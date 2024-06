El legado de Wikileaks: miles de exclusivas y 14 años de lucha por la libertad de prensa

Julian Assange ha quedado este martes en libertad tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fundador de Wikileaks pasó más de cinco años en una prisión de máxima seguridad acusado de divulgar información secreta de la diplomacia estadounidense. El periodista ha tenido que declararse culpable de haber violado la Ley de Espionaje de Washington para salir de la cárcel. ¿Por qué la Casa Blanca persiguió durante más de una década al activista australiano?

Assange siempre ha defendido que las revelaciones de Wikileaks sobre corrupción y abusos contra los derechos humanos dejaron en evidencia los crímenes de guerra cometidos por EEUU en Irak y Afganistán. El portal, creado en 2006 por el australiano, saltó a la fama por la publicación de "conjuntos de datos" clasificados o censurados que tenían que ver con los conflictos bélicos, el espionaje y la corrupción. El periodista puso en marcha la organización cuando tenía 35 años y difundió más de diez millones de documentos, todo ello sin ánimo de lucro. El proyecto lo embarcó en uno de los procesos judiciales más importantes del siglo, con la defensa de la libertad de prensa en el centro del debate.

Wikileaks tocó techo en 2010, con la publicación de un vídeo de 39 minutos en el que se podía ver cómo un helicóptero de las tropas estadounidenses disparaba contra 12 civiles iraquíes. Entre las víctimas, figuraba también el fotógrafo de la agencia Reuters Namir Noor-Eldeen. Los militares de EEUU llegaron a decir que la tripulación confundió los objetivos con personas armadas. El vídeo sumó más de cuatro millones de visitas en YouTube en poco más de 72 horas. El malestar social se disparó y las protestas contra la guerra de Irak inundaron las calles de todo el planeta.

Dos meses después, Assange publicó más de 90.000 documentos desclasificados sobre la guerra de Afganistán. Las imágenes demostraban las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la intervención militar en el país asiático. Wikileaks sacó a la luz, entre otras cuestiones, la corrupción del Gobierno de Kabul –apoyado por Occidente– y cifras de muertos más elevadas que las que defendían las autoridades estadounidenses. Las filtraciones se realizaron de manera coordinada a través de cinco cabeceras internacionales: El País, The Guardian (Reino Unido), New York Times (EEUU), Le Monde (Francia) y Der Spiegel (Alemania). Luego las revelaciones se ampliaron a otros medios, entre los que figuró Público.

El escándalo, bautizado como Cablegate, puso contra las cuerdas la gestión de la política exterior de la Casa Blanca. Las filtraciones también evidenciaron el cambio en las relaciones con China y Corea del Norte y las maniobras de espionaje contra el secretario general de la ONU –por aquel entonces, Ban Ki-moon–. En octubre, una segunda filtración de más de 400.000 documentos destapó las atrocidades ocultas en Irak, donde EEUU cometió y escondió crímenes de guerra. El 60% de las personas asesinadas en el país entre 2003 y 2009 fueron civiles, según reconoce la diplomacia estadounidense en sus bases de datos.

La investigación de la muerte de José Couso

Wikileaks también publicó una serie de correos electrónicos de la cuenta privada del entonces director de la CIA, John Brennan. Las comunicaciones de Washington con sus delegaciones diplomáticas en las distintas capitales del mundo también trascendieron gracias al portal de Assange. En España, supimos que la embajada estadounidense presionaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para no investigar las causas del asesinato del cámara José Couso en Irak. Wikileaks también difundió información sobre el paso de los vuelos de la CIA por territorio español. En los aviones, viajaban presos con destino a la cárcel secreta de Guantánamo (Cuba).

En abril de 2011, Wikileaks publicó fotografías y detalles inéditos sobre los interrogatorios y las torturas que tenían lugar en este centro de detención. Los informes revelaron que 150 personas afganas y pakistaníes fueron detenidas sin ningún tipo de juicio. Además, trascendió que el preso más joven tenía 14 años y el más anciano, 89. El Gobierno de Estados Unidos también escuchó una reunión privada entre el ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, el expresidente francés, Nicolás Sarkozy, y la que fuera canciller alemana, Ángela Merkel.

El auge de Vox y las confidencias del emérito

Wikileaks también publicó en exclusiva que grandes fortunas y altos cargos españoles financiaron el nacimiento de Vox a partir de Hazte Oír, tal y como avanzó Público. El portal sacó a la luz un total de 17.000 documentos internos de la plataforma ultracatólica previos al despegue del partido de Santiago Abascal, incluidos los listados y las aportaciones de los "grandes-grandes donantes" que hicieron posible su auge electoral. Además, Hazte Oír contrató los servicios de una agencia especializada para ocultar que su presidente, Ignacio Arsuaga, tenía relación con la sociedad secreta integrista El Yunque, nacida en México en 1953 para llegar al poder a base de infiltrarse en estructuras políticas y religiosas.

Este diario dio a conocer cerca de 40 informaciones construidas gracias a los archivos de la organización dirigida por Julian Assange. Los cables de Wikileaks difundidos por Público también aportaron datos sobre el rey emérito y sus relaciones con las estructuras de poder de EEUU. La diplomacia estadounidense dejó clara su apuesta por Juan Carlos I como sucesor de Franco pese a que la monarquía no contaba con apenas respaldo popular en España. El monarca, de hecho, actuó como confidente de la Casa Blanca antes de la muerte del dictador. Manuel Fraga y el presidente Adolfo Suárez llegaron a prometerle al embajador de Washington, Well Stabler, que "los comunistas [en referencia al PCE] no serían legalizados ni se les permitiría tener un papel en el proceso evolutivo" de la transición.

Assange, libre una década después

Las revelaciones de Wikileaks supusieron un duro revés para la diplomacia estadounidense, que quedó retratada en el resto del mundo. Assange ha abanderado la lucha por la transparencia y la libertad informativa, un compromiso que le valió casi 14 años de persecuciones, siempre con el riesgo de la pena de muerte en la sombra.

El australiano permaneció durante casi un lustro como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, pero el presidente Lenín Moreno decidió retirarle esta condición por sus "declaraciones descorteses y amenazantes" contra el país latinoamericano. Estados Unidos emitió una orden de arresto y peleó para extraditarlo por la difusión de documentos secretos. "Julian está libre", celebró este martes su esposa Stella Assange tras conocer la puesta en libertad del periodista.