Irán lanza un ataque con misiles contra Israel

Horas de máxima tensión en Oriente Próximo. Finalmente, Irán lanzó un ataque considerable contra Israel mediante dos oleadas de misiles balísticos, en torno a 200. El Ejército de Israel, que recibió ayuda de EEUU para derribar los misiles, aseguró que "la mayoría de los misiles" fueron interceptados, si bien identificaron varios impactos y continúan evaluando los daños. Mientras, Irán manifestó que que solo atacó objetivos militares y que alcanzó el 90 % de los blancos.

"Desde el inicio del ataque con misiles iraní a las 19.31 (17.31 GMT), los sistemas del Ejército identificaron aproximadamente 180 misiles lanzados hacia territorio israelí desde Irán", recogió un comunicado castrense este martes por la noche.

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, en una comparecencia al término del ataque, aseguró que estos impactos se produjeron en el centro y sur de Israel.

Un gazatí que se encontraba en la ciudad cisjordana de Jericó, sur de Cisjordania, murió como resultado del ataque iraní, según una fuente de Defensa citada por el diario israelí Haaretz.

Las alarmas sonaron en todo Israel y se escucharon explosiones en Jerusalén y el valle del río Jordán después de que los israelíes se amontonaran en refugios antiaéreos.

El ataque de Irán llegó después de que Israel invadiera Líbano, tras varios días de ataques y de bombarderos y tras las muertes de los líderes de Hizbulá y de Hamás. Hasán Nasrala e Ismail Haniyeh.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que el ataque se había producido en respuesta a esas muertes. La orden de lanzar los misiles la dio el propio líder del país, el ayatolá Alí Jameini.

La situación es ahora muy compleja, una vez que ha escalado desde el genocidio en Gaza a los ataques a Líbano y este martes a un conflicto abierto entre Irán e Israel.

Así, lejos de calmarse las aguas, como ha reclamado el secretario general de la ONU, António Guterres, la situación prosigue sin visos de solución.

"Este ataque tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos dónde y cuándo decidamos", dijo el portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró que Irán "cometió un gran error y pagará por ello".

Por su parte, Irán afirmó que si Israel "se atreve a responder o cometer más actos de malevolencia, habrá una respuesta posterior y aplastante".

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, afirmó este martes: "Un conflicto directo entre Israel e Irán se concreta. Es extremadamente serio".

En Washington, el presidente estadounidense Joe Biden, que estuvo reunido con la vicepresidenta Kamala Harris y con los jefes de la seguridad de su país, dijo que Estados Unidos estaba preparado para ayudar a Israel a defenderse.

"Discutimos cómo Estados Unidos está preparado para ayudar a Israel a defenderse de estos ataques y proteger al personal estadounidense en la región", dijo Biden en X.

"Las Fuerzas Armadas estadounidenses se coordinaron de cerca para ayudar a defender Israel. Destructores navales estadounidenses [entre ellos, algunos con sede en Rota] se unieron a las defensas aéreas israelíes en el lanzamiento de interceptores para derribar los misiles", detalló el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan.

Mil libaneses han muerto

Se trata de la mayor escalada de la guerra regional desde que estallaron los combates y el genocidio en Gaza hace un año, y sigue a semanas de intensos ataques aéreos que han decapitado a Hizbulá al matar a la mayoría de sus principales dirigentes. Más de mil libaneses han muerto y un millón han huido de sus hogares.

Reuters ha informado de que cerca de la ciudad de Sidón, junto al Mediterráneo, al sur de Beirut, los deudos lloraban sobre los ataúdes que contenían los cuerpos envueltos en negro de personas muertas en ataques israelíes.

"El edificio fue derribado y no pude proteger a mi hija ni a nadie. Gracias a Dios, mi hijo y yo salimos, pero perdí a mi hija y a mi esposa, perdí mi casa, me he quedado sin hogar. ¿Qué quieren que les diga? Toda mi vida cambió en un segundo", dijo Abdulhamid Ramadan a Reuters.

Muchos libaneses dijeron estar dispuestos a resistir a las fuerzas israelíes. "No sólo Hizbulá, todo Líbano luchará esta vez. Todo Líbano está decidido a luchar contra Israel por las masacres que cometió", afirmó Abu Alaa, residente en Sidón.

Israel tiene un historial de combates en Líbano, país que ya invadió en 1982. Las tropas israelíes se retiraron finalmente en 2000, pero regresaron para librar otra guerra contra Hizbulá en 2006. Desde entonces, la "línea azul" fronteriza está vigilada por la ONU.