de las actuales referentes de la música pop y urbana. Al poco tiempo, la exitosa María Becerra, compartió en Instagram un fuerte comunicado a favor de su colega y remarcó: "El ensañamiento hacia ella es violencia".

"No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar", comenzó escribiendo la cantante.

Y añadió: "Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen recordar un capítulo de la historia oscura de nuestro país... ¿se acuerdan?".

"Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan pequeña sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día", concluyó Becerra.

Los mensajes de Amalia Granata y Carolina Píparo

Entre los miles de mensajes de acompañamiento a Lali, hubo algunos sorprendentes: entre ellos, el de la diputada nacional Amalia Granata.

En medio de su defensa a la compositora, la legisladora arremetió contra Milei y apuntó contra el presidente: "Pensé que el Papa le había dado una clase de grandeza y amor al prójimo, y que gobernaba para todos, no solo para los aplaudidores de turno, que a la larga te dañan".

"No consumo la música de Lali y creo estar en las antípodas ideológicas con ella, pero estigmatizarla y marcarla como lo está haciendo Milei es copiar un modelo el cual él dijo venía a combatir", completó.

Y por su lado, la también legisladora por La Libertad Avanza, Carolina Píparo, a quien el presidente dio a entender que es "una traidora", sostuvo que "personalizar y atacar a una artista desde el poder del Estado es asimétrico".