Las izquierdas europeas aumentan la presión en la UE para sancionar a Israel y critican el doble rasero con Ucrania

Crece la presión en el Parlamento Europeo para sancionar a Israel. Son los grupos de izquierdas de la cámara europea los que han liderado esa exigencia en el debate que se ha llevado a cabo este martes en Estrasburgo sobre el momento que atraviesa Líbano, donde Israel está recrudeciendo su ofensiva militar. También se ha hablado del papel de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) en la región. Los socialistas europeos y Renew Europe, por su parte, han firmado una declaración conjunta para expresar su preocupación y pedir más ayuda humanitaria.

La eurodiputada de Podemos integrada en The Left Irene Montero ha sido una de las voces más duras. Ha subido a la tribuna con una kufiya, que ha tenido que quitarse antes de comenzar a hablar, toda vez que no está permitido mostrar simbología política en el momento en que los oradores llevan a cabo sus intervenciones.

Montero se ha quejado de que no se le permita exhibir la prenda y ha recordado que "las normas internacionales también prohíben los genocidios". Como otros de los parlamentarios progresistas europeos, Montero ha redundado en la idea que también defienden los morados en Madrid: poner fin a la compraventa de armas con Israel a nivel europeo. "Si rompen relaciones comerciales con Israel", ha dicho, "no podrán acumular armas". También ha acusado a las instituciones europeas de "participar de la propaganda sionista" al repetir constantemente que "Israel tiene derecho a la defensa".

"Dejemos las excusas a un lado y sancionemos a Israel", ha aseverado Estrella Galán, eurodiputada por Sumar y también integrante de The Left, que ha acusado a Benjamín Netanyahu, presidente israelí, de tratar de evitar que haya "testigos internacionales" del genocidio.

Jaume Asens, también eurodiputado de Sumar ―en su caso, adscrito al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea―, ha hecho énfasis en el doble rasero que se aplica en la Unión Europea (UE) a los conflictos entre Rusia y Ucrania, por un lado, e Israel y Palestina o Líbano, por otro. "Lo que vale para Ucrania, también tiene que valer para el Líbano", ha insistido justo antes de preguntar al resto de sus colegas parlamentarios hasta cuándo seguirá la UE "siendo cómplice".



Declaración de socialistas y liberales

Por su parte, socialistas y liberales han firmado una declaración conjunta para expresar ante la Comisión Europea su preocupación por la situación que atraviesa Líbano, pedir que se aumente la ayuda humanitaria o que se elabore un plan específico para los niños. Renew Europe (los liberales en los que se integra, por ejemplo, el PNV) subrayan, también, la necesidad de que se aumente la presencia militar europea en la región.

En esa misma línea, Bruselas defiende que el papel de FINUL (fuerzas militares de la ONU en Líbano) es imprescindible para alcanzar un alto el fuego en la invasión que está llevando a cabo Israel en Líbano para, según Netanyahu, acabar con Hizbulá. Así lo ha asegurado el comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en el propio pleno del Parlamento Europeo.

Lo cierto es que más allá de The Left y de Los Verdes, también diputados de Renew y socialistas han sido muy duros con Netanyahu desde la tribuna. La polaca Irena Joveva (Renew Europa) ha llegado a deslizar que tan culpable es Israel, como la Unión Europea de las muertes en Líbano si no se toman medidas drásticas. Por su parte, el socialista Nacho Sánchez Amor ha remarcado que "Netanyahu es un violador del derecho internacional" y que no puede justificar todas las atrocidades que comete poniendo sobre la mesa una y otra vez el atentado de Hamás del 7 de octubre.