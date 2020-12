IFRC muestra cómo el apoyo efectivo ayuda a los refugiados en Turquía a recuperar sus vidas

Turquía alberga en la actualidad a casi cuatro millones de personas desplazadas, la mayor población de refugiados del mundo, y alrededor de 3,6 millones de ellos son sirios que huyeron de la guerra que ha devastado su país. International Federation of Red Cross Red Crescent Societies (IFRC, por sus siglas en inglés) no es ajena a estas cifras y este martes, 8 de diciembre, lanza la campaña digital #powertobe, que conecta a los más inspiradores y talentosos refugiados de Turquía con influencers de toda Europa, como el músico Antonio Orozco. Una iniciativa en la que se reflejan las pasiones y los sueños de cuatro jóvenes refugiados -un cantante, una cocinera, un futbolista y un corredor de parkour- que recuperan el control de sus vidas a través del mayor programa humanitario de la Unión Europea.

La campaña brinda apoyo financiero a los refugiados vulnerables en Turquía que luchan por llegar a fin de mes. Los cuatro que participan en ella cuentan con el respaldo de la Red de Seguridad Social para Emergencias (ESSN, por sus siglas en inglés), financiada por la Unión Europea y puesta en práctica por la IFCR y la Media Luna Roja turca, en asociación con el Gobierno de Turquía.

A través de la ESSN, cerca de 1,8 millones de refugiados vulnerables, la mayoría de Siria, reciben pequeños pagos mensuales mediante una tarjeta de débito. El apoyo regular en efectivo les permite pagar lo que más necesitan, por ejemplo comida, alquiler, transporte o medicinas. Se proporciona un subsidio trimestral adicional, dependiendo del tamaño de la familia, con pagos especiales a quienes necesitan cuidados adicionales.

Este apoyo financiero le da a las familias dignidad para elegir e impide que adopten mecanismos negativos para hacer frente a la situación, como sacar a los niños de la escuela para que aporten dinero a la familia o endeudarse aún más. Gracias a la ESSN, las familias recuperan el control de sus vidas y, en última instancia, el poder de ser ellas mismas.

La campaña digital #powertobe se lanza en en cinco países -Austria, Francia, Rumanía, España y Turquía- con el objetivo de sensibilizar sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas que huyen de conflictos, retratándolas con diferentes personas con sus propias pasiones y talentos.

Las pasiones de Hamad, Davud, Amal y Bilal

Hamad, Davud, Amal y Bilal son cuatro refugiados que hablan de lo que les apasiona, de sus sueños y desafíos, mientras reconstruyen una nueva normalidad en Turquía con la asistencia de ESSN. A través de esta campaña, que se extiende del 8 de diciembre al 4 de enero, podemos ver a estos cuatro jóvenes desplazados conversar con influencers que están en otros países y cómo discuten sus pasiones comunes en mensajes de vídeo, llamadas en línea y clips de teléfono móvil a los ojos.



Hamad /cantante: "Me encontrarás cantando en cualquier lugar"

A Hamad le gusta cantar canciones de amor en casa, al aire libre, con amigos... Cantar le ayuda a superar sus problemas. Huyó de Siria a Turquía como refugiado y gracias a la provisión de ESSN puede comprar las cosas que son más importantes para él. Intercambia clips de teléfonos móviles con Antonio Orozco, que le escucha desde España, y con Feli, de Rumania. También ensaya algunas de sus canciones y lo hace siempre en árabe.

Para Hamad la música es tan importante porque es el alimento de su alma. Así le cuenta cómo vive su pasión por cantar a Antonio Orozco, con el que comparte la pasión por las canciones de amor: "La tarjeta de la Media Luna Roja nos ayuda a comprar todo lo que necesitamos en casa. Llegamos de Siria solo con la ropa que llevábamos puesta. Cuando me enfrento a una situación difícil, canto. Cantar me llena el alma. Cantar no es solo una pasión, para mí lo es todo en la vida y normalmente me encontrarás cantando en cualquier lugar".



Davud / corredor de parkour: "Tengo mucha energía"

Le gustan deportes de todo tipo, aunque lo que de verdad le apasiona es el parkour, 'el arte del desplazamiento', esa práctica que consiste en desplazarse de un punto a otro de la ciudad adaptándose a las exigencias del terreno con la única ayuda del propio cuerpo. Las calles con el gimnasio de Davud, que también practica equilibrio y saltos mortales en colchones en la sala de estar de su familia, aunque prefiere entrenar al aire libre.

En el vídeo de la campaña, Davud muestra su movimiento favorito, el "bargainer". Ha estado viviendo con sus padres y hermanos en Estambul desde que huyó de Siria y utiliza el subsidio de ESSN para comprar billetes de autobús o el desayuno diario camino de la escuela. En los vídeos con Alex, de Austria, y Phosky, de España, habla de los mejores lugares para practicar parkour. Le apasiona y lo practica casi todos los días con su amigo Cengiz: "Llegué a Turquía en 2012. La falta de alimentos en Siria hizo que tuviésemos que mudarnos aquí. Es difícil adaptarse a un nuevo lugar, pero tengo mucha energía. El parkour me da adrenalina".



Amal / cocinera: "Vinimos solo con nuestras almas"

Tiene su propio canal en YouTube y publica regularmente vídeos de cocina con recetas deliciosas. Para la campaña digital #powertobe prepara hummus, sin ajo y con un montón de tahini, que es su favorito. Amal habla de cocinar con Idil, de Turquía, y Ryan, de Francia. Es madre de tres hijos y usa el subsidio mensual de ESSN sobre todo para comprar alimentos.

La cocina le permite adentrarse en sí misma y le abre nuevas posibilidades después de verse obligada a abandonar sus estudios en Siria. A Amal le gustaría abrir su propio restaurante algún día: "No traje nada conmigo de Siria. Vinimos solo con nuestras almas. Cocinar me ayuda a olvidar el mundo exterior. El dinero que obtengo me ayuda para que a mis hijos no les falte nada".



Bilal / futbolista: "Mi sueño es jugar en el Real Madrid"

Cuando Bilal llegó a Turquía desde Siria, sólo tenía nueve años. Su familia utiliza casi todo el subsidio ESSN para el alquiler. Vive en Estambul, entrena en los pequeños campos de fútbol de su vecindario y su hermano Mahmoud siempre está con él. En línea, intercambia clips con Hamit, de Turquía, y solo habla de una cosa: el fútbol.

El gran ídolo de Bilal es Cristiano Ronaldo, aunque todavía no entiende por qué el famoso futbolista portugués se marchó del Real Madrid a la Juventus, ya que lo que más le gustaría a él sería jugar en el equipo madridista: "No sé por qué Ronaldo se fue del Real Madrid. Yo no lo hubiera hecho porque mi sueño es jugar en el Real Madrid y en uno de los grandes equipos turcos, el Besiktas.



Compromiso influyente

Personas influyentes, influencers de toda Europa, muestran su compromiso con los refugiados en Turquía y participan en la campaña de IFRC, desde el músico español Antonio Orozco a la cocinera turco-estadounidense Idil Yazar.

Antonio Orozco / España / cantante

El cantautor y compositor español nació en Barcelona en 1972, hijo de trabajadores sevillanos. A los 15 años compró su primera guitarra y comenzó a componer canciones. Ha sido galardonado con el Premio Ondas y su éxito le ha permitido presentarse en toda América Latina y Estados Unidos.

Phosky/ España / corredor de parkour

Phosky es un atleta español de parkour, miembro del famoso Proyecto Urbano Galiziano (Galizian Urban Project), con el que el movimiento parkour ha tenido una influencia duradera y global con sus amigos españoles. Los movimientos de Phosky se caracterizan por su flujo, variedad y estilo único. Además de proyectos internacionales, imparte talleres, como en la Academia ParkourOne de Berlín, sobre diferentes enfoques, filosofías y comunidades de parkour.

Alex Schauer/ Austria /corredor parkour

Es un freerunner profesional y atleta parkour de Austria. Alex trabaja como actor, creador de contenidos, director y especialista. Su vida gira en torno a descubrir caminos y posibilidades que nadie ha explorado antes. Gracias a sus numerosos viajes, sabe exactamente lo que es estar en un entorno extranjero. Su apertura de mente y su voluntad de cruzar fronteras lo convierten en un gran embajador de la ESSN.

Ryan Milstein / Francia / cocinero

Ryan es uno de los tres fundadores del colectivo de cocina La Main Noire. El trío se conoció en Melbourne, capital de las modernas tiendas de brunch y café. Tras recorrer varios continentes, siempre buscando nuevas experiencias e inspiración. Regresaron juntos a París y fundaron La Main Noire, un grupo especializado en la cultura de esas cafeterías y brunch que les deleitan. Sus ambiciones: nuevas ideas y novedosos productos saludables, deliciosos e innovadores, para deleitar también a la escena del café parisino.

Feli Donose / Rumanía / música

Más conocida como Feli, esta cantante y compositora rumana se hizo famosa gracias a su participación en el show rumano The Voice en el año 2012. A diferencia de otras estrellas del pop, a Feli le gusta mostrar su lado reservado y sin adornos en su cuenta de Instagram, lo que la convierte en una persona próxima, migable y accesible para muchos.

Hamit Altıntop / Turquía / exfutbolista

Hamit nació en 1982 en Gelsenkirchen. Es un exfutbolista profesional y exjugador de la selección turca de brillante carrera internacional. Su hermano gemelo, Halil, también fue futbolista profesional e igualmente actuó con la selección de su país. Desde el 1 de junio de 2019, Hamit es miembro de la junta directiva de la Asociación Turca de Fútbol, además de voluntario del Centro Alemán de Donación de Médula Ósea DKMS. En 2010 hizo publicidad por toda Turquía sobre la importancia de la donación de células madre.

Idil Yazar / Turquía / cocinera

Nacida en 1985 y criada en Estados Unidos, Idil combina su experiencia empresarial y su formación culinaria con su pasión por la cocina en línea. En 2015, abrió su canal de cocina en YouTube, que se ha convertido en uno de los más populares de cuantos hay de comida en la plataforma de los vídeos, con más de 600 recetas publicadas y 700.000 suscriptores.

El programa de la ESSN

La tarjeta de débito de prepago de la ESSN está disponible para todos los refugiados en Turquía, hogar de la mayor población de refugiados en el mundo: cerca de cuatro millones de personas.



Un hogar de seis personas de promedio recibe 720 liras (tipo de cambio actual) turcas cada mes. Además, la familia recibe 'extras' cada cuatro meses dependiendo de sus necesidades. Gracias a esta ayuda, el 97% de las familias puede mantener una dieta equilibrada y variada.



El dinero puede ser utilizado en tiendas o para el pago del alquiler, la compra de alimentos o simplemente en el día a día.



Esta ayuda permite a las personas participar en la vida comunitaria y contribuir a sus economías locales.