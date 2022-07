Javier Solana: "Nadie quiere una derrota definitiva de Rusia"

Javier Solana, exministro socialista en los Gobiernos de Felipe González y, sobre todo antiguo secretario general de la OTAN entre 1995 y 1999, fue entrevistado este lunes en La Base, el podcast de Público presentado por Pablo Iglesias. A Solana se le preguntó por la relación de la OTAN con China, país que tras la última cumbre de la Alianza Atlántica ha sido declarado como "desafío sistémico". Además, Solana apostó por "un alto el fuego duradero" en Ucrania.

Sobre China, Solana asume que Estados Unidos y Europa consideren al gigante asiático como "un rival o desafío sistémico, que viene a ser lo mismo", En realidad, Solana considera que China forma parte de un problema mayor. "Tenemos un mundo dividido en dos bloques y eso está haciendo que no resolvamos los problemas globales. Me preocupa que no seamos capaces de resolver colectivamente como debe ser los problemas globales, tales como el cambio climático".

Por eso Solana opina que es muy importante alcanzar un alto el fuego en Ucrania lo antes posible y que sea "duradero", lo que permitiera negociar y dialogar. "Hay que distinguir entre Putin y Rusia. Nadie quiere la derrota definitiva de Rusia. Rusia forma parte de Europa. Lo mejor sería recuperar un alto el fuego para recuperar un clima de negociación y abordar un problema que viene desde muy atrás en el tiempo, desde 1991, cuando Rusia y Ucrania se independizaron. Putin piensa que lo que se hizo entonces fue un error."

Pablo Iglesias preguntó a Solana por la expansión de la OTAN hacia el Océano Pacífico. En este sentido, Solana fue claro: "La OTAN no va a estar metida en el Pacífico. Está haciendo reflexiones y lo que dice es que está dispuesta a trabajar.